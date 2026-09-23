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સરકારે બદલ્યા પેકેજિંગના નિયમો, ટૂથપેસ્ટથી લઈ સાબુ, શેમ્પૂ સહિતની વસ્તુઓ વેજ છે કે નોનવેજ જાણવું થશે સરળ

Product Packaging Rules: સરકાર તરફથી પ્રોડક્ટના પેકેજિંગના નિયમો બદલવામાં આવ્યા છે. નિયમોમાં થયેલા ફેરફાર પછી ટૂથપેસ્ટથી લઈ શેમ્પૂ સહિતની વસ્તુઓ વેજ છે કે નોન વેજ એ જાણવું ગ્રાહકો માટે સરળ થઈ જશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 23, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:02 AM IST
સરકારે બદલ્યા પેકેજિંગના નિયમો, ટૂથપેસ્ટથી લઈ સાબુ, શેમ્પૂ સહિતની વસ્તુઓ વેજ છે કે નોનવેજ જાણવું થશે સરળ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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