જંગલ સફારીની પરમિટ લઈને બીજાને ઉંચા ભાવે વેચાતી, ગુજરાતથી મોટું કૌભાંડ પકડાયું
Online Safari Booking Fraud ; 6 રાજ્યોના સફારીમાં કૃત્રિમ અછત ઉભી કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ કરાયો છે. ગુજરાત CID ક્રાઈમે જંગલ સફારી પરમિટનું જથ્થાબંધ બુકિંગ કરીને કાળા બજારમાં વેચતી એક મોટી ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો
Trending Photos
Crime News : ગુજરાત CID ક્રાઈમે દેશભરના અનેક રાજ્યોમાં જથ્થાબંધ બુકિંગ દ્વારા જંગલ સફારી પરમિટની કૃત્રિમ અછત ઉભી કરવામાં અને પછી તેનું કાળાબજાર કરવામાં સંડોવાયેલી ગેંગનો સફળતાપૂર્વક પર્દાફાશ કર્યો છે, બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. ગેંગના સભ્યોએ જંગલ સફારી પરમિટની કૃત્રિમ અછત ઉભી કરી અને તેને ઊંચા ભાવે વેચી દીધી.
તપાસ અધિકારીઓએ માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, આ કેસની તપાસ કર્યા પછી, ગાંધીનગર સ્થિત CID-ક્રાઈમના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સે બે આરોપીઓ, અજયકુમાર ચૌધરી અને અરવિંદ ઉપાધ્યાયની દિલ્હીથી ધરપકડ કરી હતી અને તેમને ગુજરાત લાવ્યા હતા. તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ધરપકડ કરાયેલા બંને આરોપીઓ મૂળ બિહારના છે. તેઓએ આ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો અને વાઘ અભયારણ્યો માટે જથ્થાબંધ સફારી પરમિટ ઓનલાઈન બુક કરવા માટે નકલી ઓળખનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેનાથી સફારી પરમિટની કૃત્રિમ અછત ઊભી થઈ હતી અને સાચા પ્રવાસીઓને તે મેળવવાથી રોક્યા હતા.
તપાસ દરમિયાન, એવું બહાર આવ્યું હતું કે બંને આરોપીઓએ ગુજરાતમાં ગીર ફોરેસ્ટ સફારી, રાજસ્થાનમાં રણથંભોર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, મહારાષ્ટ્રમાં તાડોબા-અંધારી વાઘ અભયારણ્ય, ઉત્તરાખંડમાં જીમ કોર્બેટ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, આસામમાં કાઝીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને મધ્યપ્રદેશમાં બાંધવગઢ વાઘ અભયારણ્ય માટે મોટી માત્રામાં ઓનલાઈન પરમિટ બુક કરવા માટે નકલી ઓળખનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
નકલી ઓળખનો ઉપયોગ કરીને જથ્થાબંધ પરમિટ ખરીદ્યા પછી, આરોપીઓ તેમને ટ્રાવેલ એજન્ટોને વેચી દેતા હતા. તે જ ટ્રાવેલ એજન્ટો પછી જંગલ સફારી ઇચ્છતા પ્રવાસીઓને પુષ્ટિ થયેલ બુકિંગ ઓફર કરતા હતા અને તેમને વધુ પડતા ભાવે પરમિટ ખરીદવા માટે દબાણ કરતા હતા.
તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા મુજબ, ચૌધરી અને ઉપાધ્યાયે સત્તાવાર વેબસાઇટ જેવી જ એક નકલી વેબસાઇટ પણ બનાવી હતી. જેથી અજાણ્યા પ્રવાસીઓ પાસેથી છેતરપિંડી કરીને બુકિંગ મેળવી શકાય અને પછી ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા પરમિટ તેમને ઊંચા ભાવે વેચી શકાય.
પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવાયું છે કે બંને આરોપીઓએ અત્યાર સુધીમાં લગભગ 12,000 ગીર જંગલ સફારી પરમિટ વેચી દીધી છે, અને તેમના કમ્પ્યુટરની તપાસ કરતા આશરે 8,600 ઇમેઇલ્સ મળી આવ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે