EPFO: બંધ પડેલા PF ખાતાના પૈસા પર સરકારનો મોટો પ્લાન, રકમ કરવામાં આવશે પરત, જાણો
PF Amount Refund: દેશભરમાં લાખો કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ (PF) ખાતાધારકો ભવિષ્યની જરૂરિયાતો માટે દર મહિને તેમના પગારનો એક ભાગ જમા કરાવે છે. જો કે, નોકરીમાં ફેરફાર, ટ્રાન્સફર અથવા અન્ય કારણોસર, ઘણા લોકો તેમના જૂના PF ખાતાઓ પર ધ્યાન આપવામાં ફેલ જાય છે. પરિણામે, આ ખાતાઓ લાંબા સમય સુધી ડિએક્ટિવ રહે છે, જેના કારણે નાની રકમ તેમાં ફસાઈ જાય છે.
Trending Photos
PF Amount Refund: હવે, આવા ખાતાધારકો માટે રાહતના સમાચાર છે. કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠને ડિએક્ટિવ ખાતાઓમાં રાખેલા ભંડોળ પરત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયની સૂચના પર લેવામાં આવેલા આ પગલાથી લાખો લોકોને સીધો ફાયદો થવાની અપેક્ષા છે. આ પ્રક્રિયા તબક્કાવાર રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવશે. EPFO આ સમગ્ર પ્રક્રિયાને વિવિધ તબક્કામાં અમલમાં મૂકશે.
બંધ ખાતાઓની રકમ કેવી રીતે પરત કરવામાં આવશે?
પ્રથમ, 1,000 રૂપિયા થી ઓછી રકમ જમા કરાવનારા આશરે 7.11 લાખ બંધ ખાતાઓને ઓળખવામાં આવશે. આ ખાતાઓને આધાર-લિંક્ડ બેંક ખાતાઓ સાથે મેચ કરવામાં આવશે. ચકાસણી પછી, રકમ સીધી ખાતાધારકના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
કોઈ અલગ અરજી કે કાગળકામની જરૂર રહેશે નહીં. સમગ્ર પ્રક્રિયા ડિજિટલ સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવશે. આ પછી, લગભગ 25 લાખ વધુ બંધ ખાતાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. આ ખાતાઓમાં જમા રકમ પણ આધાર-લિંક્ડ બેંક ખાતાઓ દ્વારા સંબંધિત વ્યક્તિઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે, જેથી ખાતરી થાય કે ચુકવણી યોગ્ય લાભાર્થીઓ સુધી પહોંચે.
કેટલા પૈસા પ્રાપ્ત થશે?
પ્રથમ તબક્કામાં, ₹1,000 થી ઓછી રકમ ધરાવતા ખાતાઓને તેમની સંપૂર્ણ જમા રકમ પ્રાપ્ત થશે. બીજા તબક્કામાં, આધાર ચકાસણી પછી ખાતાઓમાં સંપૂર્ણ રકમ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. જો ખાતાધારક જીવંત હોય, તો પૈસા તેમના ચકાસાયેલ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.
જો ખાતાધારક મૃત્યુ પામ્યો હોય, તો નોમિની અથવા કાનૂની વારસદારની ઓળખ થયા પછી અને જરૂરી દસ્તાવેજોની ચકાસણી થયા પછી રકમ તેમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે સંપૂર્ણ રકમ કાનૂની વારસદારને આપવામાં આવશે.
કોને ફાયદો થશે?
આ નિર્ણય ખાસ કરીને એવા લોકો માટે ફાયદાકારક છે, જેમની નાની રકમ વર્ષોથી બંધ ખાતાઓમાં અટવાઈ ગઈ હતી અને જેઓ પ્રક્રિયાની જાણકારીના અભાવે ભંડોળ મેળવવામાં અસમર્થ હતા. હવે, EPFOની આ પહેલથી, લાખો ખાતાધારકો માટે કોઈપણ વધારાની મુશ્કેલી વિના તેમની થાપણો પાછી મેળવવાનો માર્ગ મોકળો થયો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે