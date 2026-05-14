/આનંદો...LPG પર આવ્યા એક સાથે બે સારા સમાચાર  જાણીને ઉછળી પડશો

LPG સિલિન્ડરના ભાવ વધારાની ચિંતાઓ વચ્ચે એલપીજી પર બે સારા સમાચાર આવ્યા છે. જે તમારે જાણવા ખાસ જરૂરી છે. આ ઉપરાંત આજે એલપીજી કોમર્શિયલ અને ઘરેલુ ગેસ બાટલાના શું ભાવ છે તે પણ ખાસ જાણો.
મિડલ ઈસ્ટમાં સ્થિતિ સંપૂર્ણ રીતે હજુ પણ ઠીક થઈ નથી અને યુદ્ધનું જોખમ યથાવત છે તથા સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝને પગલે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ પણ જોવા મળી રહી છે. આ બધા વચ્ચે ભારતમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલ તથા ગેસના ભાવ વધારાનું સંકટ તોળાઈ રહયું છે. પરંતુ આ બધા વચ્ચે ભારત માટે એલપીજી પર બે સારા સમાચાર આવ્યા છે. જે જાણીને તમને પણ આનંદ થશે.
LPG પર બે સારા સમાચાર
પહેલા સારા સમાચાર એ એલપીજી ટેન્કરના હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પસાર કરવા અંગે છે. એએનઆઈના જણાવ્યાં મુજબ ભારત આવી રહેલા એલપીજી ટેન્કર એમવી સનશાઈને હાલ સૌથી સંવેદનશીલ સમુદ્રી રસ્તા, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને સફળતાપૂર્વક પાર કરી લીધો છે. મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ આ જહાજ દ્વારા 48456 ટન એલપીજી ભારત આવી રહ્યો છે. જે 18મી મે સુધીમાં પહોંચે તેવી શક્યતા છે. બીજા ખુશખબરી ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ વિશે છે.
સૂત્રોનું કહેવું છે કે એમવી સનશાઈનને એવા જહાજોની યાદીમાં સામેલ કર્યું હતું જેને વર્તમાન તણાવને પગલે વિશેષ સુરક્ષા ઘેરામાં રખાયું હતું. આ ઉપરાંત ઓઈલ કંપનીઓએ સિલિન્ડરના રેટમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વધારો કર્યો નથી. કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટમાં કહેવાયું હતું કે 14 કિલોવાળા ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરનો રેટ વધી શકે છે. પર્શીયન ગલ્ફમાં વધતી સંવેદનશીલતાને જોતા ભારેત પોતાના એનર્જી જહાજોને કાઢવા માટે ખાસ સ્ટ્રેટેજી તૈયાર કરી છે. આ સફળતા એટલા માટે પણ ખાસ બને છે કારણ કે એમવી સનશાઈન ગેસનું 15મું એવું જહાજ છે જેને આવા ખતરનાક વિસ્તારમાંથી સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યું છે.
જહાજ 18મીએ પહોંચે તેવી આશા
અધિકારીઓ તરફથી પુષ્ટિ કરાઈ છે કે ટેન્કર પોતાના નિર્ધારિત રૂટ પર આગળ વધી રહ્યું છે અને તેને ભારત સુધી પહોંચાડવા માટે દરેક શક્ય ટેક્નિક અને સુરક્ષા મદદ અપાઈ રહી છે. આ જહાજ 18 મેના રોજ ભારતીય સરહદમાં પહોંચે તેવી આશા છે. ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે વધી રહેલા તણાવ વચ્ચે એવી આશંકા હતી કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી પસાર થનારો એલપીજી સપ્લાય અટકી શકે છે. કારણ કે યુદ્ધ વચ્ચે ભારત પોતાની જરૂરિયાતનો મોટો હિસ્સો આ રસ્તેથી ઈમ્પોર્ટ કરી રહ્યો છે. સરકાર અને ઓઈલ કંપનીઓએ વૈકલ્પિક ઈન્તેજામ અને કૂટનીતિક લેવલ પર વાતચીત દ્વારા એ નક્કી કર્યું છે કે સપ્લાય ચેન ખોરવાશે નહીં.
હાલ કોઈ જોખમ નથી
સપ્લાયને લઈને હાલ કોઈ જ પ્રકારનું જોખમ નથી. જેના કારણે ગેસમાં અછત સર્જાય. ઓઈલ કંપનીઓ તરફથી 19 કિલોવાળા કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ જેમ છે તેમ યથાવત છે. આ સિલ્ન્ડર દિલ્હીમાં 3071ના ભાવે મળે છે. ઘરેલુ સિલિન્ડર (14.2 કિલો)ના ભાવ વિશે એવી અપેક્ષા સેવાઈ રહી છે કે ઈન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસના ભાવમાં સ્થિરતા રહે તો આવનારા સમયમાં જનતાને રાહત મળી શકે છે.
ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં ભાવ
અમદાવાદમાં ઘરેલુ ગેસ સિલન્ડર (14.2 કિલો)નો ભાવ 920 રૂપિયા અને કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ 3091 રૂપિયા ચાલી રહ્યો છે જ્યારે વડોદરામાં ઘરેલુ ગેસ 919 રૂપિયા અને કોમર્શિયલ ગેસ બાટલો 3131 રૂપિયા ભાવે મળી રહ્યો છે, સુરતમાં 14.2 કિલોનો બાટલો 918.50 રૂપિયા અને 19 કિલોનો બાટલો 3024.50 રૂપિયા તથા રાજકોટમાં ઘરેલુ LPG સિલિન્ડર 918 રૂપિયા અને કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર 3061 રૂપિયા ભાવ ચાલી રહ્યો છે.
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ, ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે)