/ડુંગળી પકવતા ખેડૂતો માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય, ખરીદવા પર આપી મોટી અપડેટ, જાણો

Government Onion Purchase: એ નોંધવું જોઈએ કે બજારમાં હસ્તક્ષેપ કરવા માટે ભાવ સ્થિરીકરણ ભંડોળ (PSF) હેઠળ વાર્ષિક બફર સ્ટોક જાળવવામાં આવે છે. સરકારે આ વર્ષની ખરીદી માટે 200,000 ટનનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે, જે 2025-26 નાણાકીય વર્ષમાં ખરીદેલા 300,000 ટન કરતા ઓછો છે. ચાલુ સિઝન માટે ડુંગળીની ખરીદી 15 મેથી શરૂ થઈ હતી.
કેન્દ્રીય મંત્રીએ એક બેઠક યોજી હતી
ગયા ગુરુવારે, કેન્દ્રીય ખાદ્ય અને ગ્રાહક બાબતોના મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ ડુંગળીની ખરીદીમાં સુધારો કરવા અને ખેડૂતો માટે વધુ સારું વળતર સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગ્રાહક બાબતોના વિભાગના અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી. જોશીએ શુક્રવારે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલના બજાર ભાવો અને સંગ્રહિત ડુંગળીની ગુણવત્તાની જરૂરિયાતોને આધારે, લઘુત્તમ ગેરંટીકૃત ખરીદી કિંમત (MAPP) 13 જૂન, 2026થી પ્રતિ ક્વિન્ટલ 1650 રૂપિયા કરવામાં આવી છે.
તેમણે કહ્યું કે ખરીદી પ્રક્રિયાને બજારની પરિસ્થિતિઓને અનુરૂપ બનાવવા માટે કિંમત નિર્ધારણ પદ્ધતિમાં પણ સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. સરકારી માહિતી અનુસાર, 2025-26ના પાક વર્ષમાં ડુંગળીનું ઉત્પાદન 307.37 લાખ ટન થવાનો અંદાજ છે, જે 2024-25ના પાક વર્ષમાં 307.67 લાખ ટન હતું.
મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોની માંગણીઓ શું હતી?
મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતો પ્રતિ ક્વિન્ટલ 3,000 રૂપિયા (₹30 પ્રતિ કિલો) લઘુત્તમ ખરીદી ભાવની માંગ કરી રહ્યા હતા. તેમણે દલીલ કરી હતી કે નેશનલ એગ્રીકલ્ચરલ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (NAFED) અને નેશનલ કોઓપરેટિવ કન્ઝ્યુમર ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (NCCF) દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતો આશરે 1,580 રૂપિયા પ્રતિ ક્વિન્ટલનો ખરીદી દર વર્તમાન બજાર અપેક્ષાઓ કરતાં ઓછો છે અને ખેતી ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે અપૂરતો છે.
સરકાર ડુંગળીની ખરીદી શા માટે કરે છે?
સરકાર બફર સ્ટોક બનાવવા માટે વાર્ષિક ડુંગળી ખરીદે છે. આનો હેતુ બજાર ભાવને નિયંત્રિત કરવાનો અને જરૂર પડ્યે સ્ટોક મુક્ત કરીને ગ્રાહકોને રાહત આપવાનો છે. ખેડૂતોને તેમના ઉત્પાદન માટે વાજબી ભાવ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સરકાર ડુંગળી પણ ખરીદે છે.