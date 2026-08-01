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ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર ! મેડિકલ-ડેન્ટલની 8755 બેઠકો પર આ દિવસથી શરૂ થશે એડમિશન

Gujarat Medical College Admission 2026 : ગુજરાતમાં મેડિકલ અને ડેન્ટલ કોલેજો માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ પ્રક્રિયા હેઠળ વિદ્યાર્થીઓને રાજ્યની 41 મેડિકલ કોલેજોમાં 7,500 બેઠકો અને 13 ડેન્ટલ કોલેજોમાં 1,255 બેઠકો પર પ્રવેશ આપવામાં આવશે. પ્રવેશ મેળવવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ સમિતિની વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઈન પિન ખરીદવો પડશે અને 12 ઓગસ્ટ સુધીમાં તેમનું રજીસ્ટ્રેશન કરવું પડશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 01, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:41 PM IST
ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર ! મેડિકલ-ડેન્ટલની 8755 બેઠકો પર આ દિવસથી શરૂ થશે એડમિશન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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