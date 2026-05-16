/LPG Price: વળી પાછા LPG પર ગૂડ ન્યૂઝ, આજે શું ભાવ ઘટી ગયા? બાટલો બુક કરાવતા પહેલા ચેક કરો લેટેસ્ટ રેટ

LPG Price Today: પેટ્રોલ-ડીઝલની સાથે સાથે એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવની પણ આજે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સરકર તરફથી એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ વધારો કરાયો છે કે નથી તે ખાસ જાણો.
15મી મેના રોજ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 3 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકાયો ત્યારબાદ હવે એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવ પણ વધશે કે કેમ તેની લોકોને ચિંતા છે. આજે જે ભાવ જોવા મળ્યા છે તેમાં વધારો છે કે નહીં તો તમને જણાવી દઈએ કે આ જે સરકારે એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ વધારો કર્યો નથી. છેલ્લે ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં માર્ચ મહિનામાં વધારો કરાયો હતો. જો કે ત્યારબાદથી કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવ ઘણા વધી ગયા છે. આ બધા વચ્ચે એલપીજી પર એક સારા સમાચાર પણ આવ્યા છે કે બે એલપીજીના ટેન્કર સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પાર કરી ગયા છે.
ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં આજે શું છે ભાવ
|LPG સિલિન્ડરના ભાવ (16-5-2026)
|શહેરો
|LPGનો બાટલો (14.2 કિલો)
|કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર (19 કિલો)
|અમદાવાદ
|920
|3091
|વડોદરા
|919
|3131
|સુરત
|918.5
|3024.5
|રાજકોટ
|918
|3061.5
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ)
આવી રહ્યા છે બે એલપીજી ટેન્કર
ભારત માટે સારા સમાચાર છે કે બે એલપીજી ટેન્કર સ્યમિ અને એનવી સનસાઈન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરી ચૂક્યા છે. ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના એક રિપોર્ટ મુજબ આ બંને ટેન્કર 13 અને 14 મેના રોજ હોર્મુઝ ક્રોસ કરી ગયા. રિપોર્ટ મુજબ આ ટેન્કરો 16 અને 18મી મેના રોજ ભારતના બંદરો પર પહોંચશે. અત્રે જણાવવાનું કે ભારત પોતાની જરૂરિયાતનો લગભગ મોટા ભાગનો ગેસ આયાત કરે છે. તેમાંથી 90 ટકા હિસ્સો ખાડી દેશોમાંથી આવે છે. યુદ્ધના કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થયો છે. ત્યારબાદ દેશમાં એલપીજીનું સંકટ પણ જોવા મળી રહ્યું છે. ભારત સરકારે ઘરેલુ સ્તરે એલપીજી પ્રોડક્શન વધારવાનો પણ નિર્દેશ આપેલો છે.
નિયમોમાં કડકાઈ
સરકારે એલપીજી સિલિન્ડરની કાળાબજારી રોકવા માટે નિયમોમાં કડકાઈ કરી છે. 1 મેથી ઓટીપી વગર સિલિન્ડર ડિલિવર કરાતો થી. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઓછામાં ઓછા 45 દિવસ અને શહેરોમાં 25 દિવસ પહેલા એલપીજી સિલિન્ડરનું બુકિંગ પણ થતું નથી.
47 ટકા સુધી વધ્યા કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવ
માર્ચથી અત્યાર સુધીમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં 47 ટકા જેટલો વધારો થઈ ચૂક્યો છે. છેલ્લે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં 993 રૂપિયાનો વધારો કરાયો હતો. અત્રે જણાવવાનું કે માર્ચના મહિનામાં ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રૂપિયાનો વધારો કરાયો હતો.