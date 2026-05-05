'કાઉન્ટિંગ સેન્ટરમાં ઘૂસેલા ગુંડાઓએ મને મારી, ભવાનીપુરમાં મને હરાવવા રમાઈ ગંદી રમત...', મમતાએ ફોડ્યો 'ઓડિયો બોમ્બ'

Mamata Banerjee allegations: ટીએમસી નેતા કલ્યાણ બેનર્જીએ સોશિયલ મીડિયા પર મમતા બેનર્જી સાથે ફોન પર થયેલી વાતચીતનો એક ઓડિયો શેર કર્યો છે. આ વાતચીતમાં મમતા બેનર્જીએ ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે કે કાઉન્ટિંગ સેન્ટરમાં ઘૂસી ગયેલા ગુંડાઓએ તેમની સાથે મારપીટ કરી અને મતગણતરીને પણ પ્રભાવિત કરી હતી.
Mamata Banerjee allegations: તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ અને સુપ્રીમ કોર્ટના વરિષ્ઠ એડવોકેટ કલ્યાણ બેનર્જીએ આ ટેલિફોનિક વાતચીત જાહેર કરીને રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે. આ ઓડિયોમાં મમતા બેનર્જી ભવાનીપુરના ચૂંટણી પરિણામોમાં ગેરરીતિ થઈ હોવાના આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. તેમણે આ ઘટનાને 'વોટની ચોરીની ગંદી રમત' ગણાવી છે અને આ માટે ચૂંટણી પંચને જવાબદાર ઠેરવ્યું છે.
મમતા બેનર્જીના ગંભીર આક્ષેપો
આ વાતચીત દરમિયાન મમતા બેનર્જી દાવો કરી રહ્યા છે કે તેઓ ભાજપના શુભેન્દુ અધિકારી સામે ૧૬મા રાઉન્ડ સુધી આગળ હતા. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે જ્યારે માત્ર થોડા જ રાઉન્ડ બાકી હતા, ત્યારે ચૂંટણી પ્રક્રિયા સાથે ચેડાં કરવામાં આવ્યા હતા. ઓડિયોમાં તેમને કહેતા સાંભળી શકાય છે કે, કાઉન્ટિંગ સેન્ટરમાં કથિત રીતે 'ગુંડાઓ' ઘૂસી આવ્યા હતા અને અધિકારીઓ તેમજ એજન્ટોને ડરાવ્યા-ધમકાવ્યા હતા. મમતા બેનર્જીનો આરોપ છે કે તેમની સાથે પણ મારપીટ કરવામાં આવી છે. તેમણે વધુમાં ચૂંટણી પંચ, CRPF અને સ્થાનિક ચૂંટણી અધિકારીઓ (DEO અને RO) પર આક્ષેપ કર્યો હતો કે તેઓ દિલ્હીના નિર્દેશ પર ભાજપને ફાયદો પહોંચાડવા માટે કામ કરી રહ્યા હતા.
ભવાનીપુરમાં રોમાંચક રહી ચૂંટણી
સોમવારે મતગણતરીના દિવસે ભવાનીપુરની લડાઈ અત્યંત રોમાંચક બની હતી. સવારે 8 વાગ્યે પોસ્ટલ બેલેટ ખુલતાની સાથે જ કાંટાની ટક્કર શરૂ થઈ ગઈ હતી. મમતા બેનર્જીએ શરૂઆતમાં શુભેન્દુ અધિકારી પર 2,000 મતોની સરસાઈ મેળવી હતી. બીજા રાઉન્ડમાં અધિકારીએ પલટવાર કર્યો અને 1500થી વધુ મતોની લીડ મેળવી. ત્યારબાદ મમતા બેનર્જી ફરી આગળ નીકળ્યા અને સાતમા રાઉન્ડ સુધીમાં તેમની સરસાઈ 17,000 મતોથી વધુ થઈ ગઈ હતી. આ સમયે તેમના ઘરની બહાર જશ્ન શરૂ થઈ ગયો હતો અને મીઠાઈઓ વહેંચાવા લાગી હતી.
બે કલાકના પાવર કટથી બદલાયું ચિત્ર
પાંચ રાઉન્ડ પછી મમતાની સરસાઈ ઘટીને 7,184 થઈ ગઈ હતી. 14મા રાઉન્ડના અંતે આ લીડ માત્ર 4,000 મતોની આસપાસ રહી ગઈ હતી. આ દરમિયાન મતગણતરી રોકી દેવામાં આવી અને ટીએમસીના એજન્ટોને હટાવવામાં આવ્યા હોવાના આક્ષેપો થયા. આ સ્થિતિ 2021ની નંદીગ્રામ ચૂંટણી જેવી જ લાગતી હતી, જ્યાં બે કલાકના પાવર કટ (વીજળી ગુલ) પછી આખું ચિત્ર બદલાઈ ગયું હતું. આ વખતે પણ મમતા બેનર્જી તાત્કાલિક મતગણતરી કેન્દ્ર પહોંચ્યા હતા, જ્યાં શુભેન્દુ અધિકારી અગાઉથી હાજર હતા.
સૌથી મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ છેલ્લા રાઉન્ડમાં આવ્યો. ત્રણ રાઉન્ડ બાકી હતા ત્યારે મમતા બેનર્જી 564 મતોથી પાછળ થઈ ગયા અને આ અંતર સતત વધતું ગયું. જેના કારણે ટીએમસીને ઝટકો લાગ્યો. તેમની નારાજગીનું એક મોટું કારણ એ હતું કે ટીએમસીના ગણતરી એજન્ટોને કથિત રીતે દૂર કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમની જગ્યાએ વિરોધી પક્ષોના એજન્ટોને લેવામાં આવ્યા હતા. મમતા બેનર્જીએ કહ્યું, "છેલ્લા રાઉન્ડ ભવાનીપુર વિધાનસભા વિસ્તારના હતા, જે સંપૂર્ણપણે અમારો વિસ્તાર છે. એ જ સમયે કેટલાક ગુંડાઓ અંદર ઘૂસ્યા અને ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓ સાથે મળીને મને મારી તથા CRPF ની મદદથી મારા એજન્ટોને બહાર કાઢી મૂક્યા."
મમતાના ત્રણ મુખ્ય આરોપ: SIR, પાવર કટ અને વોટની ચોરી
મમતા બેનર્જીએ આક્ષેપ કર્યો કે છેલ્લા રાઉન્ડમાં તેમનો કોઈ પ્રતિનિધિ અંદર હાજર નહોતો અને EVM મશીનોને યોગ્ય રીતે સીલ કર્યા વગર જ સ્ટ્રોંગ રૂમમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હું હોલની બહાર છું અને મને અંદર જવા દેવામાં આવતી નથી. સતત ટોર્ચર કરવામાં આવી રહ્યું છે. પહેલા SIR દ્વારા મતદારોને હટાવવામાં આવ્યા અને પછી વીજળી કાપીને અફરાતફરી વચ્ચે મારા વોટ જબરદસ્તી ચોરી લેવામાં આવ્યા. +
તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે EVM મશીનો સીલ વગર ખસેડવામાં આવ્યા હતા અને મત ગણતરીના અંતિમ રાઉન્ડમાં પારદર્શિતાનો અભાવ હતો. મમતા બેનર્જીએ પરિણામોને ભાજપની જીત નહીં, પરંતુ એક ગંદી રમત ગણાવી, તેમને વિપક્ષની નૈતિક હાર ગણાવી. તેમણે કહ્યું, "બધું દસ્તાવેજીકૃત છે અને તેને કાયદેસર રીતે પડકારવામાં આવશે." તેમણે એમ પણ કહ્યું કે પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે અને તેમના વકીલ કલ્યાણ બેનર્જીને બધી માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે.
શુભેન્દુ અધિકારીની ઐતિહાસિક જીત
દરમિયાન, સોમવારે ભવાનીપુરમાં મમતા બેનર્જીને હરાવીને સુવેન્દુ અધિકારીએ ટીએમસીને મોટો ફટકો આપ્યો. આ પરિણામ રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ અને પ્રતીકાત્મક બંને રીતે માનવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે લાંબા સમયથી બેનર્જીના સૌથી સુરક્ષિત ગઢ ગણાતી બેઠક પર વિજય મેળવ્યો અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના ઉદયને મજબૂત બનાવ્યો. 20 રાઉન્ડની ગણતરી પછી અધિકારી 15,105 મતોથી જીત્યા. જો કે, સ્પર્ધાનું મુખ્ય આકર્ષણ ફક્ત અંતિમ માર્જિન જ નહીં, પરંતુ વધઘટ થતી ગણતરી પણ હતી, જ્યાં મમતા બેનર્જીએ શરૂઆતમાં નોંધપાત્ર લીડ લીધી હતી, પરંતુ સુવેન્દુ અધિકારી ધીમે ધીમે આગળ નીકળી ગયા.
કેમ ખાસ છે ભવાનીપુર પરિણામ
ભવાનીપુર પરિણામ મહત્વપૂર્ણ હતું કારણ કે તે બેનર્જીની સૌથી સુરક્ષિત બેઠક માનવામાં આવતી હતી. સુવેન્દુ અધિકારીની જીતે આ ધારણાને તોડી નાખી અને રાજ્યમાં ભાજપના વધતા પ્રભાવનો સંકેત આપ્યો. આ સ્પર્ધા 2021ની નંદીગ્રામ ચૂંટણી જેવી જ હતી. શરૂઆતમાં બેનર્જીએ લીડ મેળવી, પછી ધીમે ધીમે પાછળ પડી ગયા, અને અંતે અધિકારીએ લીડ મેળવી લીધી. અંતે, સુવેન્દુ અધિકારીની 15,105 મતોથી જીતે માત્ર એક મહત્વપૂર્ણ રાજકીય સંદેશ જ નહીં પરંતુ પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના ઉદયને પણ રેખાંકિત કર્યો.