ટ્રેન મુસાફરો માટે ખુશખબર! રેલ્વેએ 20 નવી ટ્રેનો કરી શરૂ, ગુજરાતના મુસાફરોને પણ થશે ફાયદો !
Indian Railway New Trains: ભારતીય રેલ્વેએ મુસાફરોના પ્રવાસને સરળ અને આરામદાયક બનાવવા માટે દેશના મુખ્ય રૂટ પર 20 નવી ટ્રેનો ચલાવવાનો મોટો નિર્ણય લીધો છે.
Indian Railway New Trains: ભારતીય રેલ્વેએ મુસાફરોની સુવિધા સુધારવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. વધતી જતી ભીડ અને મુસાફરીની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને, રેલ્વેએ દેશભરના વિવિધ રૂટ પર 20 નવી ટ્રેનો શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય તહેવારો અને રજાઓ દરમિયાન ભીડ ઓછી કરવાનો અને મુસાફરો સરળતાથી પુષ્ટિ થયેલ બેઠકો મેળવી શકે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
આ નવી ટ્રેનોમાં આધુનિક વંદે ભારત એક્સપ્રેસ, સસ્તી અને હાઇ-સ્પીડ અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ અને ઘણી ખાસ પેસેન્જર ટ્રેનોનો સમાવેશ થાય છે. રેલ્વે અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ બધી ટ્રેનો માટે ટિકિટ બુકિંગ IRCTC વેબસાઇટ અને મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર શરૂ થઈ ગઈ છે.
સામાન્ય જનતા માટે એક મોટી ભેટ
રેલ્વે મંત્રાલયે ટ્રેનો એટ અ ગ્લાન્સ 2026 હેઠળ આ ટ્રેનોને મંજૂરી આપી છે. આ વખતે, સરકારનું ખાસ ધ્યાન અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ પર છે. આ ટ્રેનો ખાસ કરીને મધ્યમ વર્ગ અને ઓછી આવક ધરાવતા મુસાફરો માટે બનાવવામાં આવી છે, જે સસ્તા ભાડા પર ઝડપી અને આરામદાયક મુસાફરીનો અનુભવ આપે છે. આ ફક્ત લાંબા અંતરની મુસાફરીને સરળ બનાવશે નહીં પરંતુ સમય પણ બચાવશે.
આ ટ્રેનો કયા રૂટ પર દોડશે?
- રેલવેએ ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ ભારતના મુખ્ય શહેરોને જોડવા માટે એક વ્યાપક રૂટ પ્લાન વિકસાવ્યો છે. મુખ્ય ટ્રેનો અને તેમના રૂટ વિશે જાણો
- દિલ્હી-શામલી મેમુ (64033): આ ટ્રેન કામ માટે દિલ્હી અને શામલી વચ્ચે દરરોજ મુસાફરી કરતા લોકો માટે આશીર્વાદ સ્વરૂપ બનશે.
- પીલીભીત-શાહજહાંપુર પેસેન્જર: આ દૈનિક પેસેન્જર ટ્રેન સ્થાનિક કનેક્ટિવિટીને મજબૂત બનાવવા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે, જેનાથી નાના શહેરો વચ્ચે મુસાફરી સરળ બને છે.
- રાજેન્દ્ર નગર (પટણા)-નવી દિલ્હી અમૃત ભારત: બિહારથી દિલ્હી જનારા અને જનારા મુસાફરો માટે આ એક શ્રેષ્ઠ અને આર્થિક વિકલ્પ છે.
- સાબરમતી-જોધપુર વંદે ભારત: ગુજરાત અને રાજસ્થાન વચ્ચે દોડતી આ સેમી-હાઈ-સ્પીડ ટ્રેનનો સમય 1 ફેબ્રુઆરીથી બદલવામાં આવ્યો છે, જેથી મુસાફરોને વધુ સુવિધા મળે.
- કામખ્યા-રોહતક અમૃત ભારત: આ એક સાપ્તાહિક ટ્રેન છે જે ઉત્તરપૂર્વ ભારત (આસામ)ને હરિયાણા સાથે સીધી જોડશે.
- સંબલપુર-એરોડ સ્પેશિયલ: ઓડિશાથી તમિલનાડુ જતા મુસાફરો માટે આ ટ્રેન સેવાનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે, જે દક્ષિણ ભારતની મુસાફરીને સરળ બનાવે છે.
- પુરી-રૂરકેલા વંદે ભારત: ઓડિશામાં ઝડપી અને આરામદાયક મુસાફરી માટે આ સેમી-હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન શરૂ કરવામાં આવી છે.
- ધુળે-વારાણસી/અયોધ્યા: મહારાષ્ટ્રના ધુળેથી ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્ય ધાર્મિક સ્થળો સુધી સીધી ટ્રેન સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે, જેનાથી યાત્રાળુઓને મોટી રાહત મળશે.
મુસાફરોને શું ફાયદો થશે?
નવી ટ્રેનો શરૂ થવાથી હાલની ટ્રેનો પર મુસાફરોનું દબાણ ઘટશે. વધુમાં, વધુ ટ્રેનોની ઉપલબ્ધતા વેઇટિંગ લિસ્ટ ઘટાડશે અને મુસાફરોને કન્ફર્મ ટિકિટ મળવાની શક્યતા વધશે. વંદે ભારત અને અમૃત ભારત જેવી ટ્રેનો તેમની હાઇ સ્પીડ માટે જાણીતી છે, જેનાથી લાંબા અંતરની મુસાફરી ઝડપી બને છે.
કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો થશે
અયોધ્યા અને વારાણસી જેવા ધાર્મિક સ્થળો અને ઔદ્યોગિક શહેરો વચ્ચે સીધી કનેક્ટિવિટી સ્થાપિત થશે. ભારતીય રેલ્વેનો આ નિર્ણય લાખો મુસાફરો માટે મોટી રાહત છે જેમને અગાઉ કન્ફર્મ ટિકિટ મેળવવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો. 1 ફેબ્રુઆરી, 2026થી અમલમાં આવેલા આ ફેરફારથી માત્ર મુસાફરીને આધુનિક બનાવવામાં આવી નથી, પરંતુ સામાન્ય માણસના ખિસ્સાનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે.
