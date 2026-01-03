Prev
આ રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓને મળશે જૂનું પેન્શન, નવી યોજનાની CMએ કરી જાહેરાત

Old Pension Scheme: આ રાજ્યની સરકારે ચૂંટણી પહેલા સરકારી કર્મચારીઓ માટે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. સરકારે ગેરંટીડ પેન્શન યોજના શરૂ કરી છે જે જૂની પેન્શન યોજના જેવા જ લાભો પ્રદાન કરશે.
 

Old Pension Scheme: આ સરકારે સરકારી કર્મચારીઓ અંગે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. શનિવારે, મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિનએ નિવૃત્તિ પછી સરકારી કર્મચારીઓ માટે ગેરંટીડ પેન્શન પ્રદાન કરતી નવી યોજનાની જાહેરાત કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ યોજના જૂની પેન્શન યોજના (OPS) જેવા જ લાભો પ્રદાન કરશે.

છેલ્લા પગારનો અડધો ભાગ પેન્શન તરીકે આપવામાં આવશે

સરકારે જણાવ્યું હતું કે સરકારી કર્મચારીઓને મળતા છેલ્લા પગારના 50 ટકા ગેરંટીડ પેન્શન તરીકે આપવામાં આવશે. આ હાંસલ કરવા માટે, રાજ્ય સરકાર કર્મચારીઓના યોગદાનના 10 ટકા, પેન્શન ફંડમાં જરૂરી વધારાના ભંડોળનું યોગદાન આપશે. 

60 ટકા મૃતકના નોમિનીને ફેમિલી પેન્શન

આ યોજના હેઠળ, પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં દર 6 મહિને વધારો કરવામાં આવશે, જે સરકારી કર્મચારીઓની જેમ જ છે. પેન્શનધારકના મૃત્યુના કિસ્સામાં, પેન્શનની રકમના 60 ટકા મૃતકના નોમિનીને ફેમિલી પેન્શન તરીકે આપવામાં આવશે.

તમામ લોકોને લઘુત્તમ પેન્શન

જો કોઈ કર્મચારીનું સેવા દરમિયાન મૃત્યુ થાય છે, તો તેમની સેવાની લંબાઈના આધારે મહત્તમ 25 લાખ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રીએ એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે નવી ખાતરીપૂર્વકની પેન્શન યોજનાના અમલીકરણ પછી નિવૃત્ત થનારા તમામ લોકોને લઘુત્તમ પેન્શન આપવામાં આવશે. 

નિવૃત્ત થયેલા લોકોને ખાસ કમ્પેન્સિવ પેન્શન

તમિલનાડુ ખાતરીપૂર્વકની પેન્શન યોજના (TAPS)ના અમલીકરણ પહેલાં યોગદાન આપતી પેન્શન યોજના હેઠળ સરકારી સેવામાંથી નિવૃત્ત થયેલા લોકોને ખાસ કમ્પેન્સિવ પેન્શન આપવામાં આવશે.

ફંડમાં વધારાના 13,000 કરોડ રૂપિયાનું યોગદાન

TAPS માટે તમિલનાડુ સરકારે પેન્શન ફંડમાં વધારાના 13,000 કરોડ રૂપિયાનું યોગદાન આપવાની જરૂર પડશે. વધુમાં, TAPS લાગુ કરવા માટે વાર્ષિક સરકારી યોગદાન આશરે 11,000 કરોડ રૂપિયા હશે.
 

