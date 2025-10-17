Gujarat Cabinet Expansion: ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીને હજું ઘણીવાર છતાં ધડાધડ કેમ બદલાયું મંત્રીમંડળ? 5 પોઈન્ટમાં સમજો
Bhupendra Patel Cabinet Expansion: ગુજરાતના રાજકારણમાં જબરદસ્ત ઉલટફેર જોવા મળ્યો છે. પહેલા તો સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલની કેબિનેટના તમામ 16 મંત્રીઓએ રાજીનામાં આપી દીધા અને હવે 25 મંત્રીઓ નવેસરથી બન્યા. આ ફેરફારને રાજ્યમાં 2027માં થનારી વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારીઓ સાથે જોડવામાં આવી રહ્યો છે.
Gujarat CM Bhupendra Patel new cabinet: ભાજપ હાઈ કમાન તરફથી ગુજરાત સરકારનો ચહેરો બાદ કરતા બાકી તમામ નક્શો બદલવાના નિર્ણયના સમાચાર જ્યારે આવ્યા તો માત્ર ગુરાતમાં જ નહીં પરંતુ દેશભરમાં પીએમ મોદી-અમિત શાહના રાજીકય વિરોધીઓમાં ગુજરાતની રાજકીય ગણતરીઓ અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ. પાર્ટીએ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને બાદ કરતા આખી કેબિનેટ પાસેથી રાજીનામા લઈ લીધા. ભાજપના ધૂરવિરોધીઓ પણ તેમના દરેક નિર્ણય પર બાજ નજર રાખતા હોય છે અને તેનું પોસ્ટમોર્ટમ કરતા હોય છે. આવામાં આ નિર્ણયને ગુજરાત સરકારની પોલિટિકલ પ્લાસ્ટિક સર્જરી કહો કે કારગર રાજકીય પ્રયોગ કહેવાય..5 પોઈન્ટમાં જાણો.
1. ગુજરાત ભાજપની રાજકીય પ્રયોગશાળા છે. જેણે પાર્ટીને રાજ્યથી લઈને કેન્દ્રમાં જબરદસ્ત પરિણામ આપ્યા છે. ગુજરાતમાં નરેન્દ્ર મોદી બાદ સતત અનેક પ્રયોગ થયા છે. હાલના ઘટનાક્રમની વાત કરીએ તો વર્તમાન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પહેલીવાર સપ્ટેમ્બર 2021માં સીએમ બન્યા. તે સમયે તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીને અચાનક હટાવીને તેમને મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા હતા. આગળ વિધાનસભા ચૂંટણી (2022)માં જીત નોંધાવ્યા બાદ તેમને ફરીથી સીએમ બનાવવામાં આવ્યા. સૂત્રોના હવાલે જાણવા મળ્યું છે કે પાર્ટી હાઈકમાનને સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલની કેબિનેટમાં વર્તમાન મંત્રીઓના જમીનસ્તરે ખરાબ ફીડબેક મળ્યા છે.
2. ભાજપનો વૈચારિક માર્ગદર્શક આરએસએસ દાયકાઓથી આદિવાસી વિસ્તારોમાં સેંકડો તાલિમ શિબિર ચલાવે છે. આમ છતાં આદિવાસી બહુમતીવાળી સીટો પર પાર્ટી અપવાદ રૂપે જ ડંકો વગાડી શકી છે. એમપી-છત્તીસગઢથી લઈને બિહાર ઝારખંડ તથા ગુજરાતમાં પણ આદિવાસી સીટો પર ભાજપના નેતાઓને પરસેવો છૂટી જાય છે. આવામાં ગુજરાતનો ડર દૂર કરવા માટે ભાજપ આદિવાસી બેલ્ટને સાધવા માટે સરકારમાં ડેપ્યુટી સીએમ જેવા પ્રયોગ પણ કરી શકે છે. ગુજરાતમાં વિધાનસભાની 27 સીટો આદિવાસીઓ માટે અનામત છે. જ્યારે આદિવાસીઓનો પ્રભાવ રાજ્યની 40 બેઠકો પર છે. વિસાવદર પેટાચૂંટણીમાં સીએમ પટેલ અને પ્રદેશ અધ્યક્ષના પ્રચાર છતાં આપના ગોપાલ ઈટાલિયાએ જીત નોંધાવી. ત્યારબાદ કોઈ ખુલીને કશું કહેતું નહતું પરંતુ રાજ્ય ભાજપમાં અંદરખાને મોટા એક્શનનો ગણગણાટ જોઈ શકાતો હતો. જાણે કે હાઈકમાનને એવો અંદેશો હોય કે પાર્ટી સત્તા વિરોધી લહેરમાં તો નથી આવી રહી.
3. અત્રે જણાવવાનું કે ચાર વર્ષ પહેલા પણ ગુજરાત સરકારની એવી સર્જરી થઈ હતી. ગુજરાત સરકારમાં આવો ફેરફાર ભાજપનો કોઈ નવો પ્રયોગ નથી. વાત જાણે એમ છે કે આ એક અજમાવેલો સફળ નુસ્ખો છે. આ અગાઉ ભાજપ હાઈ કમાને વર્ષ 2021માં પણ સરકારની મેજર સર્જરી કરતા આખી સરકારનો ચહેરો બદલી નાખ્યો હતો. ત્યારે 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણીની બરાબર 15 મહિના પહેલા સપ્ટેમ્બર 2021માં આખી સરકારનો ચહેરો બદલાયો હતો. જો કે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીને હજુ ઘણો સમય બાકી છે. આમ છતાં પાર્ટી ગુજરાતમાં જોખમ લેવાના મૂડમાં નથી. આથી આ વખતે મુખ્યમંત્રીએ રાજીનામું ન આપ્યું. જ્યારે વર્ષ 2021માં તો પાંચ વર્ષની અંદર બેવાર મુખ્યમંત્રી બદલાયા હતા. 2017ની ચૂંટણી બાદ વિજય રૂપાણીને સીએમ બનાવવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ 2021માં તેમને હટાવીને ભૂપેન્દ્ર પટેલને જવાબદારી સોંપાઈ હતી.
4. આ રાજકીય ફેરફારનું એક અન્ય કારણ પાર્ટીની લોકલ લેવલની પકડને પરખવા સાથે જોડવામાં આવી રહ્યું છે. ગાંધીનગરનું પાવર સેન્ટર હોય કે પછી અમદાવાદમાં બેઠેલા પાર્ટીના મઠાધીશ બધાને જમીન સ્તરે તૈયારી ચુસ્ત કરવાનું કહેવાયું છે. દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને ઉત્તર ગુજરાતના રાજકારણને સમજનારા જાણકારોનું માનવું છે કે ગણતરીના મહિનામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ છે. આવામાં આ ફેરફાર કરીને લોકલ લેવલ સુધીની નારાજગી દૂર કરવાની કોશિશ કરાઈ છે.
5. રાજકીય પ્રામાણિકતાથી અલગ રાજકારણમાં સારું કે ખરાબ બધું રાજકીય આધાર પર કે ચૂંટણી પરિણામો પર નક્કી થતું હોય છે. જે સમજદાર રાજનેતા ભવિષ્યને દૂરથી જોઈને ચેતી જાય છે તેઓ નુકસાન બચાવી લે છે. ગુજરાતમાં આ રાજકીય સર્જરી એટલા માટે પણ ખુબ જરૂરી હતી કારણ કે કોંગ્રેસ 2019થી લઈને 2024 સુધી 48 થી 99 લોકસભા સીટો જીત્યા બાદથી જ ગુજરાત પર નજર જમાવી બેઠી છે. રાહુલ ગાંધી લગભગ મહિના દોઢ મહિનામાં કોઈને કોઈ બહાને ગુજરાત આવતા રહે છે જેથી કરીને ત્રીસ વર્ષથી ગુજરાત જે ભાજપનો ગઢ બનેલો છે તેના કાંકરા ખેરવી શકાય. બીજી બાજુ અરવિંદ કેજરીવાલ પણ દિલ્હી હાર્યા બાદ હવે આઠ મહિનાથી જે ખાલી બેઠા હતા તેઓ થોડા મહિના પંજાબમાં એક્ટિવ રહ્યા પરંતુ ફોકસ તો ગુજરાત પર છે. તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે આમ આદમી પાર્ટીનો જનાધાર વધ્યો. આવામાં ભાજપ દરેક એ કામ કરી રહ્યું છે જેનાથી તેમને જરાય રાજકીય ડેમેજ ન થાય.
