/આવી ગયા સારા સમાચાર, આ દિવસે કેરળમાં પહોંચશે ચોમાસું, ભારે વરસાદની આગાહી

નવી દિલ્હીઃ ચોમાસાના આગમનને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવે કેરળમાં ચોમાસું 4 જૂને પ્રવેશ કરશે. આ દિવસે ભારે વરસાદની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે. સામાન્ય રીતે ચોમાસું 1 જૂનથી શરૂ થાય છે. હવામાન વિભાગે કહ્યું કે આગામી બે-ત્રણ દિવસમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ મોનસૂન માટે દક્ષિણ-પૂર્વ અરબ સાગરના કેટલાક હિસ્સા, લક્ષદ્વીપ, કેરળ અને તમિલનાડુના કેટલાક ભાગમાં આગળ વધવા માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ છે.
કેરળમાં સાત દિવસનું એલર્ટ
કેરળમાં ચોમાસાના આગમન પર ભારતીય હવામાન વિક્ષાના વૈજ્ઞાનિક, નીતા કે ગોપાલે કહ્યું કે ચોમાસું શરૂ થવાની પરિસ્થિતિઓ તૈયાર થઈ રહી છે. તેથી અમે તે માટે 4 જૂનની તારીખ જાહેર કરીએ છીએ. 4 જૂને સાંજે સારો વરસાદ જોવા મળશે. તેમણે કહ્યું કે ભારે વરસાદની સંભાવના છે, તેથી સમગ્ર કેરળમાં 7 દિવસ સુધી ઓરેન્જ કે યલો એલર્ટ રહેશે. સાથે તેમણે ચેતવણી આપતા કહ્યું કે જો યવરાદ યથાવત રહેશે તો આપણે સતર્ક રહેવું જોઈએ. આ સિવાય પહાડી ક્ષેત્રો માટે પ્રતિબંધોની સાથે ઓરેન્જ એલર્ટ રહેશે.
અનુકૂળ છે સ્થિતિ
હવામાન વિભાગ પ્રમાણે દક્ષિણ-પશ્ચિમ મોનસૂન આગળ વધવા માટે અનુકૂળ સ્થિતિ છે. આ રીતે દક્ષિણ-પશ્ચિમ અને દક્ષિણ-પૂર્વ અરબ સાગર, લક્ષદ્વીપ દ્વીપસમૂહ, કેરળ અને તમિલનાડુના કેટલાક વિસ્તાર, બંગાળની ખાડીના દક્ષિણ-પશ્ચિમ, પશ્ચિમ-મધ્ય, પૂર્વ-મધ્ય અને પૂર્વ હિસ્સા અને બંગાળની ખાડીના દક્ષિણ-પૂર્વના બાકી ભાગમાં 4 જૂનની આસપાસ તે આગળ વધી શકે છે.
IMDએ પહેલા જણાવી હતી આ તારીખ
ઉલ્લેખનીય છે કે આઈએમડીએ આ પહેલા કેરળમાં ચોમાસાના આગમનની તારીખ 26 મે જણાવી હતી. પરંતુ ચોમાસાને આગળ વધવાની પ્રક્રિયામાં વિલંબ થયો અને વિભાગે 29 મેએ કહ્યું હતું કે તેનું આગમન આગામી સપ્તાહે થઈ શકે છે. હવામાન વિભાગે પાછલા સપ્તાહે પોતાના સુધારેલા પૂર્વાનુમાનમાં કહ્યું કે આ વખતે વરસાદ સામાન્યથી ઓછો રહેશે. હવામાન વિભાગે કહ્યું કે આ વર્ષે દેશમાં 90 ટકા વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
શું છે એલપીએ
એલપીએનો ઉદ્દેશ્ય કોઈ ક્ષેત્રમાં એક ચોક્કસ સમયગાળા, જેમ કે એક મહિનો કે આખા વર્ષ દરમિયાન થયેલા વરસાદના સરેરાશથી છે, જેની ગણના સામાન્ય રીતે 30થી 50 વર્ષના લાંબાગાળાના આંકડાના આધાર પર થાય છે. વર્ષ 1971થી 2020ના આંકડાના આધાર પર દેશભરમાં થનાર વરસાદનો એલપીએ 87 સેન્ટીમીટર નિર્ધારિત કરવામાં આવ્યો છે. જો કોઈ વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન થનાર વરસાદ એલપીએના 90 ટકાથી ઓછો રહે છે તો આઈએમડી તેને ઓછા વરસાદવાળું ચોમાસું જાહેર કરે છે.
હવામાન વિભાગ અનુસાર આ વર્ષે સામાન્યથી ઓછો વરસાદ થવાનું મુખ્ય કારણ અલ નીનોની પરિસ્થિતિ વિકસિત થવાનું છે. અલ નીનોની સ્થિતિ સામાન્ય રીતે ભારતમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ મોનસૂન દરમિયાન વરસાદને પ્રભાવિત કરે છે અને ઓછો વરસાદ થવાની આશંકા વધી જાય છે.