રેશનકાર્ડ ધારકોને હવે લાઈનમાં ઉભા રહેવાથી મળશે છૂટકારો ! સરકારની મોટી જાહેરાત

ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaરેશનકાર્ડ ધારકોને હવે લાઈનમાં ઉભા રહેવાથી મળશે છૂટકારો ! સરકારની મોટી જાહેરાત

એપ્રિલમાં રેશનકાર્ડ ધારકોને એક જ મહિનામાં ત્રણ મહિનાનું રાશન મળશે, જેનાથી દર મહિને લાઈનોમાં ઉભા રહેવાની ઝંઝટમાંથી રાહત મળશે અને સમય બચશે. જે રાશનકાર્ડ ઘારકો માટે એક રાહતના સમાચાર છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 21, 2026, 04:03 PM IST
  • રાશનકાર્ડ ઘારકો માટે રાહતના સમાચાર 
  • રેશનકાર્ડ ધારકોને એક જ મહિનામાં ત્રણ મહિનાનું રાશન મળશે
  • એપ્રિલ, મે અને જૂનનું રાશન એકસાથે

 

 

દેશભરમાં લાખો રેશનકાર્ડ ધારકો તેમના કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને માસિક રાશન મેળવે છે. જોકે, રેશનકાર્ડ ધારકો માટે એપ્રિલ મહિનો રાહતના મહત્વપૂર્ણ સમાચાર લઈને આવશે. વધતી જતી મોંઘવારીના આ સમયમાં જ્યાં ઘરનું બજેટ પહેલેથી જ ખોરવાઈ ગયું છે, સરકારે એક એવો નિર્ણય લીધો છે જેની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા અને દૈનિક જરૂરિયાતો પર પડે છે.

આનું કારણ એ છે કે, આ વખતે ત્રણ મહિનાનું રાશન એકસાથે આપવામાં આવશે. આનો સીધો ફાયદો એ છે કે જે પરિવારો તેમની દૈનિક જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે સરકાર દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા રાશન પર આધાર રાખે છે તેમને થશે. આ પગલાનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે તે સમય બચાવશે, લાભાર્થીઓને હવે વારંવાર લાઈનમાં ઊભા રહેવાની જરૂર રહેશે નહીં.

એપ્રિલ, મે અને જૂનનું રાશન એકસાથે

સરકારની આ નવી પહેલ હેઠળ પાત્ર રાશન કાર્ડ ધારકોને હવે એપ્રિલ, મે અને જૂન 2026નું રાશન એકસાથે જ મળશે, જે સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે હવે દર મહિને રાશન લેવા દુકાન પર જવાની જરૂર રહેશે નહીં. આ નિર્ણય ખાસ કરીને કામ કરતા વ્યક્તિઓ માટે અથવા જેમને આ કામ માટે દર મહિને સમય કાઢવામાં મુશ્કેલી પડે છે તેમના માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. 

વધુમાં આ સિસ્ટમ રાશન વિતરણ પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરશે અને ભીડ ઘટાડવામાં મદદ કરશે. ઘણીવાર એવું બને છે કે લોકો વિવિધ કારણોસર તેમનો માસિક રાશન લઈ શકતા નથી. જો કે, આ નવી સિસ્ટમ હેઠળ, તેઓ તેમનો સંપૂર્ણ ક્વોટા એક જ વારમાં પ્રાપ્ત કરશે, જેનાથી દરેક લાભાર્થીને તેમનો યોગ્ય હક મળે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

