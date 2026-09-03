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મિગ-21થી PAKનું F-16 તોડી પાડનારા અભિનંદને ભારતીય વાયુસેના છોડી, જાણો હવે શું કરશે?

વર્ષ 2019માં બાલાકોટ એરસ્ટ્રાઈકના સમયે પાકિસ્તાનને હેરાન પરેશાન કરનારા જાંબાઝ પાયલોટ અભિનંદન વર્ધમાન હવે  ભારતીય વાયુસેનાને અલવિદા કરી ચૂક્યા છે. એવા રિપોર્ટ છે કે તેમણે એક ખાનગી એરલાઈન કંપની સાથે કામ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 03, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:49 AM IST
મિગ-21થી PAKનું F-16 તોડી પાડનારા અભિનંદને ભારતીય વાયુસેના છોડી, જાણો હવે શું કરશે?
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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મિગ-21થી PAKનું F-16 તોડી પાડનારા અભિનંદને ભારતીય વાયુસેના છોડી, જાણો હવે શું કરશે?
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