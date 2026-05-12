/GPS ટ્રેકર, સ્ટ્રોન્ગ કંટ્રોલ રૂમ અને કડક સુરક્ષા, છતાં કેમ લીક થઈ ગયું NEET નું પેપર?

NEET Paper : નીટ યુજી પરીક્ષા રદ્દ થઈ ગઈ છે. આ પહેલા લીકને લઈને બબાલ શરૂ થઈ ગઈ છે. આવો તે સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ કે પરીક્ષાનું પેપર કઈ રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે અને સ્ટ્રોન્ગ રૂમ શું હોય છે, અહીં પેપર હાઈ સિક્યોરિટીમાં રાખવામાં આવે છે.
How did NEET UG exam paper get leaked : યુજીસી નેટ પેપર રદ્દ થયા બાદ વિવાદ શરૂ થઈ ગયો છે. નીટ પરીક્ષા પર થઈ રહેલા બબાલ વચ્ચે એનટીએની સુરક્ષા પર ઘણા સવાલો ઉભા થઈ ગયા છે. હવે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ પરીક્ષા રદ્દ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેવામાં જે લાખો વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી, તેના માટે મોટી મુશ્કેલી ઉભી થઈ છે. આ વચ્ચે આવો જાણીએ જ્યાં નીટ પરીક્ષાના પેપર રાખવામાં આવે છે, ત્યાં સુરક્ષા કેવી હોય છે? શું ત્યાં કોઈ જઈ શકે છે?
શું છે એનટીએ (નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી) What is NTA ?
સૌથી પહેલા વાત કરીએ એનટીએની તો તે ભારત સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલય હેઠળ એક મુખ્ય, સ્વતંત્ર અને સ્વાયત્ત પરીક્ષા સંસ્થા છે. તેની સ્થાપના વર્ષ 2017મા થઈ હતી. આ નીટ સિવાય જેઈઈ મેન, CUET અને UGC NET જેવી પરીક્ષાનું આયોજન કરાવે છે.
તમને જણાવી દઈએ કે નીટ પરીક્ષાનું પેપર કઈ રીતે તૈયાર થાય છે, તે ક્યાં રાખવામાં આવે છે, તેની જાણકારી ખુબ ઓછા લોકોને હોય છે. આ પેપરની સુરક્ષા માટે હોય છે. એનટીએ જેટલી પણ પરીક્ષાને ઓનલાઈન મોડમાં કરાવે છે, તે પેપર્સની જામકારી અને સુરક્ષાની જવાબદારી પણ તેની હોય છે. આ વખતે નીટ પરીક્ષાના મોડની વાત કરીએ તો તે ઓનલાઈન કરાવવામાં આવી હતી. નીટ પરીક્ષાનું પેપર હંમેશા સીલ કરી રાખવામાં આવે છે. તો સ્ટ્રોન્ગ રૂમની વાત કરીએ તો તેની બહાર હંમેશા સુરક્ષા રહે છે. તેવામાં ત્યાં કોઈ સરળતાથી પહોંચી શકે નહીં.
સ્ટ્રોન્ગ રૂમ શું હોય છે ?
પેપરની વાત કરીએ તો તેને હંમેશા સીલ બંધ રાખવામાં આવે છે. સ્ટ્રોન્ગ રૂમની વાત કરીએ તો તે સામાન્ય રીતે જિલ્લા તંત્ર કે પછી પરીક્ષા કેન્દ્રના સૌથી સુરક્ષિત હિસ્સામાં બનાવવામાં આવે છે. આ સૌથી સુરક્ષિત રૂમ હોય છે, જેને સ્ટ્રોન્ગ રૂમ કહેવામાં આવે છે. અહીં સીસીટીવીથી મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે અને દરેક ગતિવિધિને કેમેરામાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. અહીં પોલીસ અને સુરક્ષાકર્મી હાજર રહે છે, જેથી કોઈ અજાણી વ્યક્તિ અંદર ન જઈ શકે. અહીંનું તાળું પણ સામાન્ય હોતું નથી પરંતુ તેને ડબલ લોક સિસ્ટમ કે ડિજિટલ લોક કરવામાં આવે છે.
હાઈ સિક્યોરિટી રૂમ
સુરક્ષાની પ્રક્રિયામાં કેન્દ્ર અધીક્ષક, ઓબ્ઝર્વર અને વહીવટી અધિકારી સામેલ હોય છે. ઘણીવાર સ્ટ્રોન્ગ રૂમ ખોલવા અને બંધ કરવાનો વીડિયો પણ રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. આ સિવાય દરેક પેકેટ પર એક યુનીક કોડ અને સીલ નંબર હોય છે, જેથી કોઈપણ પ્રકારની છેડછાડ થાય તો પકડી શકાય.
પરંતુ આટલી સુરક્ષા છતાં પણ નીટ પરીક્ષામાં ગેરરીતિ અને પેપર લીકના કેસ સામે આવે તો સવાલ એનટીએની પારદર્શિતા પર ઉઠે છે. આવા મામલામાં એજન્સી સીસીટીવી ફુટેજ, લોગબુક અને ડિજિટલ રેકોર્ડની તપાસ કરે છે. એક્સપર્ટ માને છે કે ટેક્નોલોજીથી સર્વેલાન્સ મજબૂત બનાવી આવી પરીક્ષાને વધુ સુરક્ષિત બનાવી શકાય છે.
શું છે મામલો ?
રાજસ્થાન પોલીસના સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે. શરૂઆતી તપાસમાં એવા તથ્ય સામે આવ્યા, જેણે પરીક્ષાની પારદર્શિતા અને વિશ્વસનીયતા પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. તપાસમાં સામે આવ્યું કે આ મામલાનું કેન્દ્ર કેરળ અને રાજસ્થાનના સીકર જિલ્લો હોઈ શકે છે. સૂત્રો અનુસાર કેરળમાં MBBS નો અભ્યાસ કરતો રાજસ્થાનના ચૂરૂનો એક વિદ્યાર્થી 1 મેએ કથિત પેપર બેંક પોતાના સીકર સ્થિત મિત્રને વોટ્સએપ પર મોકલે છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ મિત્ર સીકરમાં એક પીજી (PG) સંચાલિત કરે છે.