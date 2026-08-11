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જૂની પેન્શન યોજના અંગે સંસદમાં શું કહ્યું સરકારે? ખાસ જાણો

કેન્દ્ર સરકારે જૂની પેન્શન યોજના અંગે પોતાની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરતા સંસદમાં જણાવ્યું છે કે હાલ કોઈ પણ પ્રસ્તાવ વિચારણાહેઠળ નથી. રાજ્યોની વિશે શું કહ્યું એ પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 11, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:22 PM IST
જૂની પેન્શન યોજના અંગે સંસદમાં શું કહ્યું સરકારે? ખાસ જાણો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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