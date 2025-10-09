Prev
પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેનનું મોટું નિવેદન, લિવ-ઈન રિલેશનશિપના પરિણામ જોવા હોવ તો અનાથાશ્રમ જાઓ!

UP Governor Anandiben Patel Warns Against Live-In Relationships : ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે લિવ ઈન રિલેશનશિપમાં ન રહેવા લોકોને સલાહ આપી
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 09, 2025, 03:37 PM IST

live in relationship : છેલ્લા કેટલાક સમયથી દેશમાં લિવ-ઇન રિલેશનશિપ અંગે વિવાદ ઉભો થયો છે. ત્યારે ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે લિવ ઈન રિલેશનશિપ મુદ્દે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. 

બલિયામાં જનનાયક ચંદ્રશેખર યુનિવર્સિટીના સાતમા દીક્ષાંત સમારોહમાં મંચ પરથી બોલતા, બલિયાના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે દીકરીઓને લિવ-ઇન રિલેશનશિપ ટાળવાની સલાહ આપી હતી. કાર્યક્રમ દરમિયાન લિવ-ઇન રિલેશનશિપ પર એક મોટું નિવેદન આપ્યું હતું. મહિલા વિદ્યાર્થીઓને સંબોધતા તેમણે કહ્યું હતું કે લિવ-ઇન રિલેશનશિપ સમાજ માટે સારા નથી અને અસંખ્ય કાનૂની અને સામાજિક સમસ્યાઓ ઊભી કરે છે.

ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે લિવ-ઇન રિલેશનશિપ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે દીકરીઓએ લિવ-ઇન રિલેશનશિપ ટાળવી જોઈએ. જો તમે લિવ-ઇન રિલેશનશિપના પરિણામો જોવા માંગતા હો, તો અનાથાશ્રમની મુલાકાત લો. 15-20 વર્ષની છોકરીઓ એક વર્ષના બાળકો સાથે લાઇનમાં ઉભી છે. 

રાજ્યપાલે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું, "હું વિદ્યાર્થીઓને કહીશ કે લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં ન રહે. મેં ઘણા કિસ્સા જોયા છે જ્યાં લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં રહેતા લોકો ગુના કરે છે અને પછી ભાગી જાય છે." તેમણે ઉમેર્યું કે આવા સંબંધો ઘણીવાર મહિલાઓને હિંસા અને માનસિક ઉત્પીડનનો ભોગ બનાવે છે. તેમણે ઉમેર્યું, "જો તમે લિવ-ઇન રિલેશનશિપના પરિણામો જોવા માંગતા હો, તો અનાથાશ્રમમાં જાઓ. 15 થી 20 વર્ષની છોકરીઓ એક વર્ષના બાળકો સાથે લાઇનમાં ઉભી રહે છે."

આનંદી બેને વધુમાં જણાવ્યું કે એક ન્યાયાધીશે તેમને પોક્સો કાયદાની જોગવાઈઓ વિગતવાર સમજાવી હતી. તેમણે ઉમેર્યું કે કેટલીકવાર સગીર છોકરીઓ આવા ગુનાઓમાં સંડોવાયેલી હોય છે, જે પરિસ્થિતિને વધુ ગંભીર બનાવે છે. "તેથી, હું આ આદેશ આપી રહી છું - લિવ ઈન રિલેશનશિપમાં ન રહો."

રાજ્યપાલ આનંદી બેને વધુમાં જણાવ્યું કે, મેં ઘણી ભયાનક ઘટનાઓ જોઈ છે. "મેં લોકોને 50 ટુકડાઓમાં કાપીને બીમમાં ભરેલા જોયા છે. આ વિશે સાંભળીને મને દુઃખ થાય છે."

રાજ્યપાલે ડ્રગ્સની સમસ્યા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી
તેમણે કહ્યું કે ભારતને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં અગ્રેસર બનાવવા માટે, યુવાનોએ નવીનતા અને સંશોધનને આગળ ધપાવવું જોઈએ. તેમણે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાઓની ચર્ચા કરી અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ પર ભાર મૂક્યો. યુવાનોમાં વધતા ડ્રગ વ્યસન અને સહજીવન સંબંધોની વ્યાપક વૃત્તિઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા, રાજ્યપાલે કહ્યું કે જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશનો દરેક યુવાન ડ્રગ મુક્ત બનશે ત્યારે તેમને ખુશી થશે. પટેલે છોકરીઓને લાલચુ લાલચનો શિકાર ન બનવા, પરંતુ ઉમદા લક્ષ્યો માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરવા ચેતવણી આપી.

રાજ્યપાલે દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી આપી

યુનિવર્સિટીઓમાં શિક્ષણ-શિક્ષણ સંસ્કૃતિ સુધારવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા, તેમણે કહ્યું કે વિદ્યાર્થીઓએ નિયમિતપણે વર્ગોમાં હાજરી આપવી જોઈએ. તેમણે શિક્ષકોને શિક્ષણ ઉપરાંત સંશોધનની સંસ્કૃતિ વિકસાવવા વિનંતી કરી. આ વર્ષે યુનિવર્સિટીના દીક્ષાંત સમારોહમાં કુલ 19,560 વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી. 15,878 અંડરગ્રેજ્યુએટ અને 3,682 અનુસ્નાતકોને ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી. આ વર્ષે દીક્ષાંત સમારોહમાં મહિલા વિદ્યાર્થીઓનું પ્રભુત્વ રહ્યું.
 

Anandiben Patellive in relationshipઆનંદીબેન પટેલલિવ ઈન રિલેશનશિપ

