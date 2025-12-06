Prev
ઈન્ડિગો સંકટ: તકનો લાભ લઈ મનમાની રીતે બંપર ભાડુ વસૂલનારી એરલાઈન્સ પર સરકાર લાલઘૂમ, લીધો મોટો નિર્ણય

ઈન્ડિગો સંકટ ઊભું થતા અન્ય એરલાઈન્સે તકનો ફાયદો ઉઠાવીને વધુ ભાડું વસૂલવાનું શરૂ દીધુ જેના કારણે મુસાફરો વધુ મુશ્કેલીમાં મૂકાયા. જો કે હવે સરકારે આ મામલે હસ્તક્ષેપ કરતા મોટો નિર્ણય લીધો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Dec 06, 2025, 01:41 PM IST

ઈન્ડિગો સંકટના કારણે સેંકડોની સંખ્યામાં ફ્લાઈટ્સ પ્રભાવિત થઈ છે. આ બધા વચ્ચે અનેક એરલાઈન્સ દ્વારા હવાઈ ભાડામાં જબરદસ્ત વધારો કરવામાં આવતા ઉડ્ડયન મંત્રાલયે મોટું પગલું ભર્યું છે. મંત્રાલયે તમામ પ્રભાવિત રૂટ્સ પર ફેર કેપ લાગૂ કરી છે. જેથી કરીને એરલાઈન્સ કોઈ પણ પ્રકારે મનમાની રીતે કે તકનો લાભ ઉઠાવી ભારે ભાડું વસૂલ ન કરી શકે. 

હાલ પરિચલન ગડબડીના કારણે ઈન્ડિગોની અનેક ફ્લાઈટ્સ રદ કે વિલંબથી ઉડી રહી છે. જેના કારણે મુસાફરો મૂશ્કેલીમાં મૂકાતા બીજી એરલાઈન્સ તરફ વળવા લાગે છે અને સ્થિતિ જોતા અન્ય એરલાઈન્સે અનેક રૂટ્સ પર વધુ ભાડા વસૂલવાના શરૂ કરી દીધા. આ સ્થિતિને ગંભીરતાથી લેતા ઉડ્ડયન મંત્રાલયે તરત તેમાં હસ્તક્ષેપ કર્યો છે. 

મંત્રાલયે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં મુસાફરો પાસેથી મનમાની રીતે કે તકવાદી રીતે ભાડું વસૂલવું એ સ્વીકારવામાં નહીં આવે. મંત્રાલયે પોતાના નિયામકીય અધિકારોનો ઉપયોગ કરતા તમામ પ્રભાવિત રૂટ્સ પર ફેર કેપ લાગૂ કરી છે. જે હેઠળ એરલાઈન્સને નિર્ધારિત મહત્તમ લિમિટથી વધુ ભાડું વસૂલવાની મંજૂરી નહીં હોય.

મંત્રાલયે તમામ એરલાઈ્સને આ માટે અધિકૃત નિર્દેશ આપ્યા છે. આદેશમાં કહેવાયું છે કે એરલાઈન્સે કોઈ પણ અપવાદ વગર નિર્ધારિત કરાયેલા ફેર કેપનું કડકાઈથી પાલન કરવાનું રહેશે. મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ  ફેર કેપ સ્થિતિ સંપૂર્ણ રીતે સ્થિર થાય ત્યાં સુધી લાગૂ રહેશે. 

MoCAનું કહેવું છે કે આ પગલાંનો હેતુ માર્કેટમાં મૂલ્ય અનુશાસન જાળવી રાખવું, સંકટમાં ફસાયેલા મુસાફરોના શોષણને રોકવું અને એવા નાગરિકોને રાહત આપવાનો છે જેમણે તરત પ્રવાસ કરવો પડે તેમ છે, જેમ કે વરિષ્ઠ નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ અને દર્દીઓ. મંત્રાલયે કહ્યું કે આ વર્ગોને ભારે ભાડા વસૂલીના કારણે આર્થિક બોજામાં ન ધકેલી શકાય. 

ઉડ્ડયન મંત્રાલય રિયલ ટાઈમ ડેટાના આધાર પર ભાડાની નિગરાણી કરી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત એરલાઈન્સ અને ઓનલાઈન ટ્રાવેલ પ્લેટફોર્મ્સની સાથે સતત સમન્વય પણ કરાઈ રહ્યો છે જેથી કરીને કોઈ પણ પ્રકારની અનિયમિતતા પર તરત કાર્યવાહી કરી શકાય. મંત્રાલયે ચેતવણી આપી છે કે નિર્ધારિત માપદંડોથી અલગ કોઈ પણ પ્રકારની ગડબડી જોવા મળી તો તરત જ સુધારાત્મક કાર્યવાહી કરાશે. 
 

