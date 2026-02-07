Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

સેલરી લિમિટ, પેન્શન... નોકરી કરતા લોકોને મોટી ભેટ આપવાની તૈયારીમાં સરકાર, જાણો

Working People: કેન્દ્રીય શ્રમ મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું કે શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય ટૂંક સમયમાં પગાર મર્યાદા વધારવા, લઘુત્તમ વેતન નક્કી કરવા અને કર્મચારી પેન્શન યોજના દ્વારા લઘુત્તમ પેન્શન વધારવા અંગે નિર્ણય લેશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 07, 2026, 12:44 PM IST

Trending Photos

સેલરી લિમિટ, પેન્શન... નોકરી કરતા લોકોને મોટી ભેટ આપવાની તૈયારીમાં સરકાર, જાણો

Working People: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) અને કર્મચારી રાજ્ય વીમા નિગમ (ESIC)ને મોટો ફાયદો મળવાનો છે. કેન્દ્ર સરકાર પગાર મર્યાદામાં વધારો સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાની તૈયારી કરી રહી છે. કેન્દ્રીય શ્રમ મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ આ સંકેત આપ્યો હતો. 

તેમણે જણાવ્યું હતું કે શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય ટૂંક સમયમાં EPFO અને ESIC હેઠળ પગાર મર્યાદા વધારવા, લઘુત્તમ વેતન નક્કી કરવા અને કર્મચારી પેન્શન યોજના, 1995 (EPS) હેઠળ લઘુત્તમ પેન્શન વધારવા અંગે નિર્ણય લેશે. 

Add Zee News as a Preferred Source

માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર સરકાર સાથે તાજેતરની બેઠકોમાં આ મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા અને આગામી દિવસોમાં કામદારોના હિતમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે. હાલમાં, EPFO ​​માટે પગાર મર્યાદા 15,000 રૂપિયા પ્રતિ મહિનો છે, જ્યારે ESIC માટે તે 21,000 રૂપિયા છે. EPS માટે લઘુત્તમ પેન્શન દર મહિને 1,000 રૂપિયા છે. જો સરકાર મર્યાદામાં વધારો કરે છે, તો મોટાભાગના નોકરી કરતા લોકો આવરી લેવામાં આવશે.

જાન્યુઆરીમાં સુપ્રીમ કોર્ટે શું કહ્યું હતું?

ગયા જાન્યુઆરીમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ (EPF) યોજનામાં પગાર મર્યાદામાં સુધારો કરવા અંગે ચાર મહિનાની અંદર નિર્ણય લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ મર્યાદા છેલ્લા 11 વર્ષથી યથાવત છે. સામાજિક કાર્યકર્તા નવીન પ્રકાશ નૌટિયાલ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર ન્યાયાધીશ જે.કે. મહેશ્વરી અને એ.એસ. ચાંદુરકરની બેન્ચે આ આદેશ આપ્યો હતો.

અરજીમાં શું દલીલ હતી?

અરજદાર વકીલો પ્રણવ સચદેવ અને નેહા રાઠીએ દલીલ કરી હતી કે દેશના ઘણા ભાગોમાં લઘુત્તમ વેતન આ મર્યાદા કરતાં વધુ હોવા છતાં, EPF પગાર મર્યાદામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. આનાથી મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ સામાજિક સુરક્ષા અને ભવિષ્ય નિધિના લાભોથી વંચિત રહી રહ્યા છે. 

અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી હતી કે છેલ્લા 70 વર્ષોમાં વેતન મર્યાદામાં સુધારો મનસ્વી રહ્યો છે, ક્યારેક 13-14 વર્ષના અંતરાલ પછી થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ફુગાવો, લઘુત્તમ વેતન અથવા માથાદીઠ આવક જેવા આર્થિક સૂચકાંકો સાથે કોઈ સંબંધ જાળવવામાં આવ્યો ન હતો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Government readinessincrease salary capfix minimum wageintroduce employee pensionGujarati Newsmansukh mandaviyamodi governmentEPFOESIC

Trending news