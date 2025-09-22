Prev
GST Rate Cut: પતંજલિનું એલાન, દરેક પ્રોડક્ટ થઈ સસ્તી, કંપનીએ બહાર પાડ્યા નવા રેટ્સની યાદી

પતંજલિ ફૂડ્સે મોટો નિર્ણય લેતા પોતાની તમામ પ્રોડક્ટ્સના ભાવ ઘટાડ્યા છે. કંપનીએ જીએસટી દરોમાં ઘટાડા બાદ આ નિર્ણય લીધો છે. હવે સોયા પ્રોડક્ટ્સ, બિસ્કિટ, નૂડલ્સ, દંતક્રાંતિ ટૂથપેસ્ટ, જ્યૂસ, ઘી વગેરે સસ્તા મળશે, જાણો નવા ભાવ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Sep 22, 2025, 09:14 AM IST

GST Rate Cut: પતંજલિનું એલાન, દરેક પ્રોડક્ટ થઈ સસ્તી, કંપનીએ બહાર પાડ્યા નવા રેટ્સની યાદી

પતંજલિ ફૂડ્સ લિમિટેડે શુક્રવારે જાહેરાત કરી કે કંપનીએ પોતાના સમગ્ર પોર્ટફોલિયોમાં એમઆરપી ઘટાડવાનો નિર્ણય લીધો છે. જેમાં ફૂડ અને નોન ફૂડ બંને કેટેગરી સામેલ છે. કંપનીએ કહ્યું કે સરકાર તરફથી કરાયેલા જીએસટી સુદારાનો ફાયદો ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડશે. 

આ જાહેરાત બાદ હવે સોયા પ્રોડક્ટ્સ, બિસ્કિટ, નૂડલ્સ, દંતક્રાંતિ ટૂથપેસ્ટ, કેશક્રાંતિ હેર પ્રોડક્ટ્સ, હેલ્થ જ્યૂસ, ઘી, અને બોડી  ક્લિન્ઝર બધુ પહેલા કરતા સસ્તા ભાવે મળસે. 

સોયા પ્રોડક્ટ્સના ભાવમાં ઘટાડો
પતંજલિએ પોતાના લોકપ્રિય ન્યૂટ્રેલા અને સોયમ(Nutrela & Soyumm) રેન્જાં ભાવ ઘટાડ્યા છે. કંપનીએ કહ્યું કે નાના પેક ઉપર પણ કિંમત એ રહેશે પરંતુ પેકનું વજન વધારીને ગ્રાહકોને વધુ વેલ્યૂ અપાશે. 

પ્રોડક્ટ્સ જૂના ભાવ નવા ભાવ
     
Nutrela (ચંક્સ/ગ્રેન્યુઅલ્સ 1 kg ₹210 ₹190
     
Nutrela (ચંક્સ/ગ્રેન્યુઅલ્સ 200 kg ₹50 ₹47
     
Soyumm 1Kg ₹150 ₹140
     
Soyumm 200g ₹60 ₹57
     
બિસ્કિટ અને કૂકીઝના ભાવ    
     
દૂધ બિસ્કિટ (35 ગ્રામ) 5 ₹ 4.50 ₹
     
દૂધ બિસ્કિટ (70 ગ્રામ ) 10 ₹ 9 ₹
     
ક્રંચી કોકોનટ કૂકીઝ (40 ગ્રામ) 5 ₹ 4.50 ₹
     
આરોગ્ય બિસ્કિટ (75 ગ્રામ) 10 ₹ 9 ₹
     
ક્રીમફીસ્ટ ચોકો (35 ગ્રામ) 5 ₹ 4.50 ₹
     
મેરી બિસ્કિટ (22 ગ્રામ) 30 ₹ 27 ₹
     

નૂડલ્સ ઉપર પણ ઘટ્યા ભાવ
મનપસંદ  પતંજલિ ટ્વિસ્ટી ટેસ્ટી નૂડલ્સ અને આટા નૂડલ્સના પણ ભાવ ઘટ્યા છે. ટ્વિસ્ટી ટેસ્ટી નૂડલ્સ (50 ગ્રામ)ના ભાવ 10 રૂપિયાથી ઘટીને 9.35 રૂપિયા થયા છે. જ્યારે આટા નૂડલ્સ ચટપટા (60 ગ્રામ)ના ભાવ 12 રૂપિયાથી ઘટીને 11.25 રૂપિયા થયા છે. 

દંતકાંતિ રેન્જ ટૂથપેસ્ટ અને ઓરલ કેર
- નેચરલ ટૂથપેસ્ટ 200 ગ્રામ- 120 રૂપિયાથી ઘટીને 106 રૂપિયા
- ડીસી એડવાન્સ 100 ગ્રામ- 90 રૂપિયાથી ઘટીને 80 રૂપિયા
- મેડિકેટેડ ઓરલ જેલ 100 ગ્રામ - 45 રૂપિયાથી ઘટીને 40 રૂપિયા

કેશકાંતિ રેન્જ- હેર ઓઈલ અને શેમ્પુ

હેર કેર પ્રોડક્ટ્સ ઉપર પણ હવે ગ્રાહકોએ ઓછો ખર્ચ કરવાનો રહેશે. 

- કેશકાંતિ આંબળા હેર ઓઈલ 100 એમએલ 48 રૂપિયાથી 42 રૂપિયા
- હેર ક્લિંઝર (રીઠા, એલોવીરા, શિકાકાઈ વગેરે) 120 થી ઘટીને 106 રૂપિયા
- હેર ક્લિંઝર નેચરલ 180 એમએલ 100 રૂપિયાથી ઘટીને 89 રૂપિયા

હેલ્થ અને વેલનેસ પ્રોડક્ટ્સ
પતંજલિના હેલ્થ ડ્રિંક્સ અને સપ્લિમેન્ટ્સ પણ હવે સસ્તા થયા છે. 

પ્રોડક્ટ્સ જૂના ભાવ નવા ભાવ
     
આંબળા જ્યૂસ (એક લીટર 150 ₹ 140 ₹
     
ગિલોય જ્યૂસ 500 એમએલ 90 ₹ 84 ₹
     
કારેલા, જાંબુ જ્યૂસ 150 ₹ 140 ₹
     
બદામ પાક 500 ગ્રામ 275 ₹ 257 ₹
     
ચ્યવનપ્રાશ 1 કિલો 360 ₹ 337 ₹
     

ઘી અને બોડી ક્લિન્ઝર પણ થયા સસ્તા

- ગાયનું ઘી 900 એમએલ 780 રૂપિયાથી ઘટીને 731 રૂપિયા

- ગાયનું ઘી 450 એમએલ 420 રૂપિયાથી ઘટીને 393 રૂપિયા

- નીમ કાંતિ બોડી ક્લિન્ઝર 75 ગ્રામ 25 રૂપિયાથી ઘટીને 22 રૂપિયા

- એલોવીરા/ નીમ/ હળદર ક્લિન્ઝર 45 ગ્રામ 10 રૂપિયાથી ઘટીને 9 રૂપિયા

