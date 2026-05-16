/આવી ગયા સારા સમાચાર, આ દિવસે થવા જઈ રહી છે ચોમાસાની એન્ટ્રી, 4 દિવસ વહેલા આવશે વરસાદ

Monsoon 2026: ઉત્તર ભારત સહિત દેશભરમાં ભારે ગરમી પડી રહી છે. દરેક વ્યક્તિ ચોમાસાના આગમનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ દરમિયાન, કેરળમાં ચોમાસાના આગમનના સમાચારથી દરેકને ખૂબ આનંદ થયો છે. આ વખતે, ચોમાસુ કેરળમાં નિર્ધારિત સમય કરતા વહેલું 26 મેના રોજ પહોંચવાની ધારણા છે. જો કે, આ મોડેલમાં ચાર દિવસનો વત્તા કે ઓછાનો તફાવત હોઈ શકે છે.
છૂટાછવાયાથી ભારે વરસાદની આગાહી
આ અઠવાડિયામાં ઉત્તરપશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતમાં ઘણા દિવસો સુધી ગરમીના મોજા અને તીવ્ર ગરમીના મોજા રહેવાની ધારણા છે. અઠવાડિયા દરમિયાન ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં પણ છૂટાછવાયાથી ભારે વરસાદની આગાહી છે, અને આગામી ત્રણથી ચાર દિવસમાં તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઈકલ, કેરળ, માહે અને દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટકમાં પણ છૂટાછવાયાથી ભારે વરસાદની આગાહી છે.
15 અને 16 મેના રોજ પૂર્વ રાજસ્થાનમાં પણ વરસાદ પડી શકે
ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં હવામાનની વાત કરીએ તો, 15 અને 16 મેના રોજ જમ્મુ અને કાશ્મીર, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં છૂટાછવાયાથી મધ્યમ વરસાદ, વાવાઝોડા, વીજળી અને જોરદાર પવનની આગાહી છે. 15 મેના રોજ પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, પશ્ચિમ રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશમાં છૂટાછવાયા હળવાથી મધ્યમ વરસાદ, વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાની સંભાવના છે, જ્યારે 15 અને 16 મેના રોજ પૂર્વ રાજસ્થાનમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. 15 મેના રોજ પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં 70 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે વાવાઝોડા સાથે વાવાઝોડાની સંભાવના છે. 15 મેના રોજ પશ્ચિમ રાજસ્થાનના કેટલાક વિસ્તારોમાં ધૂળની આંધી પણ આવી શકે છે.
ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં પણ વરસાદની સંભાવના
ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં, 15 થી 17 મે દરમિયાન નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં છૂટાછવાયાથી વ્યાપક વરસાદ પડશે. 15 અને 17 મેના રોજ અરુણાચલ પ્રદેશમાં, 15 અને 21 મેના રોજ આસામ અને મેઘાલયમાં અને 15 અને 20 મેના રોજ નાગાલેન્ડ, મણિપુર અને મિઝોરમમાં ભારે વરસાદ પડશે.
15-19 મે દરમિયાન કેરળમાં છૂટાછવાયા વાવાઝોડાની સંભાવના
દક્ષિણ ભારત માટે પણ વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. 15-19 મે દરમિયાન કેરળ, માહે, દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, યાનમ, રાયલસીમા, આંતરિક કર્ણાટક, લક્ષદ્વીપમાં વીજળી અને તેજ પવન સાથે છૂટાછવાયા વાવાઝોડાની સંભાવના છે.
15-17 મે દરમિયાન તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને કરાઈકલમાં, 16 અને 17 મે દરમિયાન કેરળ, માહે, 15 મેના રોજ લક્ષદ્વીપ અને 15-18 મે દરમિયાન દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટકમાં ભારે વરસાદની પણ સંભાવના છે. ઉપરાંત, 15 મેના રોજ કેરળ, માહેમાં કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. 15 મેના રોજ ઉત્તર આંતરિક કર્ણાટકમાં કેટલાક સ્થળોએ કરા પડવાની સંભાવના છે.