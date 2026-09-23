/તમારો સાબુ, શેમ્પૂ અને ટૂથપેસ્ટ વેજ છે કે નોન-વેજ? હવે સરળતાથી ખબર પડશે, સરકારે બદલ્યા પેકેજિંગના નિયમો

સાબુ, શેમ્પૂ, ટૂથપેસ્ટ અને બીજા કોસ્મેટિક્સ તથા ટોયલેટરી પ્રોડક્ટ્સ ખરીદનાર ગ્રાહકો માટે હવે ઓળખવાની પ્રક્રિયા સરળ રહેશે કે કોઈ ઉત્પાદમાં ઉપયોગ થનારી સામગ્રી શાકાહારી છે કે માંસાહારી. કેન્દ્ર સરકારે પેકેજ્ડ ઉત્પાદકોના પેકેજિંગ પર વેજ કે નોન-વેજ હોવાની જાણકારી આપવી ફરજીયાત કરી છે. ગ્રાહક મામલાના મંત્રાલયે લીગલ મેટ્રોલોજી (પેકેઝ્ડ કોમોડિટી) નિયમ 2011મા સંશોધન કર્યું છે. આ સંશોધન સોમવાર (21 સપ્ટેમ્બર) થી લાગૂ થઈ ગયું છે. નવા નિયમો હેઠળ શાકાહારી મૂળવાળી વસ્તુઓના પેકેજિંગ પર ગ્રીન ડોટ લગાવવો ફરજીયાત હશે. તો માંસાહારી મૂળ વસ્તુઓ માટે રેડ કે બ્રાઉન ડોટ લગાવવો જરૂરી હશે.
પેકેજિંગ પર ક્યાં હશે નિશાન?
નવા નિયમો પ્રમાણે આ નિશાન પેકેજના મુખ્ય ડિસ્પ્લે પેનલના ઉપરના ભાગમાં લગાવવામાં આવશે. તેનો ઉદ્દેશ્ય છે કે ગ્રાહકને ખરીદી દરમિયાન વસ્તુની સંપૂર્ણ જાણકારી સરળતાથી મળી શકે, સાથે તેને તમામ સામગ્રી વાંચી તે માહિતી મેળવવાની જરૂર ન પડે કે વસ્તુ શાકાહારી છે કે માંસાહારી. આ વ્યવસ્થા ખાસ કરી તે રોજિંદા સામાનો પર લાગૂ થશે, જેમાં સાબુ, શેમ્પૂ, ટૂથપેસ્ટ સિવાય અન્ય કોસ્મેટિક્સ અને ટોયલેટરી વસ્તુ સામેલ છે. એટલે કે હવે સામાન ખરીદવા સમયે ગ્રાહક પેકેજિંગ પર લાગેલા કલર ડોટ દ્વારા તેના શાકાહારી કે માંસાહારી મૂળની ઓળખ કરી શકશે.
કેમ નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો?
સરકાર તરફથી કરવામાં આવેલા આ ફેરફારનો હેતુ પેકેજિંગ પર ઉત્પાદ સાથે જોડાયેલી મહત્વપૂર્ણ જાણકારીને વધુ સ્પષ્ટ અને સરળતાથી સમજાય તેવો બનાવવાનો છે. રંગ આધારિત પ્રતીક એક રીતે વિઝુઅલ સંકટના રૂમાં કામ કરશે, જેનાથી ગ્રાહક વધુ જાણકારી વાંચ્યા વગર સામાનની શ્રેણી ઓળખી શકશે. અત્યાર સુધી ગ્રાહકોએ ઘણા કોસ્મેટિક અને પર્સનલ કેર ઉત્પાદકોમાં ઉપયોગ થનારી સામગ્રીની જાણકારી માટે પેકેજ પર આપવામાં આવેલા ઈન્ગ્રીડિએન્ટ્સ વાંચવા પડતા હતા. નવા નિયમ બાદ નિર્ધારિત પ્રતીક દ્વારા આ જાણકારી સીધી પેકેજના મુખ્ય હિસ્સા પર ઉપલબ્ધ હશે.
કંપનીઓએ કરવું પડશે નિયમનું પાલન
નવો નિયમ લાગૂ થયા બાદ સંબંધિત વસ્તુના નિર્માતા અને વિક્રેતાઓએ નક્કી લેબલિંગ નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી હશે. તેનો મતલબ છે કે બજારમાં આવનાર સંબંધિત પેકજિંગ પર પર ઉત્પાદના શાકાહારી કે માંસાહારી મૂળની ઓળખ માટે નક્કી કલરનું નિશાન ઉપલબ્ધ હોવું જોઈએ. આ ફેરફાર ‘Legal Metrology હેઠળ પેકેજિંગ અને ગ્રાહક સૂચના સાથે જોડાયેલા નિયમ હેઠળ લેવામાં આવ્યો છે.