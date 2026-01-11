Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝ

દેશભરના લાખો શિક્ષકોને TETથી મળી શકે છે મુક્તિ, કેન્દ્ર સરકારે આપ્યો મોટો સંકેત

સપ્ટેમ્બર 2025માં સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય પછી પરિસ્થિતિ વધુ મુશ્કેલ બની ગઈ હતી. કોર્ટે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે TET પાસ કરવું બધા શિક્ષકો માટે ફરજિયાત રહેશે. જો કે, હવે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે.

Jan 11, 2026

TET અંગે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ દેશભરના લાખો પ્રાથમિક શિક્ષકોની નોકરીઓ જોખમમાં મુકાઈ ગઈ છે. વર્ષોથી શાળાઓમાં શિક્ષણ આપતા નોન-TET લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકો સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયથી ટેન્શનમાં છે. તેઓ બાળકોને ભણાવવા કે પરીક્ષાની તૈયારી કરવી તે અંગે મૂંઝવણનો સામનો કરી રહ્યા છે. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી મોટી સંખ્યામાં સેવા આપતા શિક્ષકો, શિક્ષક સંગઠનો અને જનપ્રતિનિધિઓ TETની જરૂરિયાતમાંથી મુક્તિની માંગણી સાથે કેન્દ્ર સરકારને સતત વિનંતીઓ અને વિરોધ પ્રદર્શનો કરી રહ્યા છે. 

હવે કેન્દ્ર સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલયે આ સંદર્ભમાં કાર્યવાહી કરી છે. શિક્ષણ મંત્રાલયના શાળા શિક્ષણ અને સાક્ષરતા વિભાગે 2011 પહેલા ધોરણ 1થી 8માં નિયુક્ત થયેલા શિક્ષકો પર ફરજિયાત TET અંગે તમામ રાજ્યો પાસેથી અહેવાલો માંગ્યા છે. રાજ્યોએ 16 જાન્યુઆરી સુધીમાં વિગતવાર અહેવાલ સબમિટ કરવાનો રહેશે. કેન્દ્ર સરકારે 31 ડિસેમ્બરે જ તમામ રાજ્યોના મુખ્ય સચિવોને પત્ર લખીને જાણ કરી હતી.

લાખો શિક્ષકોને રાહત થશે

કેન્દ્ર સરકારની આ પહેલથી અંદાજે 12 લાખ શિક્ષકોને રાહત મળવાની અપેક્ષા છે. વિવિધ રાજ્યોમાં મોટી સંખ્યામાં શિક્ષકોએ હજુ સુધી TET પાસ કર્યું નથી. ઉત્તર પ્રદેશમાં આશરે 1.86 લાખ શિક્ષકો, રાજસ્થાનમાં આશરે 80,000 ત્રીજા ધોરણના શિક્ષકો, મધ્ય પ્રદેશમાં આશરે 3,00,000 શિક્ષકો અને ઝારખંડમાં આશરે 27,000 પ્રાથમિક શિક્ષકો આ નિર્ણયથી સીધી રીતે પ્રભાવિત થયા છે અને હવે તેમને સરકાર પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે.

સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય શું હતો ?

સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના નિર્ણયમાં જણાવ્યું હતું કે જે શિક્ષકો TET લાયકાત ધરાવતા નથી તેમણે બે વર્ષની અંદર પરીક્ષા પાસ કરવી પડશે. જો તેઓ આમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેમને નોકરી છોડવાની અથવા રિટાયર થવાની ફરજ પડી શકે છે. જોકે, કોર્ટે એમ પણ કહ્યું હતું કે જે શિક્ષકોની સેવામાં ફક્ત પાંચ વર્ષ બાકી છે તેમને થોડી રાહત મળી શકે છે.

આગળ શું થશે ?

હવે બધાની નજર કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્યોના નિર્ણયો પર છે. જો સરકાર મોટી ઉંમરના અને અનુભવી શિક્ષકોને TETમાંથી મુક્તિ આપવાનો અથવા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવાનો નિર્ણય લે છે, તો તેનાથી લાખો પરિવારોને રાહત મળશે. સરકારનું આ પગલું ભવિષ્યમાં શિક્ષકોના ભવિષ્યને નવી દિશા આપી શકે છે.

teacherTeacher TETsupreme courtGovernment Teachersteacher eligibility test

