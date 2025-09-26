H1B વિઝા ફી અંગે સરકારે આપી મહત્વની જાણકારી, માની જશે ટ્રમ્પ ?
US india Visa talk: ભારત H1B વિઝા ફી અંગે અમેરિકા અને અન્ય ભાગીદારો સાથે ચર્ચા કરી રહ્યું છે. આ મુદ્દા પર કાયદો બનાવવા માટે ચર્ચા ચાલી રહી છે. વિદેશ મંત્રાલયે આ સંદર્ભમાં એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ જાહેર કર્યું છે.
Trending Photos
US india Visa talk: ભારત H-1B વિઝા ફી અંગે અમેરિકા અને અન્ય ભાગીદારો સાથે ચર્ચા કરી રહ્યું છે. આ બાબતે કાયદો બનાવવા માટે ચર્ચા ચાલી રહી છે. વિદેશ મંત્રાલયે આ સંદર્ભમાં એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ જાહેર કર્યું છે. નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે કુશળ ભારતીય પ્રતિભાઓની ગતિશીલતા બંને દેશોમાં નવીનતા અને આર્થિક વિકાસમાં ફાળો આપે છે.
ભારતીયો આ વિઝાના સૌથી મોટા લાભાર્થી
ગયા અઠવાડિયે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા નવી ફીની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ ફી H-1B વિઝા કાર્યક્રમના દુરુપયોગને રોકવા અને બિન-ઇમિગ્રન્ટ કામદારોના પ્રવેશને પ્રતિબંધિત કરવાના પગલાંનો એક ભાગ હતી, જેમને યુએસ વહીવટીતંત્ર રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ખતરો માને છે. આ ફી ભારતીય નાગરિકોને અસર કરે તેવી અપેક્ષા છે. ભારતીયો આ વિઝાના સૌથી મોટા લાભાર્થી છે, જે જાહેર કરાયેલા તમામ વિઝાના લગભગ ત્રણ-ચતુર્થાંશ હિસ્સો ધરાવે છે.
MEA પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે H-1B વિઝા કાર્યક્રમમાં ફેરફારો માટે પ્રસ્તાવિત નિયમ બનાવવા અંગે યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી દ્વારા જાહેર કરાયેલ સૂચનાનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ઉદ્યોગ અને અન્ય હિસ્સેદારોને તેમની ટિપ્પણીઓ આપવા માટે એક મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. એ નોંધવું જોઈએ કે વિઝા ફી વધારા બાદ યુએસ વહીવટીતંત્રે સ્પષ્ટતા જાહેર કરી હતી. તેમાં જણાવાયું હતું કે H100,000 વિઝા ફી એક વખતની ફી હશે. એ પણ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું કે આ વિઝા ફી એક વખતની ફી છે અને આગામી ચક્રમાંથી નવા વિઝા અરજદારો પર લાગુ થશે.
કુશળ વ્યાવસાયિકો બંને દેશોને લાભ
જયસ્વાલે સાપ્તાહિક મીડિયા બ્રીફિંગમાં નવા નિયમો વિશે વાત કરી. વિદેશ મંત્રાલય, વોશિંગ્ટનમાં ભારતીય દૂતાવાસ અને યુએસ વહીવટીતંત્ર વચ્ચેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓની ચર્ચા કરતા કહ્યું, "વસ્તુઓ હજુ પણ વિકસિત થઈ રહી છે. અમે વિવિધ સ્તરે જોડાયેલા છીએ. તેમણે ઉમેર્યું કે ભારતીય પક્ષ માને છે કે કુશળ વ્યાવસાયિકોનું યુએસમાં સ્થળાંતર બંને દેશોને લાભ આપે છે.
પરિબળો પર યોગ્ય વિચારણા કરવામાં આવશે
જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, અમે આ પહેલા પણ કહ્યું છે કે ભારત અને યુએસ વચ્ચે કુશળ પ્રતિભાની ગતિશીલતા અને વિનિમય બંને અર્થતંત્રોમાં નવીનતા, સંપત્તિ નિર્માણ, આર્થિક વિકાસ, સ્પર્ધાત્મકતા અને ઉત્પાદકતામાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, અમે ઉદ્યોગ સહિત તમામ હિસ્સેદારો સાથે જોડાયેલા રહેવા માંગીએ છીએ. અમને આશા છે કે આ પરિબળો પર યોગ્ય વિચારણા કરવામાં આવશે.
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા 1 ઓક્ટોબરથી ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદનો, મોટા ટ્રકો અને ફર્નિચર પર 100% ટેરિફ લગાવવાના પ્રસ્તાવ અંગેના બીજા પ્રશ્નના જવાબમાં, વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે ભારત સરકારના સંબંધિત વિભાગો આ બાબતનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું કે જેમ તમે જાણો છો, ભારત અને અમેરિકા છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી દ્વિપક્ષીય વેપાર કરાર માટે વાટાઘાટોમાં રોકાયેલા છે. આ ચાલુ ચર્ચાઓ સ્વાભાવિક રીતે અમારા રસના તમામ ક્ષેત્રોને આવરી લે છે.
અન્ય પાસાઓની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી
જયસ્વાલે કહ્યું કે વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર, વાણિજ્ય મંત્રી પીયૂષ ગોયલ સાથે, 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ન્યૂયોર્કમાં યુએન જનરલ એસેમ્બલીની બાજુમાં યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો અને યુએસ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ જેમીસન ગ્રીર સાથે મુલાકાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે ચર્ચાનું મુખ્ય કેન્દ્ર વેપાર અને ટેરિફ હતું. અમારા દ્વિપક્ષીય સંબંધોના અન્ય પાસાઓની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે