રેશનકાર્ડ ધારકો માટે ખુશખબર, એપ્રિલમાં મળશે ત્રણ ગણું અનાજ; સરકારની મોટી જાહેરાત

Prev
Next
April Free Ration: મંત્રીએ જણાવ્યું કે, PDSનું ડિજિટલાઇઝેશન કાર્યક્ષમતા અને પારદર્શિતા વધારવાના ઉદ્દેશ્યથી કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી વાસ્તવિક લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચ સુનિશ્ચિત થઈ શકે અને અને અનાજની ચોરી જેવી સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકાય.
 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:10 PM IST
  • હવે એપ્રિલમાં લાભાર્થીઓને મળશે ત્રણ ગણું રાશન
  • અનાજની ચોરી રોકવા સરકારની કડક કાર્યવાહી
  • 99% લાભાર્થીઓના રેશનકાર્ડ આધાર સાથે લિંક

Trending Photos

April Free Ration: સરકાર ગરીબી રેખા નીચે જીવતા તમામ લોકોને મફતમાં રાશન પૂરું પાડે છે. આ દરમિયાન કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે દેશના તમામ રેશનકાર્ડ ધારકોને એપ્રિલ મહિનામાં ત્રણ ગણું અનાજ આપવાની જાહેરાત કરી છે. કેન્દ્ર સરકારના ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ વિભાગ દ્વારા આ માહિતી આપવામાં આવી છે.

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર લખવામાં આવ્યું છે કે, "એપ્રિલમાં તમામ લાભાર્થીઓને ત્રણ મહિનાનું (એપ્રિલ, મે અને જૂન 2026) રાશન એકસાથે મળશે. તેના માટે તમામ લાભાર્થીઓ પોતાની નજીકની રેશનની દુકાનેથી નિર્ધારિત સમયે રાશન મેળવી શકે છે." નોંધનીય છે કે, સરકારે હાલમાં આ નિર્ણય પાછળ કોઈ ચોક્કસ કારણ જણાવ્યું નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

41 લાખ નકલી રેશનકાર્ડ કરાયા રદ
આ પહેલા સરકારે મંગળવારે સંસદમાં જણાવ્યું કે, વર્ષ 2025માં 41.41 લાખ અપાત્ર રેશનકાર્ડ રદ કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્યસભામાં ખાદ્ય રાજ્ય મંત્રી નિમુબેન જયંતિભાઈ બંભાનિયાએ માહિતી આપી કે, હરિયાણામાં સૌથી વધુ લગભગ 13.43 લાખ રેશનકાર્ડ, રાજસ્થાનમાં 6.05 લાખ, ઉત્તર પ્રદેશમાં 5.97 લાખ, પશ્ચિમ બંગાળમાં 3.74 લાખ અને મધ્ય પ્રદેશમાં 2.60 લાખ અપાત્ર રેશનકાર્ડ રદ કરવામાં આવ્યા છે.

મંત્રી નિમુબેન બંભાનિયાએ એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં કહ્યું કે, જાહેર વિતરણ પ્રણાલી (PDS)માં ટેકનોલોજીના ઉપયોગના પરિણામ સ્વરૂપ તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોએ વાસ્તવિક લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચની ખાતરી કરવા માટે અપાત્ર રેશનકાર્ડ રદ કરવામાં સફળતા હાંસલ કરી છે.

દેશમાં રેશનકાર્ડનું કરાયું ડિજિટલાઇઝેશન 
તેમના જણાવ્યા અનુસાર, વર્ષ 2025માં કુલ 41.41 લાખ નકલી રેશનકાર્ડ રદ કરાયા હતા, જ્યારે 2024માં આ સંખ્યા 48.85 લાખ અને 2023માં 41.99 લાખ હતી. મંત્રી નિમુબેન બંભાનિયાએ જણાવ્યું કે, PDSમાં ચાલી રહેલા સુધારા હેઠળ તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં રેશનકાર્ડ અને લાભાર્થીઓના ડેટાનું સંપૂર્ણ રીતે ડિજિટલાઇઝેશન કરવામાં આવ્યું છે.

દેશની લગભગ તમામ વાજબી ભાવની દુકાનો (FPS)ને અનાજ વિતરણ માટે ઇલેક્ટ્રોનિક 'પોઈન્ટ ઓફ સેલ' (ePOS) ઉપકરણો દ્વારા સ્વચાલિત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત 99.2% લાભાર્થીઓને આધાર સાથે જોડવામાં આવ્યા છે અને 98.75% અનાજનું વિતરણ આધાર આધારિત બાયોમેટ્રિક સહિત ડિજિટલ પ્રમાણીકરણ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે.

અનાજ ચોરી અટકાવવા મોટું પગલું
મંત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે, "PDSનું ડિજિટલાઇઝેશન કાર્યક્ષમતા અને પારદર્શિતા વધારવાના ઉદ્દેશ્યથી કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી વાસ્તવિક લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચ સુનિશ્ચિત થઈ શકે અને અનાજની ચોરી જેવી સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકાય."

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
ration cardfree rationApril Rationરેશનકાર્ડમફત રાશન

Trending news