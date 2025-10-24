Ola, Uber, Repidoની સરકારે ઉડાવી ઊંઘ! લોન્ચ કરી ભારત ટેક્સી સર્વિસ, જાણો કેટલું હશે ભાડું?
Bharat Taxi News: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, એપ્લિકેશન-આધારિત ટેક્સી સેવાઓ અંગે વપરાશકર્તાઓની ફરિયાદોમાં વધારો થયો છે. આવી સ્થિતિમાં, સરકારી કેબ સેવા લોકોને થતી ઘણી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવશે. ચાલો તેના વિશે વધુ જાણીએ.
Bharat Taxi News: કેન્દ્ર સરકારે ભારતની પ્રથમ સહકારી ટેક્સી સેવા, "ભારત ટેક્સી" શરૂ કરી છે, જે ઓલા અને ઉબેર જેવી ખાનગી કંપનીઓને સીધી પડકાર આપવા માટે રચાયેલ છે. કેન્દ્રીય સહકાર મંત્રાલય અને રાષ્ટ્રીય ઈ-ગવર્નન્સ વિભાગ (NeGD) હેઠળ વિકસાવવામાં આવેલી, આ પહેલનો હેતુ ડ્રાઇવરોને તેમની કમાણીની સંપૂર્ણ માલિકી આપવાનો અને મુસાફરોને ખાનગી કેબ એગ્રીગેટર્સનો સરકાર-નિરીક્ષણ હેઠળ વિકલ્પ પૂરો પાડવાનો છે.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં એપ્લિકેશન-આધારિત ટેક્સી સેવાઓ અંગે ફરિયાદો વધી રહી છે, જેમાં ગંદા વાહનો અને મનફાવે તેવા ભાડાથી લઈને પોતાની રીતે રાઈડ કેન્સલ કરવા અને અચાનક ભાવ વધારાનો સમાવેશ થાય છે. ઘણા ડ્રાઇવરોએ કંપનીઓ દ્વારા વસૂલવામાં આવતા હાઈ કમિશન દરો પ્રત્યે પણ અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે, જેના પરિણામે ઘણીવાર તેમની ભાડાની આવકના 25 ટકા સુધીનું નુકસાન થાય છે.
નવું ભારત ટેક્સી પ્લેટફોર્મ આ પરિસ્થિતિને બદલવાનો પ્રયાસ કરે છે. ખાનગી એગ્રીગેટર્સથી વિપરીત, ભારત ટેક્સી ડ્રાઇવરો તેમની ટ્રિપ્સ પર કોઈ કમિશન ચૂકવશે નહીં. તેના બદલે, તેઓ સબ્સ્ક્રિપ્શન મોડેલ હેઠળ કાર્ય કરશે, ફક્ત નજીવી દૈનિક, સાપ્તાહિક અથવા માસિક ફીનું યોગદાન આપશે. સરકાર માને છે કે આનાથી ડ્રાઇવરોની કમાણીમાં વધારો થશે.
હાલમાં એક પાયલોટ પ્રોજેક્ટમાં
ભારત ટેક્સીનો પાયલોટ તબક્કો નવેમ્બરમાં દિલ્હીમાં 650 વાહનો અને તેમના માલિક-ડ્રાઇવરો સાથે શરૂ થશે. જો સફળ થશે, તો ડિસેમ્બરમાં સંપૂર્ણ લોન્ચ થશે, ત્યારબાદ આ સેવા અન્ય મોટા શહેરોમાં શરૂ કરવામાં આવશે.
આવતા વર્ષ સુધીમાં
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રારંભિક તબક્કામાં 5,000 પુરુષ અને મહિલા ડ્રાઇવરો ભાગ લેશે. ત્યારબાદ, આ સેવા આવતા વર્ષે મુંબઈ, પુણે, ભોપાલ, લખનૌ અને જયપુર સહિત 20 શહેરોમાં વિસ્તરશે.
માર્ચ 2026 સુધીમાં, સરકાર અનેક મેટ્રોપોલિટન વિસ્તારોમાં ભારત ટેક્સી કામગીરી સ્થાપિત કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે, અને 2030 સુધીમાં, પ્લેટફોર્મમાં 100,000 ડ્રાઇવરોનો સમાવેશ થાય છે, જે જિલ્લા મુખ્યાલય અને ગ્રામીણ વિસ્તારો સુધી પહોંચે છે.
ભારત ટેક્સી ખાનગી માલિકીની કંપની તરીકે નહીં, પણ સહકારી સાહસ તરીકે કાર્ય કરશે. આ પ્લેટફોર્મનું સંચાલન સહકાર ટેક્સી કોઓપરેટિવ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવશે, જેની સ્થાપના જૂન 2025માં ₹300 કરોડની પ્રારંભિક મૂડી સાથે કરવામાં આવી હતી.
કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો
ઓલા અને ઉબેર એપ્સની જેમ, તમે ભારત ટેક્સી સેવાઓ બુક કરી શકો છો. એન્ડ્રોઇડ યુઝર્સ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી એપ ઇન્સ્ટોલ કરી શકે છે, અને આઇફોન યુઝર્સ તેને એપલ સ્ટોર પરથી ઇન્સ્ટોલ કરી શકે છે. હિન્દી અને અંગ્રેજી ઉપરાંત, તમે ગુજરાતી અને મરાઠીમાં પણ આ સેવાનો લાભ લઈ શકો છો.
આ સભ્યપદ આધારિત યોજના હશે. ડ્રાઇવરોને દરેક રાઇડમાંથી 100% કમાણી મળશે. ભાડા અંગે, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ભાડામાં કોઈ કમિશન નહીં હોવાથી, તેની રાઇડ ઓલા-ઉબેર અને રેપિડો કરતા સસ્તી હશે.
