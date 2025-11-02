Gold-Silver Price Decline: સામાન્ય લોકો માટે સારા સમાચાર, સોનું અને ચાંદી થશે સસ્તું! ભારત સરકારે લીધો એક મોટો નિર્ણય
Gold-Silver Price Decline: કેન્દ્ર સરકારે વૈશ્વિક બજારમાં કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં વધઘટ વચ્ચે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળની સરકારે સોના અને ચાંદીના મૂળ આયાત ભાવમાં ઘટાડો કર્યો છે. આ પગલાથી સ્થાનિક બજારમાં ભાવ નિયંત્રિત થશે જ, પરંતુ સામાન્ય લોકોને પણ ઓછા ભાવે સોનું અને ચાંદી ખરીદવાની મંજૂરી મળશે.
Trending Photos
Gold-Silver Price Decline: કેન્દ્ર સરકારે સોના અને ચાંદીના મૂળ આયાત ભાવમાં ઘટાડો કર્યો છે. સોનાના ભાવમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ 42 ડોલર અને ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 107 ડોલરનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં વધઘટને ધ્યાનમાં રાખીને ભાવ સ્થિર કરવા અને સ્થાનિક વેપારને વેગ આપવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
આયાત ભાવમાં ઘટાડો
મોદી સરકારે સોના અને ચાંદીના આયાત ભાવમાં ઘટાડો કર્યો છે. સરકારે સોનાના મૂળ આયાત ભાવમાં 42 ડોલર(10 GM) અને ચાંદીના મૂળ આયાત ભાવમાં પ્રતિ કિલોગ્રામ 107 ડોલરનો ઘટાડો કર્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત વધઘટ વચ્ચે ભાવ નિયંત્રણમાં રાખવા અને સ્થાનિક વેપારને વેગ આપવા માટે આ કામ કરાયું છે.
બેઝ ઇમ્પોર્ટ પ્રાઇસ શું છે?
બેઝ ઇમ્પોર્ટ પ્રાઇસ એ આયાતી માલ પર કસ્ટમ ડ્યુટીની ગણતરી કરવા માટે વપરાતી કિંમત છે. સરકાર દર 15 દિવસે આ કિંમત અપડેટ કરે છે. જ્યારે બેઝ પ્રાઇસ ઘટાડવામાં આવે છે, ત્યારે આયાતકારો પર કરનો બોજ ઓછો થાય છે, જે સ્થાનિક બજારમાં સ્થિર ભાવ જાળવવામાં મદદ કરે છે.
ભારત સોનાનો બીજો સૌથી મોટો આયાતકાર
ભારત સોનાનો બીજો સૌથી મોટો આયાતકાર છે. ભારતીય ગ્રાહકો ઘરેણાં અને રોકાણ બંને માટે સોનું ખરીદવાનું પસંદ કરે છે. તેથી, બેઝ પ્રાઇસમાં આ ઘટાડાથી સોનાની આયાત સસ્તી થશે અને તેનો સીધો ફાયદો સામાન્ય લોકોને થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે