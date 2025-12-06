Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

સરકારની કડક કાર્યવાહી, નક્કી કર્યો ટિકિટનો ભાવ, એરલાઇન્સના મનસ્વી ભાડા પર લગાવી લગામ

Government Flight Price Control: ઇન્ડિગો કટોકટીનો ઉકેલ લાવવા માટે સરકારે નોંધપાત્ર પગલાં લીધા છે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે શનિવારે સ્થાનિક વિમાન ભાડા પર દેશવ્યાપી મર્યાદા લાદવાનો આદેશ આપ્યો હતો. ઇન્ડિગોમાં વ્યાપક સમસ્યાઓના પરિણામે અનેક રૂટ પર ફ્લાઇટ રદ, ક્ષમતામાં ઘટાડો અને ટિકિટના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયા બાદ આ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:45 PM IST

Trending Photos

સરકારની કડક કાર્યવાહી, નક્કી કર્યો ટિકિટનો ભાવ, એરલાઇન્સના મનસ્વી ભાડા પર લગાવી લગામ

Government Flight Price Control: નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે તમામ અસરગ્રસ્ત રૂટ પર વાજબી ભાડા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેની નિયમનકારી સત્તાઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. સ્થાનિક સુનિશ્ચિત એરલાઇન્સ હવે મુસાફરો પાસેથી વધુ પડતું ભાડું વસૂલશે નહીં. મંત્રાલયે એરલાઇન્સને નવી ભાડાની યાદી જાહેર કરી છે.

  • 500 કિમી સુધીની ફ્લાઇટ્સ માટે મહત્તમ ભાડું 7500 રૂપિયા
  • 500-1000 કિમી વચ્ચેની ફ્લાઇટ્સ માટે મહત્તમ ભાડું 12000 રૂપિયા 
  • 1000-1500 કિમી વચ્ચેની ફ્લાઇટ્સ માટે મહત્તમ ભાડું 15000 રૂપિયા

સરકારના મતે, આ ભાડા મર્યાદા તમામ બુકિંગ પર લાગુ થશે. ભલે તે સીધી એરલાઇન્સ સાથે બુક કરવામાં આવી હોય કે ઓનલાઇન ટ્રાવેલ એજન્ટો દ્વારા, આ મર્યાદાઓ કિંમતો સ્થિર ન થાય અથવા મંત્રાલય આ મર્યાદાઓની સમીક્ષા ન કરે ત્યાં સુધી અમલમાં રહેશે.

Add Zee News as a Preferred Source

ઈન્ડિગો કટોકટી

ભારતની સૌથી મોટી એરલાઈન, ઈન્ડિગો દ્વારા સેંકડો ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવ્યા બાદ દેશભરના હજારો મુસાફરો એરપોર્ટ પર ફસાયેલા છે. ઈન્ડિગો કટોકટીનો લાભ લઈને, દેશભરની ઘણી એરલાઈન્સે હવાઈ ભાડામાં તીવ્ર વધારો કર્યો છે. 

 

💠 The Ministry of Civil Aviation has taken serious note of concerns regarding unusually high airfares being charged by certain airlines during the ongoing disruption. In order to protect passengers from any… pic.twitter.com/7KWRvPOECm

— PIB India (@PIB_India) December 6, 2025

મુસાફરોને અન્ય એરલાઈન્સ તરફથી પણ આસમાને પહોંચતા હવાઈ ભાડાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. દિલ્હીથી ચેન્નાઈનું હવાઈ ભાડું 1 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું છે, જ્યારે દિલ્હીથી મુંબઈ, હૈદરાબાદ અને કોલકાતા જેવા રૂટ પર ભાડું પણ 1 લાખ રૂપિયાની આસપાસ છે. આ પછી, નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે મહત્વના પગલાં લીધાં છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Indigo CrisisFlight fare cap IndiaGovernment caps airfareDomestic flight price controlIndia aviation newsAirline overcharging issueDGCA airfare rulesGujarati News

Trending news