/રાહતના સમાચાર ! 35 રૂપિયે કિલો મળશે ડુંગળી, સરકારે કરી જાહેરાત, જાણો ક્યાંથી ખરીદી શકાશે

Govt Onion Store : ખાંડના ભાવમાં વધારા બાદ કેન્દ્ર સરકારે ડુંગળીના વધતા ભાવને કાબુમાં લેવા અને સામાન્ય જનતાને રાહત આપવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. સરકાર હવે લોકોને ₹35 પ્રતિ કિલોગ્રામના ભાવે ડુંગળી ઉપલબ્ધ કરાવશે. હકીકતમાં, દેશના કેટલાક ભાગોમાં ડુંગળીના ભાવમાં અચાનક વધારાને કારણે ડુંગળીનો ભાવ ₹60 થી ₹70 પ્રતિ કિલોગ્રામે પહોંચી ગયો છે. જોકે, સરકારે હવે લગભગ અડધા ભાવે એટલે કે ₹35 પ્રતિ કિલોગ્રામે ડુંગળી વેચવાની જાહેરાત કરી છે.
કાંદા એક્સપ્રેસ દ્વારા શહેરોમાં સપ્લાય
જે પ્રદેશોમાં છૂટક ભાવમાં વધારો થયો છે ત્યાં સસ્તા દરે ડુંગળીની સમયસર ડિલિવરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે સરકારે રેલવેની મદદ લીધી છે. મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં આવેલા સરકારી બફર સ્ટોકમાંથી કાંદા એક્સપ્રેસ તરીકે ઓળખાતી ખાસ માલગાડીઓ દ્વારા વિવિધ રાજ્યોમાં ડુંગળીનો મોટો જથ્થો પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો છે.
ભાવોને કાબૂમાં રાખવા માટે કાંદા એક્સપ્રેસનો પહેલો કન્સાઈનમેન્ટ ચેન્નાઈ, મદુરાઈ, એર્નાકુલમ (કોચી) અને ગુવાહાટી જેવા મુખ્ય શહેરોમાં મોકલવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારબાદ આશરે 800 મેટ્રિક ટન ડુંગળી લઈને બીજી કાંદા એક્સપ્રેસ ટૂંક સમયમાં દિલ્હી અને ઉત્તર ભારતના અન્ય મુખ્ય શહેરોમાં પહોંચશે.
₹35ના ભાવે ડુંગળી ક્યાંથી ખરીદી શકશો ?
ગ્રાહકોને ખાસ કરીને સામાન્ય માણસને પોષણક્ષમ દરે ડુંગળી પહોંચાડવાની જવાબદારી મુખ્ય સરકારી અને સહકારી એજન્સીઓને સોંપવામાં આવી છે. સામાન્ય જનતા શહેરના આ સરકારી આઉટલેટ્સ અને વાનમાંથી ₹35 પ્રતિ કિલોગ્રામના દરે ડુંગળી ખરીદી શકશે.
ગ્રાહકો નેશનલ એગ્રીકલ્ચરલ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NAFED), નેશનલ કોઓપરેટિવ કન્ઝ્યુમર્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NCCF) અને કેન્દ્રીય ભંડારના નજીકના આઉટલેટ્સમાંથી ખરીદી કરી શકશે. NCCF અને NAFED દ્વારા સંચાલિત મોબાઈલ વાન અને ભારત બ્રાન્ડ આઉટલેટ્સ દ્વારા ડુંગળી સબસિડાઇઝ્ડ દરે વેચવામાં આવશે.
સરકારનો શું છે ઉદ્દેશ ?
તહેવારોની સીઝન અને વાતાવરણમાં વિક્ષેપોને કારણે દેશના ઘણા શહેરોમાં ડુંગળીના ભાવ ₹60-70 પ્રતિ કિલોગ્રામ સુધી પહોંચી ગયા હતા. ગ્રાહક બાબતોના મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, સરકાર પાસે પૂરતો બફર સ્ટોક છે. જથ્થાબંધ અને છૂટક બજારોમાં સબસિડાઇઝ્ડ દરે ડુંગળીનો સતત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવાથી સંગ્રહખોરી અને સટ્ટાખોરીને રોકવામાં મદદ મળશે, જેનાથી સામાન્ય લોકોના ઘરના બજેટમાં રાહત મળશે.