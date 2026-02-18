Prev
વરરાજાએ કન્યા પર કર્યો લાખો રૂપિયાનો વરસાદ! ઈન્ટરનેટ પર ધુમ મચાવી રહ્યો છે વીડિયો !

Groom Bride Viral video: હાલમાં ઇન્ટરનેટ પર એક વિડિઓ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. તે દર થોડી મિનિટે ફરી સપાટી પર આવતો રહે છે. જ્યારે તમે તેને જોશો ત્યારે તમને ચોક્કસ આશ્ચર્ય થશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 18, 2026, 02:27 PM IST
  • પંજાબમાં એક અનોખા લગ્ન સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે.
  • વરરાજાએ તેની કન્યા પર ચલણી નોટોનો વરસાદ કર્યો હતો
  • વીડિયો ઝડપથી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ગયો હતો

Groom Bride Viral video: પંજાબમાં એક અનોખા લગ્ન સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે. આ અનોખા લગ્ન તરનતારન જિલ્લાના પટ્ટી વિસ્તારમાં થયા હતા. વરરાજાએ તેની કન્યા પર ચલણી નોટોનો વરસાદ વરસાવતા વાતાવરણ બદલાઈ ગયું. હાજર મહેમાનોએ આ ખાસ ક્ષણનો વીડિયો રેકોર્ડ કર્યો અને વીડિયો ઝડપથી સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ગયો હતો.

8-9 કરોડ રૂપિયા ઉડાવવામાં આવ્યા હતા

વીડિયોમાં વરરાજા ખુશીથી ચલણી નોટો ફેંકી રહ્યો છે, જ્યારે આસપાસના લોકો આશ્ચર્ય અને ઉત્સાહમાં જોઈ રહ્યા છે. કેટલાક લોકોએ તેને શાહી ઉજવણી ગણાવી છે, જ્યારે અન્ય લોકોએ તેને બિનજરૂરી ખર્ચ તરીકે ફગાવી દીધો છે. સોશિયલ મીડિયાએ એવી અટકળો પણ ફેલાવી છે કે લગ્નમાં કન્યા પર 8-9 કરોડ રૂપિયા ઉડાવવામાં આવ્યા હતા.

મોટી સંખ્યામાં બંડલોને કારણે રકમ મોટી દેખાતી હતી

જોકે, વાયરલ દાવાઓ વચ્ચે, આ કાર્યક્રમ સાથે સંકળાયેલા ડીજે ઓપરેટર પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા આગળ આવ્યા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સમારોહમાં કરોડો નહીં પણ લગભગ 3 લાખ રૂપિયા ખર્ચ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે સમજાવ્યું કે મોટાભાગની નોટો 10-10 રૂપિયાની નોટો હતી, અને મોટી સંખ્યામાં બંડલોને કારણે રકમ મોટી દેખાતી હતી. 

વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ પરિવારની ખુશી વ્યક્ત કરવાનો એક માર્ગ હતો. આ વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વ્યાપકપણે શેર કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેના પર વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓ આવી રહી છે. કેટલાક તેને યાદગાર ઉજવણી કહી રહ્યા છે, તો કેટલાક દેખાડાની સંસ્કૃતિ પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે.

 

Punjabi weddings: Hold our Lassi braahh

40,000+ notes of ₹10 flying through the air, I feel pity for the bank teller who has to deposit it tomorrow. 🫩
pic.twitter.com/TWTHn0hTf4

— Godman Chikna (@Madan_Chikna) February 18, 2026

હવામાં ઉડતી 40,000 થી વધુ 10 રૂપિયાની નોટો

તમે હમણાં જ જોયેલો વિડીયો X પ્લેટફોર્મ પર @Madan_Chikna નામના એકાઉન્ટ દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો, અને કેપ્શનમાં લખ્યું છે, "હવામાં ઉડતી 40,000 થી વધુ 10 રૂપિયાની નોટો. મને તે બેંક કર્મચારી માટે દુ:ખ થાય છે જેને કાલે તે જમા કરાવવાની છે. 

આ જ વિડીયો ઘણા અન્ય એકાઉન્ટ્સ દ્વારા ફરીથી પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે, અને કેટલાક દાવો કરે છે કે આ આંકડો લાખોમાં છે. જ્યારે ઉડાવી દેવામાં આવેલા પૈસાની રકમ 3 લાખ રૂપિયા જેટલી છે, તો પણ આ વિડીયો ચોક્કસપણે વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

Disclaimer: આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

