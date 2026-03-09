દીકરીઓ માટે અદભુત સરકારી યોજના, 200 રૂપિયાનું રોકાણ કરવાથી 40 લાખનું ફંડ બનશે, જાણો ગણતરી
Government Scheme: મોંઘવારીના સમયમાં જ્યારે ઘરના બે છેડા માંડમાંડ મળતા હોય તો રોકાણ વિશે તો વાત જ ક્યાં કરે કોઈ? પરંતુ આમ છતાં તમને જણાવી દઈએ કે એવી પણ કેટલીક સરકારી યોજનાઓ છે જેમાં તમને રોકાણ કરવાથી સારામાં સારા લાભ મળી શકે છે. આવી જ એક યોજના વિશે અમે તમને જણાવીશું જે દીકરીઓનું સારું ભવિષ્ય બનાવવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. માત્ર 200 રૂપિયાનું દૈનિક રોકાણ તમને લાખોનું ફંડ બનાવવામાં મદદરૂપ બની શકે છે.
Trending Photos
ભારત સરકાર દ્વારા દેશવાસીઓ માટે અલગ અલગ પ્રકારની યોજનાઓ ચાલતી હોય છે. દરેક માતા પિતાને પોતાના સંતાનોની ચિંતા સતાવતી હોય છે. ખાસ કરીને દીકરીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે માતા પિતા કઈ પણ કરી છૂટતા હોય છે. કારણ કે દીકરીઓને ભણાવવાની, લગ્ન કરીને સાસરે વિદાય કરવાની હોય છે. ત્યારે માતા પિતાને એક મજબૂત આધાર હોય તેવું તેઓ ઈચ્છે છે. આવામાં ભારત સરકાર દ્વારા સંચાલિત એક યોજના ખુબ સુરક્ષિત અને શાનદાર વિકલ્પ બની રહી છે. આ સરકારી યોજનાની વિશેષતા એ છે કે તેમાં મળતું રિટર્ન સંપૂર્ણ ટેક્સ ફ્રી હોય છે. જેનો પૂરેપૂરો ફાયદો દીકરીને મળે છે. જેમના ઘરમાં દીકરીઓ હોય તે માતા પિતા આ યોજના વિશે ખાસ જાણો.
200 રૂપિયાથી 40 લાખનું ફંડ કઈ રીતે?
આ યોજનામાં તમે વ્યવસ્થિત રીતે રોકાણ શરૂ કરો અને માત્ર 200 રૂપિયા દૈનિક બચત કરશો તો તમને મેચ્યુરિટી પર 40 લાખ રૂપિયાથી વધુનું ફંડ આપી શકે છે. આ રકમ તમે તમારી દીકરીની કરિયર બનાવવા માટે કે પછી તેને જીવનની કોઈ નવી ઉડાણ ભરવા માટે આપી શકો છો. તેના લગ્ન થઈ શકે છે. જો તમે રોજના 200 રૂપિયા બચત કરો અને સરકારની સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં લગાવો તો મહિને તમારું રોકાણ 6000 રૂપિયા જેટલું થઈ જશે. આ યોજના પર સરકાર હાલ આકર્ષક વ્યાજ દરે વાર્ષિક વ્યાજ પણ આપે છે. જો આ વ્યાજ દરને આધાર માનીએ અને સતત 21 વર્ષ માટે તમે રોકાણની ગણતરી કરો તો બંપર ફંડ તૈયાર થઈ શકે છે.એક ઉદાહરણથી આ ગણતરી સમજો.
- માસિક રોકાણ- 6000 રૂપિયા (દૈનિક 200 રૂપિયા લેખે)
- કૂલ રોકાણની રકમ- 15,12,000
- અંદાજિત વ્યાજ (8.2% વ્યાજ દરથી) 25,21,942
- મેચ્યુરિટી પર કૂલ રકમ- 40,33,942
એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાના વાસ્તવિક નિયમો મુજબ ખાતું ખુલવાથી લઈને શરૂઆતના 15 વર્ષ સુધી જ પૈસા જમા કરવાના હોય છે. જ્યારે 21 વર્ષ પૂરા થાય ત્યારે મેચ્યોર થાય છે. ઉપર આપવામાં આવેલી 40 લાખ રૂપિયાની ગણતરી સતત 21 વર્ષ સુધી એક ધારી રકમના રોકાણ અને 8.2 ટકા વ્યાજ દર પ્રમાણે અંદાજિત ગણતરી છે. રકમમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે.
રોકાણ માટેની શરતો પણ જાણો
- - સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના એ રીતે તૈયાર કરવામાં આવી છે કે દેશના દરેક નાગરિક તેનો સરળતાથી લાભ લઈ શકે.
- - જે લોકો મોટા પાયે રોકાણ કરી શકતા નથી તેઓ એક નાણાકીય વર્ષમાં ઓછામાં ઓછી માત્ર 250 રૂપિયાથી પણ આ ખાતાને ચાલુ કરી શકે છે. જો તમારી આર્થિક સ્થિતિ સારી હોય તો તમે એક વર્ષમાં મહત્તમ 1,50,000 રૂપિયા સુધી જમા કરી શકો.
- - હાલ આ યોજનામાં 8.2 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ દરે વ્યાજ મળે છે. જે બજારમાં જે સુરક્ષિત રોકાણના વિકલ્પો છે તેમાં અનેકઘણો વધુ લાભ પ્રદાન કરે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે