સરકારનો મોટો નિર્ણય; હવે પિસ્ક્રીપ્શન વગર માર્કેટમાં નહિ વેચાય કફ સિરપ
Cough Syrup : બાળકોની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપતા સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો: હવે દવાની દુકાનોમાં ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના કફ સિરપ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં
new drug safety guidelines : દવાઓમાં હાનિકારક રસાયણો મળી આવવાના તાજેતરના કિસ્સાઓ અને બાળકોના મૃત્યુને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્ર સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. હવે દવાની દુકાનોમાં ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના કફ સિરપ ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. સરકારે આ નિર્ણય શા માટે લીધો તે જાણો.
કફ સિરપના વેચાણનો રેકોર્ડ રાખવો પડશે
અસંખ્ય બાળકોના મૃત્યુ અને કફ સિરપથી થતી પ્રતિકૂળ અસરોને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્ર સરકારે કફ સિરપના મનસ્વી વેચાણને રોકવા માટે કડક પગલાં લીધા છે. હવે, મોટાભાગની કફ સિરપ ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના દવાની દુકાનોમાં વેચવામાં આવશે નહીં. તેમને દરેક પ્રિસ્ક્રિપ્શનનો રેકોર્ડ જાળવવાની અને કફ સિરપના ગુણવત્તા પરીક્ષણ અંગે કડક નિયમોનું પાલન કરવાની જરૂર પડશે.
દવા સલાહકાર સમિતિની મંજૂરી પછી નિયમો કડક બનાવવાનો નિર્ણય
સરકારની ટોચની નિયમનકાર, દવા સલાહકાર સમિતિએ કફ સિરપને શેડ્યૂલમાંથી દૂર કરવાની મંજૂરી આપી છે, જે અગાઉ તેમને લાઇસન્સિંગ અને ચોક્કસ દેખરેખ નિયમોમાંથી મુક્તિ આપતી હતી. આનો અર્થ એ છે કે તેમને ખરીદવા માટે ડૉક્ટરનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન અને પ્રિસ્ક્રિપ્શન ફરજિયાત રહેશે.
મધ્યપ્રદેશ અને વિદેશમાં અનેક મૃત્યુ બાદ ડૉક્ટરની સલાહ ફરજિયાત
એક સમિતિના સભ્યએ જણાવ્યું હતું કે આ દરખાસ્ત એટલા માટે રજૂ કરવામાં આવી હતી કારણ કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ભારતમાંથી નિકાસ કરવામાં આવતી અનેક કફ સિરપમાં ડાયઇથિલિન ગ્લાયકોલ (DEG) અને ઇથિલિન ગ્લાયકોલ (EG) જેવા ખતરનાક રસાયણો મળી આવ્યા હતા. આના કારણે ગામ્બિયા, ઉઝબેકિસ્તાન અને કેમરૂનમાં અનેક બાળકોના મૃત્યુ થયા છે. તાજેતરમાં, મધ્યપ્રદેશમાં પણ ઘણા બાળકોના મૃત્યુ થયા છે. સમિતિના જણાવ્યા અનુસાર, સરકાર લોકોને ખાંસી અને શરદી જેવી સામાન્ય બીમારીઓ માટે પણ સ્વ-દવાને બદલે ડૉક્ટરની સલાહ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
બાળ સુરક્ષા પ્રાથમિકતા
કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયના એક ઉચ્ચ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બાળ સુરક્ષા સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. આનાથી દુરુપયોગ અને આડઅસરોને અટકાવી શકાશે. તાજેતરમાં એવું પ્રકાશમાં આવ્યું છે કે કેટલાક લોકો નશા માટે કફ સિરપનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. દરમિયાન, ઘણા માતાપિતા ડૉક્ટરની સલાહ લીધા વિના તેમના બાળકોને સિરપ આપી રહ્યા છે.
ડ્રગ્સ કન્સલ્ટેટિવ કમિટી (DCC) એ તમામ કફ સિરપને સુનિશ્ચિત યાદીમાંથી દૂર કરવાની ભલામણ કરી છે, તેમને ફક્ત ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન પર જ વેચવાની મંજૂરી આપે છે. આ પગલાથી નાના ગામડાઓમાં લાઇસન્સ વિનાના ફાર્માસિસ્ટોને કફ સિરપને ઓવર-ધ-કાઉન્ટર દવાઓ તરીકે વેચવાની મંજૂરી આપતી લાંબા સમયથી ચાલતી છૂટનો અંત આવશે તેવી અપેક્ષા છે. 17 નવેમ્બરના રોજ યોજાયેલી બેઠકમાં આ દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી.
આરોગ્ય નિષ્ણાતો કહે છે કે, કફ સિરપનો ઉપયોગ ક્યારેય સ્વ-દવા તરીકે ન કરો; તે ખતરનાક બની શકે છે. કફ સિરપ હંમેશા ડૉક્ટરની સલાહ પર અને પ્રિસ્ક્રિપ્શનના આધારે ખરીદવી અથવા વાપરવી જોઈએ.
