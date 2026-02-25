Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

વધુ એક ટ્રેડ ડીલ પર આવ્યા સારા સમાચાર, PM મોદીના પ્રવાસ પહેલા FTA પર ચર્ચા શરૂ, જાણો

India Trade Deal: એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે આ રાઉન્ડની વાટાઘાટો દરમિયાન બંને દેશોના ટેકનિકલ એક્સપર્ટ વિવિધ સત્રોમાં ભાગ લેશે. આ સત્રોમાં મુક્ત વેપાર કરારના વિવિધ પાસાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. પીએમ મોદીના પ્રવાસથી આ ડીલની ચર્ચા વધી ગઈ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:21 AM IST
  • ભારતને બીજી એક ટ્રેડ ડીલ અંગે સારા સમાચાર મળ્યા છે
  • પીએમ મોદીની મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત પહેલા, ભારત અને ઇઝરાયલે FTA પર ચર્ચા શરૂ કરી છે
  • પીએમ મોદી 25 ફેબ્રુઆરીથી બે દિવસના ઇઝરાયલ પ્રવાસે છે. 

Trending Photos

વધુ એક ટ્રેડ ડીલ પર આવ્યા સારા સમાચાર, PM મોદીના પ્રવાસ પહેલા FTA પર ચર્ચા શરૂ, જાણો

India Trade Deal: તાજેતરમાં ઘણા દેશો સાથે ટ્રેડ ડીલ થયા બાદ, ભારતને બીજી એક ટ્રેડ ડીલ અંગે સારા સમાચાર મળ્યા છે. પીએમ મોદીની મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત પહેલા, ભારત અને ઇઝરાયલે FTA પર ચર્ચા શરૂ કરી છે, અને આ FTAને પછીથી અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવી શકે છે. મંગળવારે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં આની પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. આ જાહેરાત ત્યારે કરવામાં આવી છે જ્યારે પીએમ મોદી બુધવારથી બે દિવસની મુલાકાતે ઇઝરાયલના પ્રવાસે છે. 

સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે બંને દેશોએ વેપારી સંબંધોને મજબૂત બનાવવા અને રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) માટે વાટાઘાટોનો પ્રથમ રાઉન્ડ શરૂ કર્યો છે. ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં, બંને દેશોએ કરાર માટે ઔપચારિક રીતે વાતચીત શરૂ કરવા માટે સંદર્ભ શરતો (TOR) પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

આ પ્રક્રિયા 2021માં અટકી ગઈ

વાણિજ્ય મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ભારત-ઇઝરાયલ મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) માટે વાતચીતનો પ્રથમ રાઉન્ડ 23 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ નવી દિલ્હીમાં શરૂ થયો હતો અને 26 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલુ રહેશે. બંને દેશો વચ્ચે અગાઉ 8 રાઉન્ડની વાતચીત થઈ હતી, પરંતુ ઓક્ટોબર 2021 પછી પ્રક્રિયા અટકી ગઈ હતી. હવે, બંને પક્ષોએ વાતચીત ફરી શરૂ કરી છે.

ટેકનિકલ એક્સપર્ટ લેશે ભાગ

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ રાઉન્ડ દરમિયાન, બંને દેશોના ટેકનિકલ એક્સપર્ટ વિવિધ સત્રોમાં ભાગ લેશે. આ સત્રોમાં FTAના વિવિધ પાસાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે. ભારતીય પક્ષનું નેતૃત્વ વાણિજ્ય વિભાગના અધિક સચિવ અજય ભાદુ કરી રહ્યા છે, જ્યારે ઇઝરાયલી પક્ષનું નેતૃત્વ વરિષ્ઠ નિર્દેશક યિફત એલોન પેરેલ કરી રહ્યા છે.

કેટલી આયાત-કેટલી નિકાસ?

નોંધનીય છે કે આવા કરારોમાં, બંને પક્ષો તેમની વચ્ચે ટ્રેડ થતા મોટાભાગના માલ પર આયાત જકાત નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે અથવા સંપૂર્ણપણે દૂર કરે છે. વધુમાં, સેવાઓ અને રોકાણમાં વેપારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નિયમો હળવા કરવામાં આવે છે. 

ભારત અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના વેપારની વાત કરીએ તો, 2024-2025 નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન ભારતથી ઇઝરાયલમાં નિકાસ ૫૨ ટકા ઘટીને 2.14 અબજ ડોલર થઈ ગઈ છે, જ્યારે આયાત પણ 26.2 ટકા ઘટીને 1.48 અબજ ડોલર થઈ છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
pm modi israel visitTrade dealIndia Israel starts talks for FTAindia israel ftaIndia Israel relationsmodi netanyahupm modi israelGujarati News

Trending news