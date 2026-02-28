Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

New Traffic Rule: વારંવાર ટ્રાફિક રૂલ તોડનારા પર સરકારનો મોટો નિર્ણય, હવે લેવાશે આ એક્શન ?

New Traffic Rule: જો તમને લાગે કે ફક્ત ચલણ ભરવાથી પૂરતું થશે, તો તમે ખોટા છો. સરકારનું ધ્યાન હવે ફક્ત તમારા ખિસ્સા પર નહીં, પરંતુ રસ્તા પર તમારી શિસ્ત પર છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 28, 2026, 04:33 PM IST

Trending Photos

New Traffic Rule: વારંવાર ટ્રાફિક રૂલ તોડનારા પર સરકારનો મોટો નિર્ણય, હવે લેવાશે આ એક્શન ?

New Traffic Rule: આ સમાચાર એવા કોઈપણ વ્યક્તિ માટે એક મોટી ચેતવણી છે જે ડ્રાઇવિંગ નિયમોને હળવાશથી લે છે. હવે, ડ્રાઇવિંગ ફક્ત સ્ટીયરિંગ વ્હીલ ફેરવવાની બાબત નથી, પરંતુ અત્યંત સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. સરકારે 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ પડતા મોટર વાહન નિયમોમાં ખૂબ જ કડક ફેરફારો કર્યા છે. ચાલો આ નવા DL સસ્પેન્શન નિયમને સરળ શબ્દોમાં સમજીએ.

આ 5 વખતનો નિયમ શું છે?

Add Zee News as a Preferred Source

નવા નિયમો અનુસાર, જો તમે એક વર્ષમાં પાંચ કે તેથી વધુ વખત ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા પકડાઈ જાઓ છો, તો તમારું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (DL) સસ્પેન્ડ અથવા રદ કરી શકાય છે. આ નિયમ એક કેલેન્ડર વર્ષ (1 જાન્યુઆરીથી 31 ડિસેમ્બર) માટે લાગુ પડે છે. લાઇસન્સ રદ કરવાનો અંતિમ નિર્ણય RTO (પ્રાદેશિક પરિવહન કાર્યાલય) અથવા DTO (જિલ્લા પરિવહન કાર્યાલય) પર રહે છે.

કયા ગુનાઓ ગણાશે?

ફક્ત મોટા અકસ્માતો ગણાશે નહીં. રોજિંદા જીવનમાં નાના-નાના ગુનાઓ પણ 5-પોઇન્ટના માર્કમાં ગણાશે, 

જેમાં ઓવરસ્પીડીંગ, હેલ્મેટ કે સીટ બેલ્ટ વગર વાહન ચલાવવું, લાલ લાઈટ જમ્પ કરવી, ગેરકાયદેસર પાર્કિંગ અને ઓવરલોડિંગ અથવા ખતરનાક ડ્રાઇવિંગનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

સરકારે આ કડક કાર્યવાહી શા માટે કરી?

ભારતમાં દર વર્ષે લાખો લોકો માર્ગ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવે છે. સરકાર માને છે કે દંડ ભરવાથી આદતો બદલાતી નથી, તેથી હવે તમારા લાઇસન્સ પર ફટકો મારવો જરૂરી છે.

હવે, દરેક ઇ-ચલણ તમારા આધાર અને ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ સાથે જોડાયેલ છે. તેથી, તમે એવું વિચારીને બચી શકતા નથી કે ચલણ બીજા શહેર અથવા અલગ અલગ સ્થળોનું છે, બધા રેકોર્ડ એકીકૃત છે.

તમારે શું કરવું જોઈએ?

તમારા રેકોર્ડ તપાસો: તમારા લાઇસન્સ સાથે સંકળાયેલા ચલણ તપાસવા માટે પરિવહન પોર્ટલ અથવા સરકારી એપ્લિકેશનની મુલાકાત લઈને નિયમિતપણે તમારા લાઇસન્સ તપાસો.

તમારા ચલણને તાત્કાલિક ચૂકવો: જો તમારી પાસે ચલણ બાકી હોય, તો તેને 45 દિવસની સમયમર્યાદામાં ચૂકવો. પેન્ડિંગ ચલણ તમને સરકારી સેવાઓ (જેમ કે RC ટ્રાન્સફર અથવા સરનામાં અપડેટ)થી પણ વંચિત કરી શકે છે.

નિયમોનું પાલન કરો: હવે, ફક્ત પોલીસથી બચવા માટે જ નહીં, પરંતુ તમારા લાઇસન્સને બચાવવા માટે પણ રસ્તા પર સીટ બેલ્ટ અને હેલ્મેટ પહેરો.

માર્ગ સલામતીનો અર્થ ફક્ત પોલીસથી બચવાનો નથી, પરંતુ સુરક્ષિત રીતે ઘરે પહોંચવાનો પણ છે. આ નવો નિયમ તમારી પોતાની સલામતી માટે બનાવવામાં આવ્યો છે. તેને સજા તરીકે ન જુઓ, પરંતુ જવાબદાર ડ્રાઇવર બનવા માટે શિસ્ત તરીકે જુઓ.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
new traffic ruleGovernmentbreak traffic rulesGovernment ActionGujarati Newsindia newstraffick Challanoverspeedingdriving without helmetdriving seat beltjumping red lightillegal parkingOverloadingdangerous driving

Trending news