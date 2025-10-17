ગુજરાતીઓનું ગજબ ભેજું, એક સાથે 186 લક્ઝરી કારો ખરીદી 21 કરોડ બચાવ્યા, જૈન સમુદાયે દેખાડ્યો દમ
ગુજરાતી ભાઈ જે દેશમાં જાય ત્યાં ભારતનો પરચમ લહેરાવતા હોય છે. પૈસો કમાવવામાં ગુજરાતીઓ એક્સપર્ટ હોય છે. આ ઉપરાંત બચત કરવામાં પણ ગુજરાતીઓ ક્યાય પાછળ પડે તેવા નથી.
Trending Photos
ગુજરાતી લોકો દુનિયાભરમાં પૈસા કમાવવા માટે જાણીતા છે. પરંતુ તેઓ પોતાની સમજદારી અને એક્તાના કારણે પૈસા બચાવવામાં પણ એક્સપર્ટ છે. હાલમાં જ એક ઉદાહરણ જોવા મળ્યું. જ્યાં જૈન સમુદાયે જૈન ઈન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઈઝેશન (JITO) ની પહેલ પર સમગ્ર ભારતમાં કમ્યુનિટીના મેમ્બર્સે એક સાથે 186 લક્ઝરી કારો ખરીદી. આ કારોની કિંમત 60 લાખથી 1.34 કરોડ હતી. આ ક્લેક્ટિવ બાઈંગથી તેમને કુલ 21.22 કરોડનું ભારે ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું. હવે તમે પોતે વિચારો કે આ કેટલું મોટું ડિસ્કાઉન્ટ છે.
JITO ના દેશભરમાં સભ્યો
દેશભરમાં JITOના લગભગ 65000 સભ્યો છે, તેમણે ઓડી, બીએમડબલ્યુ, મર્સિડિઝ જેવી 15 મોટી બ્રાન્ડના ડીલરો સાથે મળીને આ મોટું ડિસ્કાઉન્ટ મેળવ્યું છે. JITO ના વાઈસ-ચેરમેન હિમાંશુ શાહે જણાવ્યું કે એક સાથે આટલા બધા લોકો કાર ખરીદે તો તોલમોલ કરવાની તાકાત વધે છે. કંપનીઓને એકવારમાં જ વધુ વેચાણ મળે છે અને તેમનો માર્કેટિંગ ખર્ચો ઘટે છે. જેનો ફાયદો ગ્રાહકોને મોટી બચત તરીકે થાય છે.
આ સફળતાથી ખુશ થઈને JITO હવે આ પ્રકારની ડીલને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, દવાઓ અને જ્વેલરી જેવા બીજા સેક્ટરમાં પણ લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આગળ જઈને ફકત કારો જ નહીં પરંતુ રોજગાર માટે મશીનો પણ આ રીતે ખરીદવાનું પ્લાનિંગ છે. ફક્ત જૈન સમુદાય જ આ પ્રકારે ખરીદી કરે છે એવું નથી, ભરવાડ સમુદાયે પણ આ રીત અપનાવી છે. ભરવાડ યુવા સંગઠન ગુજરાતે સમુદાયના યુવાઓને સ્વરોજગાર શરૂ કરવામાં મદદ કરવા માટે એક સાથે 121 JCB મશીનો ખરીદવાનો ઓર્ડર આપ્યો હતો. આ ડીલમાં તેમને પ્રત્યેક મશીન દીઠ સરેરાશ 3.3 લાખનું ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું. જેનાથી કુલ 4 કરોડની બચત થઈ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે