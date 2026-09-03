/મિગ-21થી PAKનું F-16 તોડી પાડનારા અભિનંદને ભારતીય વાયુસેના છોડી, જાણો હવે શું કરશે?

વર્ષ 2019માં પાકિસ્તાનને લોઢાના ચણા ચાવવા પર મજબૂર કરનારા ભારતના વીર ગ્રુપ કેપ્ટન અભિનંદન વર્ધમાને ભારતીય વાયુસેનાને અલવિદા કરી દીધુ છે. જો કે આ અંગે સત્તાવાર રીતે કોઈ જાણકારી સામે આવી નથી. એવા સમાચાર છે કે તેઓ વાયુસેનાની નોકરી છોડીને પ્રાઈવેટ એરલાઈન્સ સાથે કામ કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાન સામે બાલાકોટ એરસ્ટ્રાઈક બાદ પાકસેનાનું F16 વિમાન તોડી પાડ્યા બાદ વર્ધમાન ચર્ચામાં હતા.
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ આ મામલાના જાણકાર જણાવે છે કે વર્ધમાને ભારતીય વાયુસેના છોડી દીધી છે. નામ ન છાપવાની શરતે મીડિયા રિપોર્ટમાં ઉલ્લેખ છે કે તેમણે IAFને 31 માર્ચે જ અલવિદા કરી દીધુ હતુ અને હવે Fly91 સાથે જોડાયા છે. જો કે આ અંગે તેમણે સત્તાવાર રીતે કશું કહ્યું નથી. આ સાથે વાયુસેનાએ પણ કઈ જાહેરાત કરી નથી.
મિગ 21થી તોડ્યું હતું પાકિસ્તાનનું F16
વર્ષ 2019માં પુલવામા હુમલા બાદ ભારતીય વાયુસેનાના મિરાજ 2000 વિમાનોએ પાકિસ્તાનના બાલાકોટમાં અનેક ઠેકાણાઓને ટાર્ગેટ કર્યા હતા. પુલવામા હુમલામાં ભારતના 40 સીઆરપીએફ જવાનોની હત્યા થઈ હતી. ત્યારે 35 વર્ષના વિંગ કમાન્ડર વર્ધમાન આકાશમાં ભારતની સુરક્ષા મિગ 21 વાયસનથી સંભાળતા હતા. અત્યંત રસપ્રદ વાત એ ચે કે તેમણે આ વિમાનથી પાકિસ્તાનના F16 વિમાનને તોડી પાડ્યું હતું.
જો કે બાદમાં તેમના વિમાનને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું અને આ ઘટનાક્રમ બાદ તેઓ પાકિસ્તાનના વિસ્તારમાં પહોંચી ગયા હતા. માત્ર 60 કલાક બાદ જ પાકિસ્તાની સેનાએ તેમને ભારત મોકલવા પડ્યા હતા.
બીજી બાજુ Fly91ના પ્રવક્તાએ આ મામલે ટિપ્પણી કરવાનો ઈન્કાર કરતા કહ્યું કે આ કર્મચારીઓની વ્યક્તિગત જાણકારી ખાનગી મામલો છે. એરલાઈનમાં વર્ધમાનની ભૂમિકા વિશે અન્ય કોઈ વિગતો બહાર આવી નથી. ગોવા સ્થિત એફએલવાય91એ માર્ચ 2024માં પરિચાલન શરૂ કર્યું હતું. હાલ તેના કાફલામાં છ એટીઆર 72-600 વિમાન છે. તેના બે પરિચાલન કેન્દ્ર ગોવા અને હૈદરાબાદમાં છે.
મળ્યા હતા આ પુરસ્કાર
અભિનંદન વર્ધમાનને 2021માં વીર ચક્રથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા જે યુદ્ધકાળમાં અપાતું ભારતનું ત્રીજુ સર્વોચ્ચ વીરતા પુરસ્કાર છે. પુરસ્કારના પ્રશસ્તિ પત્રમાં હવાઈ અથડામણ દરમિયાન કર્તવ્ય પ્રત્યે અસાધારણ સમર્પણ પ્રદર્શિત કરવા બદલ તેમને સન્માનિત કરાયાનો ઉલ્લેખ છે.
બાલાકોટ એરસ્ટ્રાઈક
14 ફેબ્રુઆરી 2019ના રોજ પુલવામામાં થયેલા આતંકી હુમલા બાદ ભારતે 26 ફેબ્રુઆરી 2019ના રોજ પાકિસ્તાનના બાલાકોટમાં જૈશ એ મોહમ્મદના એક મુખ્ય તાલિમ કેન્દ્ર પર સટીક હુમલો કર્યો હતો. આતંકવાદી હુમલા સંબંધિત વિશ્વસની ગુપ્ત માહિતીના આધારે આ અભિયાનમાં આતંકી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને તાલિમ શિબિરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા અને નાગરિકોને કોઈ નુકસાન પહોંચાડવામાં નહતું આવ્યું.