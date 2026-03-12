Big News: હોર્મુઝ જળમાર્ગમાંથી હવે આરામથી પસાર થઈ શકશે ભારતીય જહાજો, ભારતની મોટી કૂટનીતિક જીત
Iran Allows Indian Ships: એકબાજુ જ્યાં અન્ય દેશોના કાર્ગો જહાજો પર હોર્મુઝ જળમાર્ગમાં જીવલેણ હુમલા થઈ રહ્યા છે ત્યાં ભારતના જહાજ હવે શાંતિથી પસાર થઈ શકશે. જે ભારતની એક મોટી કૂટનીતિક જીત અને વિદેશ નીતિની સફળતા કહી શકાય.
- વિદેશમંત્રી એસ જયશંકર અને ઈરાનના વિદેશમંત્રી સાથે ફોન પર થઈ વાતચીત
- ઈરાને ભારતીય ટેન્કરોને હોર્મુઝ જળમાર્ગમાંથી પસાર થવાની આપી મંજૂરી
- ભારતની વિદેશનીતિની મોટી સફળતા, કૂટનીતિક જીત
Trending Photos
Iran Allows Indian Ships: મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના ઈરાન સાથેના યુદ્ધને આજે 13 દિવસ થયા. ઈરાને પોતાના પર હુમલા થતા અત્યંત મહત્વનો એવો હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ કરી નાખ્યો. જેના પગલે અનેક જહાજો ત્યાં અટવાઈ ગયા. પરંતુ હવે આ મામલે એક મોટી રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. ઈરાને ઈન્ડિયન ઓઈલના જહાજોને હોર્મુઝમાંથી નિર્વિધ્ને પસાર થવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. આથી હવે ભારતના ઓઈલ ટેન્કરો હોર્મુઝમાંથી પસાર થઈ શકશે.
ભારતને મળી મોટી રાહત
ઈન્ડિયા ટુડેના એક રિપોર્ટમાં સૂત્રોને ટાંકીને જણાવવામાં આવ્યું છે કે વિદેશમંત્રી એસ જયશંકરની ઈરાનના વિદેશમંત્રી સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચી સાથે થયેલી ટેલિફોનિક વાતચીત બાદ ઈરાને ભારતીય ટેન્કરોને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી સુરક્ષિત રીતે પસાર થવાની મંજૂરી આપી છે. જે ભારતની ઉર્જા સુરક્ષા માટે અત્યંત મહત્વનું પગલું છે. કારણ કે હોર્મુઝ જળમાર્ગ દુનિયાના સૌથી મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગોમાંથી એક છે. જ્યાંથી વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઈલ અને પ્રાકૃતિક ગેસનો મોટો હિસ્સો પસાર થાય છે.
સૂત્રો મુજબ વિદેશ મંત્રીએ ઈરાનના અરાઘચી સાથે વાતચીત કર્યા બાદ ઈરાને ભારતીય ઓઈલ ટેન્કરોને હોર્મુઝ જળમાર્ગમાંથી પસાર થવાની મંજૂરી આપી છે. બંને દેશોના વિદેશમંત્રીઓની વાતચીતનો હેતુ આ મહત્વપૂર્ણ સમુદ્રી માર્ગ ખોલવાનો હતો જેનાથી ક્રૂડ ઓઈલ અને પ્રાકૃતિક ગેસની આપૂર્તિ પ્રભાવિત ન થાય.
અન્ય દેશો સાથે પણ સંપર્ક
અત્રે જણાવવાનું કે ઈરાને આ છૂટ એવા સમયે આપી છે કે જ્યારે અમેરિકા, યુરોપ અને ઈઝરાયેલ સંલગ્ન જહાજોએ આ માર્ગ પર આકરા પ્રતિબંધોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. એસ જયશંકરે આ સંકટના સમાધાન માટે રશિયા અને ફ્રાન્સના વિદેશમંત્રીઓનો પણ સંપર્ક સાધ્યો હતો. સૂત્રોએ એમ પણ જણાવ્યું છે કે વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે ફક્ત ઈરાન જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક સ્તર પર અનેક પ્રમુખ શક્તિઓ સાથે પણ તાલમેળ સાધ્યો.
વિદેશમંત્રીએ સર્ગેઈ લાવરોવ અને ફ્રાન્સના વિદેશમંત્રી જીન નોએલ બારો સાથે પણ આ ગંભીર મુદ્દે ચર્ચા કરી. આ ચર્ચાઓનો હેતુ સમુદ્રી વેપારી માર્ગો ખુલ્લા રાખવાનો અને વૈશ્વિક સપ્લાય ચેનને તૂટતી બચાવવાનો હતો. ભારતની આ સક્રિય વિદેશનીતિએ ફરીથી એકવાર સાબિત કર્યું કે તણાવના સમયમાં પણ આપણા હિતોના રક્ષણ માટે તમામ પક્ષો સાથે તે સંવાદ સ્થાપવા માટે સક્ષમ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે