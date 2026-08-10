/રાશન કાર્ડ ધારકોને 3 મહિનામાં મળશે ખુશખબર! મફત LPG સિલિન્ડર આપશે આ રાજ્ય સરકારો

Free LPG cylinder: દિવાળીના તહેવારને હજુ ત્રણ મહિના બાકી છે, પરંતુ લાખો લોકો આ તહેવાર સાથે જોડાયેલી ભેટની લાંબા સમયથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ ભેટ ફ્રી LPG સિલિન્ડરની છે. ચાલો તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ.
કોને ફાયદો થશે?
દિવાળીના તહેવાર પર ઉત્તર પ્રદેશમાં યોગી આદિત્યનાથ સરકાર અને દિલ્હીની રેખા ગુપ્તા સરકાર મફત LPG સિલિન્ડર આપશે. દિલ્હીમાં રાશન કાર્ડ ધરાવતા તમામ પરિવારોને LPG સિલિન્ડર આપવામાં આવશે. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે, "દિલ્હીમાં રાશન કાર્ડ ધરાવતા તમામ પરિવારોને આ યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે. આ યોજના બધા રાશન કાર્ડ ધારકોને સમાન રીતે લાગુ પડશે, પછી ભલે તેઓ રસોઈ માટે LPG કે પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) કનેક્શનનો ઉપયોગ કરતા હોય. વર્ષમાં બે વાર નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે. જેમાં હોળી અને દિવાળીના તહેવારનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે."
નોંધનીય છે કે, રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં ઘરેલુ LPG સિલિન્ડર (14.2 કિલો)ની કિંમત 942 રૂપિયા છે. દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY) હેઠળના લાભાર્થીઓને ભારત સરકાર દ્વારા મળતી 300 રૂપિયા પ્રતિ સિલિન્ડર સબસિડી બાદ 642 રૂપિયા પ્રતિ સિલિન્ડરની આર્થિક મદદ મળશે. જ્યારે ઉજ્જવલા યોજનામાં સામેલ ન હોય તેવા રેશનકાર્ડ ધરાવતા પરિવારોને પ્રતિ સિલિન્ડર 942 રૂપિયાના દરે સહાય કરવામાં આવશે. આ યોજના માટે અંદાજિત વાર્ષિક ખર્ચ આશરે 424.77 કરોડ રૂપિયા છે.
ઉત્તર પ્રદેશમાં લાખો લોકોને મળશે લાભ
ઉત્તર પ્રદેશમાં ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓને દિવાળી માટે મફત LPG સિલિન્ડર આપવામાં આવશે. ઉત્તર પ્રદેશમાં 2022માં 'રિફિલ સબસિડી યોજના' શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ પહેલ હેઠળ, લાભાર્થીઓ હોળી અથવા દિવાળી પહેલા અથવા પછી તેમની નજીકની એજન્સી પાસેથી ભરેલું LPG સિલિન્ડર મફતમાં મેળવી શકે છે.
નોંધનીય છે કે, નરેન્દ્ર મોદી સરકારે 2016 માં ઉજ્જવલા યોજના શરૂ કરી હતી. આ યોજના હેઠળ 300 રૂપિયાની સબસિડી આપવામાં આવે છે. જો કે, સરકારે હાલમાં જ ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ સબસિડીવાળા LPG સિલિન્ડર માટેની વાર્ષિક મર્યાદા નવથી ઘટાડીને ચાર કરી દીધી છે. આ બદલાવ સરેરાશ ઘર વપરાશને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવ્યો હતો. 2016માં જ્યારે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી, ત્યારે લાભાર્થીઓને શરૂઆતમાં વાર્ષિક 12 સબસિડીવાળા 14.2 કિલોગ્રામ સિલિન્ડર મળતા હતા. જો કે, સબસિડીવાળા સિલિન્ડરની સંખ્યા પહેલા નવ કરવામાં આવી હતી, અને હવે તેને વધુ ઘટાડીને ચાર કરવામાં આવી છે.