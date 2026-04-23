LPGને લઈને સરકારનો મોટો નિર્ણય, નહીં મળે નવા ગેસ કનેક્શન ! જાણો શું છે કારણ

LPG Issue : ઈરાન યુદ્ધને કારણે ચાલી રહેલા LPG સંકટ વચ્ચે નવા LPG કનેક્શન આપવામાં આવી રહ્યા નથી. નવા કનેક્શન પર પ્રતિબંધ લાદવાનું કારણ એ છે કે હાલના ગ્રાહકોને કોઈપણ વિક્ષેપ વિના ગેસ પૂરો પાડવામાં આવે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 23, 2026, 02:22 PM IST
  • દેશમાં નવા LPG કનેક્શન આપવામાં નહીં આવે
  • હાલના ગ્રાહકોને પ્રાથમિકતા આપવા નવા કનેક્શન બંધ
  • ઓનલાઈન સિસ્ટમ હાલમાં નવી અરજીઓ સ્વીકારી રહી નથી

LPG Issue : અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે દેશ LPG સંકટનો સામનો કરી રહ્યો છે. આ કટોકટીને ધ્યાનમાં રાખીને રાંધણ ગેસ માટે નવા કનેક્શન ખાસ કરીને LPG આપવાનું દેશભરમાં સ્થગિત કરવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા એક મહિનાથી વધુ સમયથી દેશભરની સરકારી તેલ કંપનીઓએ નવા કનેક્શન આપવાનું બંધ કરી દીધું છે. નવા કનેક્શન પર આ પ્રતિબંધનું મુખ્ય કારણ મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલ સંઘર્ષ અને તેના પરિણામે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ રહેવાના કારણે દેશભરમાં LPG પુરવઠાને ગંભીર અસર થઈ છે.

LPG પુરવઠામાં વિક્ષેપથી સામાન્ય લોકોમાં ચિંતા વધી છે. ભારત LPGનો વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો આયાતકાર દેશ છે. દેશને વાર્ષિક 33 મિલિયન ટન LPGની જરૂર પડે છે, જેમાંથી 65 ટકા આયાત દ્વારા પૂર્ણ થાય છે. આ આયાતમાંથી 90 ટકા પશ્ચિમ એશિયામાંથી આવે છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશ્વની કુલ LPG જરૂરિયાતોના પાંચમા ભાગ માટેનો રસ્તો છે. ઈરાન સાથેના સંઘર્ષને કારણે જહાજોના રસ્તા રોકાયા છે, જેના કારણે ભારત જેવા દેશોમાં LPG શિપમેન્ટ અનિશ્ચિત બન્યું છે.

હાલના ગ્રાહકોને પ્રાથમિકતા

પરિણામે ઓઈલ કંપનીઓએ હાલના ગ્રાહકોને પ્રાથમિકતા આપી છે અને નવા કનેક્શન આપવાનું કામચલાઉ ધોરણે બંધ કરી દીધું છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારી સુજાતા શર્માએ પણ આની પુષ્ટિ કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હાલ માટે નવા કનેક્શન આપવામાં આવી રહ્યા નથી. નવા કનેક્શન આપવાનું ક્યારે ફરી શરૂ થશે તે અંગે કોઈ ચોક્કસ સમયરેખા આપવામાં આવી નથી. 

નવા કનેક્શન શા માટે બંધ કરવામાં આવ્યા ?

LPG વિતરકો અને સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઓઈલ કંપનીઓએ હાલના સ્થાનિક ગ્રાહકોને LPGનો અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવાને પ્રાથમિકતા આપી છે. ઓનલાઈન સિસ્ટમ હાલમાં નવી અરજીઓ સ્વીકારી રહી નથી. જો કે, આ બાબતે કોઈ ઔપચારિક સરકારી આદેશ આપવામાં આવ્યો નથી. તેમ છતાં ડીલરોને અનૌપચારિક રીતે નવા કનેક્શન આપવાનું કામચલાઉ ધોરણે ટાળવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

ભારત પેટ્રોલિયમની LPG બ્રાન્ડ, BharatGas એ સોશિયલ મીડિયા પર ગ્રાહકની ફરિયાદનો જવાબ આપતા કહ્યું કે ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ વચ્ચે નવા LPG કનેક્શન આપવાનું કામચલાઉ ધોરણે સ્થગિત કરવામાં આવ્યું છે. વિતરકો હાલમાં ફક્ત હાલના ગ્રાહકોને રિફિલ આપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે જેથી તેમનો પુરવઠો અવિરત અને મુશ્કેલીમુક્ત રહે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે રાંધણ ગેસ સપ્લાય કરવો તેની ટોચની પ્રાથમિકતા છે. કોઈપણ વિતરક તરફથી સ્ટોકની અછત અંગે કોઈ ફરિયાદ મળી નથી. 

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

