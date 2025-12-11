Prev
ઉજ્જૈન મહાકાલ ભક્તો માટે સારા સમાચાર, મહાકાલ મંદિરમાં હવે 24 કલાક રહેશે આ ખાસ સુવિધા, જાણો

Ujjain Mahakal Temple: મહાકાલ મંદિરે એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ છે. ભક્તોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને, શ્રી મહાકાલેશ્વર મંદિર વ્યવસ્થાપન સમિતિએ આ સુવિધા 24 કલાક ઉપલબ્ધ કરાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 11, 2025, 09:31 PM IST

ઉજ્જૈન મહાકાલ ભક્તો માટે સારા સમાચાર, મહાકાલ મંદિરમાં હવે 24 કલાક રહેશે આ ખાસ સુવિધા, જાણો

Ujjain Mahakal Temple: ઉજ્જૈન મહાકાલ મંદિરે ભક્તો માટે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે, મહાકાલ મંદિરમાં હવે લાડુ પ્રસાદ 24 કલાક ઉપલબ્ધ રહેશે, જે ભક્તો માટે એક મહત્વપૂર્ણ ભેટ છે. શ્રી મહાકાલેશ્વર મંદિર વ્યવસ્થાપન સમિતિએ ભક્તોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને લાડુ પ્રસાદનું વિતરણ 24 કલાક ઉપલબ્ધ કરાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.

આ નવી વ્યવસ્થા હેઠળ, ભક્તો કોઈપણ સમયે ભગવાન મહાકાલના ખાસ લાડુ ભોગ પ્રસાદ મેળવી શકશે. આ કાઉન્ટર શ્રી હરસિદ્ધિ મંદિરની નજીક સ્થિત પદ્મ ભૂષણ પંડિત સૂર્યનારાયણ વ્યાસ ગેસ્ટ હાઉસની બહાર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે, જે ચણાના લોટ અને રાગીમાંથી બનેલા મહાકાલ લાડુ પ્રસાદની સતત ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરે છે.

સમિતિએ પ્રસાદ કાઉન્ટર 24x7 ચલાવવાનો નિર્ણય

મંદિર સમિતિના વહીવટકર્તા અને અધિક કલેક્ટર પ્રથમ કૌશિકે જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધી, પ્રસાદ કાઉન્ટર ફક્ત સવારે 6 વાગ્યાથી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી જ ખુલ્લું રહેતું હતું. રાત્રે દર્શન માટે આવેલા ઘણા ભક્તો સમયના અભાવે પ્રસાદ મેળવી શક્યા ન હતા. આ સમસ્યાના જવાબમાં, સમિતિએ પ્રસાદ કાઉન્ટર 24x7 ચલાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.

મહાકાલ દર્શન માટે મોડી રાત્રે આવનારા ભક્તોને ફાયદો

નવી વ્યવસ્થાથી ખાસ કરીને મહાકાલ દર્શન માટે મોડી રાત્રે આવનારા ભક્તોને નોંધપાત્ર રાહત મળશે. તહેવારો અથવા ખાસ કાર્યક્રમો દરમિયાન, મંદિર સંકુલ ઘણીવાર મોડી રાત સુધી ભીડ રહે છે, આ સુવિધા ભક્તો માટે અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થશે.

મંદિર મેનેજમેન્ટ જણાવે છે કે ભક્તોની શ્રદ્ધા સર્વોપરી છે, અને આ માટે સેવાઓમાં સતત સુધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે. 24 કલાક પ્રસાદ ઉપલબ્ધ હોવાથી, દરેક ભક્ત હવે કોઈપણ સમય મર્યાદા વિના મહાકાલનો લાડુ ભોગ પ્રસાદ મેળવી શકશે.

