/જૂની પેન્શન યોજના અંગે સંસદમાં શું કહ્યું સરકારે? ખાસ જાણો

કેન્દ્ર સરકારે સોમવારે સંસદમાં જૂની પેન્શન યોજના અંગે પોતાની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ લોકસભામાં જણાવ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર પાસે જૂની પેન્શન યોજનાને ફરીથી શરૂ કરવા માટેનો કોઈ પ્રસ્તાવ હાલ વિચારણા હેઠળ નથી. એક લેખિત જવાબમાં ચૌધરીએ જણાવ્યું કે રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્ય સરકારોએ રાષ્ટ્રીય પેન્શન યોજના (NPS)થી જૂની પેન્શન યોજના (ઓપીએસ)માં પાછા ફરવાની સૂચના આપી છે. તેમણે કહ્યું કે આ રાજ્યોની નીતિગત પસંદગીનો મામલો છે.
ચૌધરીએ જણાવ્યું કે પેન્શન નિધિ વિનિયામક અને વિકાસ પ્રાધિકરણ (પીએફઆરડીએ) નિયમો હેઠળ એવી કોઈ જોગવાઈ નથી કે જેનાથી એનપીએસમાં જમા કર્મચારીઓનું યોગદાન કે ફંડ રાજ્ય સરકારોને પાછું ટ્રાન્સફર કરી શકાય.
જૂની પેન્શન યોજના
ચૌધરીએ જણાવ્યું કે કેન્દ્ર સરકારે કર્મચારીઓના લાભ માટે યુનિફાઈડ પેન્શન સ્કીમ (યુપીએસ) શરૂ કરી છે. જે 1 એપ્રિલ 2025થી એક વિકલ્પ તરીકે લાગૂ છે. જે હેઠળ સેવા નિવૃત્તિ બાદ ન્યૂનતમ 10000 રૂપિયા માસિકનું નિશ્ચિત ચૂકવણી અને મોંઘવારી ભથ્થા સંલગ્ન લાભ આપવામાં આવશે.
નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ કહ્યું કે જૂની પેન્શન યોજના (ઓપીએસ) બહાલ કરવાનો હાલ કોઈ પ્રસ્તાવ વિચારણાહેઠળ નથી. ચૌધરીએ લોકસભામાં એક પ્રશ્નના લેખિત જવાબમાં કહ્યું કે રાજસ્થાન, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશની સરકારોએ કેન્દ્ર અને પેન્શન નિધિ નિયામક તથા વિકાસ પ્રાધિકરણ (પીએફઆરડીએ)ને નેશનલ પેન્શન સ્કીમ (એનપીએસ)માંથી ઓપીએસમાં વાપસી અંગે જાણ કરી છે.
તેમણે કહ્યું કે પીએફઆરડીએ અધિનિયમ 2013 કે જે પીએફઆરડીએ વિનિયમ 2015 તથા અન્ય પ્રાસંગિક વિનિયમો સાથે વાંચવામાં આવે છે તે હેઠળ કોઈ જોગવાઈ નથી કે જે અંતર્ગત નોકરીયાત લોકોના જમા થયેલા ફંડ જેમ કે સરકારી અંશદાન, એનપીએસ માટે કર્મચારીઓના ફાળાની સાથે સાથે ભેગી રકમને પાછી કરી શકાય અને રાજ્ય સરકારને પાછી જમા કરી શકાય.
રાજ્ય સરકારો નિર્ણય માટે સ્વતંત્ર
એક અન્ય પ્રશ્નના જવાબમાં ચૌધરીએ કહ્યું કે, રાજ્યોમાં ઓપીએસની બહાલી ખાસ કરીને રાજ્ય નીતિ વિવેકાધિકાર હેઠળ આવે છે. તેમણે કહ્યું કે, જો કે નિયંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષક (સીએજી)એ પોતાના હાલના રાજ્ય નાણાકીય ઓડિટ રિપોર્ટમાં રાજ્યો દ્વારા ઓપીએસને પાછું લેવાના નાણાકીય નિહિતાર્થોને દર્શાવ્યા છે. એનપીએસ એક પરિભાષિત યોગદાન આધારિત યોજના છે જેને 1 જાન્યુઆરી 2004ના રોજ કે ત્યારબાદ સેવામાં સામેલ થનારા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ (સશસ્ત્ર દળોને બાદ કરતા) માટે રજૂ કરાઈ હતી.
ચૌધરીએ કહ્યું કે આવા કર્મચારીઓ માટે પેન્શન લાભમાં સુધારની દ્રષ્ટિએ એનપીએસને સંશોધિત કરવાના ઉપાય સૂચવવા માટે તત્કાલિન નાણા સચિવની અધ્યક્ષતામાં એક સમિતિ બનાવવામાં આવી હતી. હિતધારકોની સાથે સાથે સમિતિના વિચાર વિમર્શના આધારે એકીકૃત પેન્શન યોજના (યુપીએસ) પહેલેથી 1 એપ્રિલ 2025થી એનપીએસ હેઠળ એક વિકલ્પ તરીકે રજૂ થઈ ચૂકી છે. જેનો હેતુ એનપીએસ હેઠળ આવતા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને સેવાનિવૃત્તિ બાદ માસિક 10000 રૂપિયાની ન્યૂનતમ સુનિશ્ચિત ચૂકવણીની સાથે મોંઘવારી સંબંધિત લાભ પ્રદાન કરવાનો છે.