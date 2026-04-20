સરકારની યુવાનોને મોટી ભેટ! 8મું પાસ બેરોજગારોને પોતાનો બિઝનેસ શરૂ કરવા મળશે વ્યાજ વગર 10 લાખ સુધીની લોન, જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી

CM Youth Self-Employment Scheme: રાજસ્થાન સરકારની મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વરોજગાર યોજના 2026 હેઠળ 30 હજાર યુવાનોને વ્યાજ વગર 10 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન આપવામાં આવી રહી છે, જેનાથી બેરોજગાર યુવાનો પોતાનો બિઝનેસ શરૂ કરી શકે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 20, 2026, 06:52 PM IST
  • ભણેલા-ગણેલા યુવાનો માટે સરકારની વ્યાજ વગરની લોન યોજના
  • CM યુવા સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ 30 હજાર યુવાનોને મળશે વ્યાજ વગર લોન
  • જાણો કોને અને કેવી રીતે લઈ શકે છે આ યોજનાનો લાભ

CM Youth Self-Employment Scheme 2026: સમય-સમય પર કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો યુવાનોને આગળ વધારવા માટે ઘણી યોજનાઓ ચલાવતી હોય છે. આ કડીમાં રાજસ્થાન સરકારે મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વરોજગાર યોજના 2026 શરૂ કરી છે. આ યોજના હેઠળ 30 હજાર યુવાનોને લોન આપવાનો લક્ષ્‍યાંક રાખવામાં આવ્યો છે, જેથી તેઓ પોતાનો બિઝનેસ શરૂ કરી શકે.

શું છે આ યોજના?
આ યોજના ઉદ્યોગ અને વાણિજ્ય વિભાગ દ્વારા લાગુ કરવામાં આવી રહી છે. આ યોજનાની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે તેમાં કોઈ વ્યાજ ચૂકવવું પડશે નહીં. આ યોજના જાન્યુઆરી 2026માં શરૂ થઈ છે અને હવે 3 માર્ચ 2029 સુધી લાગુ રહેશે. સરકારનો લક્ષ્‍યાંક છે કે, આવનારા વર્ષોમાં 1 લાખ યુવાનોને રોજગારીની તકો મળે.

કેટલી મદદ મળશે?
નોંધનીય છે કે, આ યોજના હેઠળ મહત્તમ 10 લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવે છે. સાથે જ આ લોન પરનું પૂરેપૂરું વ્યાજ સરકાર દ્વારા સબસિડી તરીકે ચૂકવવામાં આવે છે. તેનો સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે, લાભાર્થીએ કોઈ વ્યાજ આપવું પડશે નહીં. લોન પર વીમા કવચ અને બેન્ક ગેરંટી પણ મળે છે.

જાણો કોણ લઈ શકે છે આ યોજનાનો લાભ?

  • અરજદાર રાજસ્થાનનો કાયમી નિવાસી હોવો જરૂરી છે.
  • તમારી ઉંમર 18 થી 45 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.
  • તમે ઓછામાં ઓછું 8મું પાસ હોવા જોઈએ.
  • તમે બેન્ક ડિફોલ્ટર ન હોવા જોઈએ.
  • વ્યક્તિગત અને સંસ્થાકીય બન્ને રીતે અરજી કરી શકાય છે.

કયા કામો માટે લોન મળશે?
આ લોન મેન્યુફેક્ચરિંગ, સર્વિસ અને ટ્રેડ સેક્ટરના બિઝનેસ માટે આપવામાં આવે છે. એટલે કે તમે દુકાન, સ્ટાર્ટઅપ, સર્વિસ બિઝનેસ અથવા નાનો ઉદ્યોગ શરૂ કરવા માટે અરજી કરી શકો છો.

કેટલી લોન મળશે?

  • 8 થી 12મું ધોરણ પાસ: 3.5 લાખ રૂપિયાથી 7.5 લાખ રૂપિયા
  • ગ્રેજ્યુએટ/ડિપ્લોમા: 5 લાખ રૂપિયાથી 10 લાખ રૂપિયા

કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • આ યોજનામાં અરજી કરવા માટે તમારે Rajasthan SSO Portal પર લોગિન કરવું પડશે.
  • ત્યારબાદ યોજનાનો વિકલ્પ પસંદ કરો અને ફોર્મ ભરો.
  • જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો અને સબમિટ કરી દો.

આ દસ્તાવેજોની પડશે જરૂર

  • આધાર કાર્ડ
  • જન આધાર
  • બેન્ક પાસબુક
  • રહેઠાણનું પ્રમાણપત્ર
  • પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ
  • શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો (માર્કશીટ વગેરે)

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

