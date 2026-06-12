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ડુંગળી પકવતા ખેડૂતો માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય, ખરીદવા પર આપી મોટી અપડેટ, જાણો

Government Onion Purchase: ખેડૂતોની આવક વધારવા માટે, સરકારે બફર સ્ટોક પ્રોગ્રામ હેઠળ ડુંગળીનો ખરીદ ભાવ વધાર્યો છે. આ સુધારેલો ભાવ શનિવારથી અમલમાં આવશે. અગાઉ, કેન્દ્ર સરકારે ભાવ 12.70 રૂપિયાના પ્રતિ કિલોગ્રામથી વધારીને ₹15.80 પ્રતિ કિલોગ્રામ કર્યો હતો. સરકારનું આ તાજેતરનું પગલું બજાર ભાવ જાળવવા અને ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદન માટે વધુ સારા ભાવ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાના તેના પ્રયાસોનો એક ભાગ છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 12, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:23 PM IST
ડુંગળી પકવતા ખેડૂતો માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય, ખરીદવા પર આપી મોટી અપડેટ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ડુંગળી પકવતા ખેડૂતો માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય, ખરીદવા પર આપી મોટી અપડેટ, જાણો
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