હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ સસ્તા થશે, સરકારે હોસ્પિટલો અને વીમા કંપનીઓને આપી સૂચના
Trending Photos
Health insurance coverage : હાલમાં, દેશમાં ફક્ત થોડા લોકો પાસે જ આરોગ્ય વીમા કવરેજ છે. સરકાર વધુ લોકોને તેના કવરેજ હેઠળ લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. સરકાર ઇચ્છે છે કે હોસ્પિટલો અને વીમા કંપનીઓ સસ્તી અને સુલભ આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ સુનિશ્ચિત કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરે. આ કારણે સરકારે હોસ્પિટલો અને વીમા કંપનીઓને આરોગ્ય વીમાને સસ્તું બનાવવા જણાવ્યું છે.
દેશમાં આરોગ્ય વીમા કવરેજ ઓછું રહે છે. સરકાર વધુ લોકોને આરોગ્ય વીમા કવરેજ હેઠળ લાવવા માંગે છે. આ હાંસલ કરવા માટે, આરોગ્ય વીમાનો ખર્ચ ઘટાડવો જરૂરી છે. નાણા મંત્રાલયે વીમા કંપનીઓ અને હોસ્પિટલોને આરોગ્ય વીમાનો ખર્ચ ઘટાડવા કહ્યું છે. વધુમાં, પોલિસીધારકો માટે સસ્તું અને સુલભ આરોગ્ય સંભાળ સેવાઓ સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ હિસ્સેદારોએ સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ. આ માટે પારદર્શિતા અને કાર્યક્ષમતા પણ જરૂરી છે.
નાણા મંત્રાલયના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નાણાકીય સેવાઓ વિભાગના સચિવ એમ. નાગરાજુએ મુખ્ય વીમા કંપનીઓ, હોસ્પિટલો, જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કાઉન્સિલ અને એસોસિએશન ઓફ હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર (ઇન્ડિયા) ના પ્રતિનિધિઓ સાથે બેઠક યોજી હતી. બેઠકમાં તબીબી ફુગાવા અને વધતા વીમા પ્રિમીયમના મુદ્દા પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
પોષણક્ષમ અને સુલભ સેવાઓ
સચિવે વીમા કંપનીઓ અને હોસ્પિટલોને ચોક્કસ પગલાં અપનાવવાની સલાહ આપી હતી. આમાં નિશ્ચિત સારવાર નિયમો સ્થાપિત કરવા, સુસંગત હોસ્પિટલ પસંદગી પ્રક્રિયાઓ અને કેશલેસ દાવાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે. આ બધું આરોગ્ય વીમા ખર્ચ ઘટાડવામાં મદદ કરશે. નિવેદનમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે હોસ્પિટલો અને વીમા કંપનીઓએ પોલિસીધારકો માટે સસ્તું અને સુલભ આરોગ્યસંભાળ સુનિશ્ચિત કરવા માટે સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ, સાથે સાથે સમગ્ર પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને કાર્યક્ષમતા પણ લાવવી જોઈએ.
જાન્યુઆરીમાં, વીમા નિયમનકારી અને વિકાસ સત્તામંડળ (IRDAI) એ એક મોટો નિર્ણય લીધો હતો. તેણે વીમા કંપનીઓને 60 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના પોલિસીધારકો માટે પ્રીમિયમમાં 10% થી વધુ વધારો કરવાની મનાઈ ફરમાવી હતી. આમ કરતા પહેલા તેઓએ IRDAI ની મંજૂરી મેળવવી આવશ્યક છે. IRDAI ને ખબર પડી કે કેટલાક આરોગ્ય વીમા ઉત્પાદનોના પ્રીમિયમમાં વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે નોંધપાત્ર વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેના કારણે આ વ્યક્તિઓ સૌથી વધુ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહી છે. તેણે એ પણ શોધી કાઢ્યું કે પ્રીમિયમ વધારાને કારણે આ વ્યક્તિઓ સૌથી વધુ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહી છે.
મંગળવારે, વીમા લોકપાલ દિવસ દરમિયાન, IRDAI ના ચેરમેન અજય સેઠે જણાવ્યું હતું કે, "અમે આરોગ્ય વીમામાં સતત કેટલીક ખામીઓ જોઈ રહ્યા છીએ. જ્યારે સમાધાન કરાયેલા દાવાઓની સંખ્યા ઘણી વધારે છે, ત્યારે ચૂકવવામાં આવતી રકમ ઘણીવાર અપેક્ષા કરતા ઓછી હોય છે." તેમણે વીમા કંપનીઓને દાવાના સમાધાનમાં પ્રામાણિકતા અને પારદર્શિતા જાળવવા વિનંતી કરી. નાણાકીય વર્ષ 2024 માં મળેલી 53,230 ફરિયાદોમાંથી 54% આરોગ્ય વીમા ક્ષેત્ર સાથે સંબંધિત હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે