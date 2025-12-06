Prev
‘હું વરરાજા છું, પણ મારા જ લગ્નમાં પહોંચ્યો નથી...’ ઈન્ડિગો સંકટ વચ્ચે વાયરલ થયો દુલ્હાની આપવીતીનો એક વીડિયો

Indigo Flight Crisis : ઈન્ડિગો કટોકટીમાં ફસાયેલા મુસાફરોની આપવીતીના અને નિવેદનાનો વીડિયો સામે આવી રહ્યાં છે, જેમાં લોકો ફ્લાઈટને કારણે તેઓએ શું ગુમાવ્યું છે તે જણાવી રહ્યાં છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 06, 2025, 05:34 PM IST

IndiGo flights cancelled : ઈન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ્સ પર ઉભું થયેલું સંકટ શનિવાર, 6 ડિસેમ્બરના રોજ સતત પાંચમા દિવસે પણ વધુ ખરાબ થતું રહ્યું. દેશના ઘણા ભાગોમાં મોટી સંખ્યામાં ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી. છેલ્લા ચાર દિવસથી ચાલી રહેલા આ વિક્ષેપની સૌથી મોટી અસર શુક્રવારે જોવા મળી, જ્યારે ગુરુવારે આશરે 550 ફ્લાઇટ્સની સરખામણીમાં 1,000 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી.

દેશભરના ઘણા એરપોર્ટ પર હાલમાં લોકોનો શોક અને લાચારી જોવા મળી રહી છે. ઈન્ડિગોની કામગીરીમાં ભારે વિક્ષેપને કારણે સેંકડો ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે અને હજારો કલાકો સુધી વિલંબ થયો છે. પરિસ્થિતિ એવી છે કે કેટલાક તેમના પ્રિયજનોને છેલ્લી વાર જોવા માટે દોડી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક તેમના પિતાના અસ્થિ સાથે એરપોર્ટ પર ફસાયેલા છે. કેટલાકના લગ્ન ચૂકી ગયા છે, જ્યારે મહત્વપૂર્ણ પરીક્ષાઓ અને કારકિર્દીની તકો ચૂકી રહ્યા છે. તો કેટલાકની મીટિંગ અટવાઈ છે.

ઈન્ડિગો કટોકટી 2 ડિસેમ્બરથી શરૂ થઈ હતી અને 6 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે. એરલાઇને નવા FDTL નિયમોને કારણે પાઇલટ્સ અને ક્રૂની અછતને મુખ્ય કારણ ગણાવ્યું. 3 થી 5 ડિસેમ્બર દરમિયાન 1,200 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ફક્ત 5 ડિસેમ્બરે 750 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી. દિલ્હી એરપોર્ટ પર એક જ દિવસમાં બધી 235 ઈન્ડિગો ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે મુંબઈ, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ અને પુણે જેવા મુખ્ય હબ્સ પણ ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થયા હતા.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

આ કટોકટીની મુસાફરોના અંગત જીવન પર વ્યાપક અસર પડી હતી. સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો જેમાં એક યુવક કહે છે, "હું લગ્ન કરી રહ્યો છું, હું વરરાજા છું, પરંતુ હું મારા પોતાના લગ્નમાં હાજરી આપી શકતો નથી."

આવા જ કિસ્સામાં, કર્ણાટકના હુબલીમાં એક નવપરિણીત યુગલને વીડિયો કોલ દ્વારા તેમની રિસેપ્શન પાર્ટીમાં હાજરી આપવાની હતી. કન્યા મેઘા ક્ષીરસાગર અને વરરાજા સંગમ દાસ, બેંગલુરુથી હુબલી પહોંચવાના હતા, પરંતુ ફ્લાઇટ 20 કલાક મોડી પડતાં રદ કરવામાં આવી હતી. 700 મહેમાનોમાં, માતાપિતા સ્ટેજ પર બેઠા હતા જ્યારે દંપતી પોતાના જ રિસેપ્શનમાં ઓનલાઇન કનેક્ટ થયું હતું.

બેંગલુરુના કેમ્પેગૌડા આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પરથી આવી જ એક હૃદયદ્રાવક વાર્તા બહાર આવી છે. ઈન્ડિગો એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ્સના વારંવાર વિલંબ અને રદ થવાને કારણે મુસાફરોને ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આવી જ એક મુસાફર નમિતા, તેના પિતાના અસ્થિ વિસર્જન માટે હરિદ્વાર જઈ રહી હતી, પરંતુ ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવી, જેના કારણે તે એરપોર્ટ પર ફસાઈ ગઈ.

દેશભરમાં ઈન્ડિગો ફ્લાઇટ્સ રદ થવા વચ્ચે, મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર મુસાફરો ગુસ્સામાં ભડકી ઉઠ્યા. ટિકિટ કાઉન્ટર પર મુસાફરોએ ઇન્ડિગો સ્ટાફ સાથે ઉગ્ર દલીલો કરી, જેના કારણે પરિસ્થિતિ તંગ બની ગઈ.

અન્ય કિસ્સાઓમાં, કેટલાક તેમના પિતાના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપી શક્યા નહીં, જ્યારે કેટલાક બે દિવસ સુધી એરપોર્ટ પર ફસાયેલા રહ્યા. ઘણા મુસાફરોએ હોટલ કે રિફંડ મેળવ્યા વિના વિમાનમાં 20 કલાક સુધી વિતાવ્યા.

