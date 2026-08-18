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BJPના યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ બન્યા ગુજરાતના સાંસદ, દેશભરના Gen-Zને જોડવાની મોટી જવાબદારી, જાણો કોણ છે હેમાંગ જોશી

Who is Hemang Joshi: ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નવી રાષ્ટ્રીય કારોબારીની જાહેરાત કરી છે અને તેજસ્વી સૂર્યાની જગ્યાએ હેમાંગ જોશીને BJYMના નવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે સ્થાન આપ્યું છે. યુવાનોને ભાજપ સાથે જોડવાનું કામ તેમને સોંપવામાં આવશે. સવાલ એ છે કે તેઓ Gen-Zને પક્ષ સાથે જોડવામાં કેટલા સફળ થશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 18, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:05 AM IST
BJPના યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ બન્યા ગુજરાતના સાંસદ, દેશભરના Gen-Zને જોડવાની મોટી જવાબદારી, જાણો કોણ છે હેમાંગ જોશી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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BJPના યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ બન્યા ગુજરાતના સાંસદ, જાણો કોણ છે હેમાંગ જોશી
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