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રાશન કાર્ડ ધારકોને 3 મહિનામાં મળશે ખુશખબર! મફત LPG સિલિન્ડર આપશે આ રાજ્ય સરકારો

Free LPG cylinder: દિવાળીના તહેવારને હજુ ત્રણ મહિના બાકી છે, છતાં લાખો લોકો આ તહેવાર સાથે જોડાયેલી ભેટની લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. સરકાર દ્વારા આ બે રાજ્યોને તહેવાર સમયમાં મફત LPG સિલિન્ડર આપશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 10, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:51 PM IST
રાશન કાર્ડ ધારકોને 3 મહિનામાં મળશે ખુશખબર! મફત LPG સિલિન્ડર આપશે આ રાજ્ય સરકારો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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