/Ola, Uber અને Rapido પર સરકારનો મોટો નિર્ણય, આ રાજ્યએ લગાવ્યો પ્રતિબંધ, જાણો

Ride Hailing Apps: પરિવહન મંત્રીએ પોલીસને ઓલા, ઉબેર અને રેપિડો જેવી અનધિકૃત બાઇક ટેક્સી એપ્સ બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. ઓપરેટરો સામે પણ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
Ride Hailing Apps: મહારાષ્ટ્રના પરિવહન મંત્રી પ્રતાપ સરનાઇકે મંગળવારે પોલીસના સાયબર ક્રાઇમ વિભાગને ઓલા, ઉબેર અને રેપિડો જેવી એગ્રીગેટર કંપનીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી અનધિકૃત બાઇક ટેક્સી એપ્સ બંધ કરવા અને તેમના માલિકો સામે કેસ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. રાજ્યમાં બાઇક ટેક્સીઓને મંજૂરી નથી.
'જાહેર સલામતી માટે ગંભીર ખતરો'
સરનાઇકે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં ઘણી અનધિકૃત બાઇક ટેક્સી સેવાઓ જરૂરી પરવાનગીઓ વિના કાર્યરત છે. મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ એપ્લિકેશનો નાણાકીય વ્યવહારો કરીને સરકારી નિયમોનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન કરી રહી છે. આ લાઇસન્સ પ્રાપ્ત રિક્ષા અને ટેક્સી ડ્રાઇવરોના જીવનનિર્વાહ પર પ્રતિકૂળ અસર કરી રહી છે. સરનાઇકે જણાવ્યું હતું કે એપ્લિકેશન-આધારિત બાઇક સેવાઓ સલામતી નિયમોનું પાલન કરતી નથી, જે જાહેર સલામતી માટે ગંભીર ખતરો છે.
અકસ્માતમાં એક મહિલાનું મોત થયું
તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા મુસાફરો માટે પૂરતા સલામતી પગલાં નથી. આમાં ડ્રાઇવર ચકાસણી, વીમા કવરેજ, મહિલા સુરક્ષા પગલાં અને કટોકટી પ્રતિભાવ પ્રણાલીનો સમાવેશ થાય છે. મંત્રીએ 22 એપ્રિલના રોજ મુંબઈના બાંદ્રા લિંક રોડ વિસ્તારમાં થયેલા એક અકસ્માતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જ્યાં અનધિકૃત બાઇક ટેક્સીને કારણે થયેલા અકસ્માતમાં એક મહિલાનું મોત થયું હતું.
'અનધિકૃત બાઇક ટેક્સી એપ્સ પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ'
સરનાઇકે કહ્યું કે ઓલા, ઉબેર અને રેપિડો જેવી કંપનીઓ સાથે જોડાયેલી અનધિકૃત બાઇક ટેક્સી એપ્સ પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ, અને એપ કંપનીઓ, ડ્રાઇવરો અને ઓપરેટરો સામે માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમ અને મોટર વાહન અધિનિયમ હેઠળ કડક કાનૂની કાર્યવાહી શરૂ કરવી જોઈએ.