/ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખુશખબર ! મેડિકલ-ડેન્ટલની 8755 બેઠકો પર આ દિવસથી શરૂ થશે એડમિશન

Gujarat Medical College Admission 2026 : ગુજરાતની મેડિકલ અને ડેન્ટલ કોલેજોમાં પ્રવેશની રાહ જોઈ રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. રાજ્યમાં MBBS અને BDS અભ્યાસક્રમોની પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે. પ્રોફેશનલ અંડરગ્રેજ્યુએટ-પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ મેડિકલ કોર્સીસ માટેની પ્રવેશ સમિતિએ એડમિશન શેડ્યૂલ બહાર પાડ્યું છે, જેનાથી હજારો વિદ્યાર્થીઓને મેડિકલ એજ્યુકેશનમાં પ્રવેશ મેળવવાની તક મળશે. ગુજરાતની 54 મેડિકલ અને ડેન્ટલ કોલેજોમાં કુલ 8,755 બેઠકો માટે પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું ?
મેડિકલ અને ડેન્ટલ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ રજીસ્ટ્રેશન પિન ખરીદ્યા પછી વેબસાઇટ www.medadmgujarat.org દ્વારા ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે. આ પ્રક્રિયા માટે ₹11,000 ફી જરૂરી છે, જેમાંથી ₹10,000 સેફ્ટિ ડિપોઝિટ તરીકે લેવામાં આવે છે. પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા જાહેર કરાયેલા શેડ્યૂલ મુજબ, વિદ્યાર્થીઓએ 12 ઓગસ્ટ સુધીમાં તેમનું ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે.
વિદ્યાર્થીઓની મદદ માટે સમિતિએ રાજ્યભરમાં 28 હેલ્પ સેન્ટર ઉભા કર્યા છે જ્યાં તેઓ 3 ઓગસ્ટથી 13 ઓગસ્ટ દરમિયાન તેમની અરજીઓ વેરીફાય કરાવી શકે છે અને ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરી શકે છે.
ફી માળખું
ગુજરાતની મેડિકલ કોલેજોમાં ફીની વાત કરીએ તો, સરકારી મેડિકલ કોલેજો માટે ફી ₹25,000, સેલ્ફ ફાયનાન્સ કોલેજોમાં સ્ટેટ ક્વોટા માટે ₹10,00,000 સુધી અને મેનેજમેન્ટ ક્વોટા માટે ₹20,00,000 સુધીની ફી હોય છે.
PIN ખરીદ્યા પછી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનો અર્થ એ છે કે વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ કરતા પહેલા ચોક્કસ કોડ નંબર મેળવવો આવશ્યક છે. આ પિનનો ઉપયોગ વિદ્યાર્થીઓને ઓળખવા માટે થાય છે અને તેઓ પ્રવેશ સમિતિની વેબસાઇટ પર જઈને ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે.