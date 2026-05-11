/પેટ્રોલ અને ડીઝલને લઈને લોકો માટે રાહતના સમાચાર ! સરકારે આપ્યું મોટું અપડેટ, જાણો શું કહ્યું

પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે ભારત સરકારે તેના નાગરિકોને રાહત આપી છે. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ભારતમાં ક્રૂડ ઓઇલ, પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPGનો પૂરતો સ્ટોક છે. તેથી નાગરિકોએ ગભરાવાની કે ફ્યુઅલનો સંગ્રહ કરવાની કોઈ જરૂર નથી.
પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અંગે વૈશ્વિક ચિંતાઓ વચ્ચે ભારત સરકારે તેના નાગરિકોને રાહત આપી છે. સરકારે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે દેશમાં ક્રૂડ ઓઇલ, પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPGની કોઈ અછત નથી અને લોકોએ ગભરાટમાં ફ્યુઅલ ખરીદવાની જરૂર નથી. સરકારનું કહેવું છે કે ભારતમાં પૂરતો ઓઈલ અને ગેસનો સ્ટોક છે અને બધી રિફાઇનરીઓ સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્યરત છે.
સચિવ સુજાતા શર્માએ શું કહ્યું ?
પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂરાજકીય તણાવે વૈશ્વિક ઉર્જા બજારમાં અનિશ્ચિતતા વધારી છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઓઈલ સપ્લાય પુરવઠા માર્ગોમાંનો એક છે અને ત્યાં કોઈપણ કટોકટી ઓઈલના ભાવમાં તીવ્ર વધારો કરી શકે છે. આને કારણે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPG અંગે ચિંતાઓ વધવા લાગી. જોકે, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત સરકારે પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે પૂરતી તૈયારીઓ કરી છે.
પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPGનો પૂરતો ભંડાર
તેમણે જણાવ્યું હતું કે દેશમાં ક્રૂડ ઓઇલ, પેટ્રોલ, ડીઝલ અને LPGનો પૂરતો ભંડાર છે અને કોઈ પણ પ્રકારની અછતનો ભય નથી. સરકાર સતત પુરવઠા પર નજર રાખી રહી છે જેથી જનતાને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે. સુજાતા શર્માએ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની મર્યાદિત અને વિવેકપૂર્ણ ફ્યુઅલના ઉપયોગની અપીલ ફક્ત સંસાધન સંરક્ષણ અને વિદેશી હૂંડિયામણ જાળવણી માટે હતી. તેનો અર્થ એ નથી કે દેશમાં ફ્યુઅલ સંકટ ઉભું થયું છે.
સરકારે એમ પણ કહ્યું હતું કે દેશમાં ગ્રીન એનર્જીને પ્રોત્સાહન આપવાની ઝુંબેશ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં લાખો નવા PNG ગ્રાહકો ઉમેરાયા છે. મીડિયા અહેવાલ મુજબ, હજારો લોકોએ સ્વેચ્છાએ તેમના LPG કનેક્શન છોડી દીધા છે અને પાઇપ ગેસ પર સ્વિચ કર્યું છે. જે LPG પર દબાણ ઘટાડી રહ્યું છે.
ખાતર અંગે એક મોટી અપડેટ
સરકારે એમ પણ કહ્યું છે કે ખાતર અંગેની પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે. ખાતર વિભાગના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ખરીફ સિઝનને ધ્યાનમાં રાખીને સંગ્રહખોરી અને કાળાબજારને રોકવા માટે રાજ્યોમાં કડક પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
સરકારે એમ પણ કહ્યું કે અત્યાર સુધીમાં મોટા પ્રમાણમાં ખાતરની આયાત કરવામાં આવી છે અને ખેડૂતોને કોઈ અછતનો સામનો કરવા દેવામાં આવશે નહીં. સરકારનો સંદેશ સ્પષ્ટ છે, હાલમાં દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ, એલપીજી અને ખાતરોની પૂરતી ઉપલબ્ધતા છે, તેથી લોકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી પરંતુ સંસાધનોનો સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ.