સરકારને ન મળી બહુમતી, મહિલા અનામત સંબંધિત બંધારણ સુધારા બિલ લોકસભામાં ના મંજૂર, જાણો
Women Reservation Bill: કુલ 298 સાંસદોએ બિલના પક્ષમાં મતદાન કર્યું, જ્યારે 230 સાંસદોએ તેની વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું. કુલ 489 સાંસદોએ મતદાનમાં ભાગ લીધો. આ સંખ્યાના આધારે, બિલને પસાર થવા માટે 326 મતોની જરૂર હતી, જે પ્રાપ્ત થઈ શક્યું નહીં.
Women Reservation Bill: લોકસભામાં મહિલા અનામત સુધારા બિલ, એટલે કે 131મા બંધારણીય સુધારા બિલ પર બે દિવસ સુધી સતત ચર્ચા થયા પછી, આજે સાંજે (શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ) થયેલા મતદાનમાં આ બિલનો પરાજય થયો. આ બંધારણીય સુધારા બિલ પસાર થઈ શક્યું નહીં.
આ બિલના પક્ષમાં 298 સાંસદોએ મતદાન કર્યું હતું, જ્યારે તેના વિરુદ્ધમાં 230 સાંસદોએ મતદાન કર્યું. જ્યારે 528 સાંસદોએ મતદાનમાં ભાગ લીધો. સરકારને બિલ પસાર થવા માટે 326 મતની જરૂર હતી, જે પ્રાપ્ત થઈ શકી નહીં.
સંસદના નીચલા ગૃહમાં પસાર થઈ શક્યું નહીં
આ રીતે, 2029ની લોકસભા ચૂંટણીથી લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં મહિલાઓ માટે 33 ટકા અનામત લાગુ કરવા સંબંધિત બંધારણ સુધારો બિલ શુક્રવારે સંસદના નીચલા ગૃહમાં પસાર થઈ શક્યું નહીં. આ બિલની સાથે, સરકારે 'સીમાંકન બિલ, 2026' અને 'કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ કાયદો (સુધારા) બિલ, 2026' પણ ગૃહમાં ચર્ચા અને પસાર કરવા માટે મૂક્યા હતા, પરંતુ તે પણ આગળ લઈ જઈ શકાયા નહીં.
સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે બંધારણ સુધારો બિલ પસાર ન થયા પછી, હવે બંને સંબંધિત બિલ 'સીમાંકન બિલ, 2026' અને 'કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ કાયદો (સુધારા) બિલ, 2026' આગળ લઈ જઈ શકાતા નથી.
સંસદ પરિસરમાં ભાજપના મહિલા સાંસદોનો વિરોધ
મતદાન દરમિયાન મહિલા અનામત સંબંધિત ત્રણ બિલો રદ થયા. લોકસભામાં આ બિલોની હાર બાદ, ભારતીય જનતા પાર્ટી અને NDAના મહિલા સાંસદોએ વિરોધ પક્ષ સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. વિરોધ સંસદના મકર ગેટથી શરૂ થયો. હવે, આવતીકાલથી, 18 એપ્રિલથી, ભાજપ અને NDA સંલગ્ન પક્ષોના કાર્યકરો ઇન્ડિયા બ્લોક સાથે જોડાયેલા પક્ષોના નેતાઓના ઘરોની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કરશે.
