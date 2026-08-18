/BJPના યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ બન્યા ગુજરાતના સાંસદ, દેશભરના Gen-Zને જોડવાની મોટી જવાબદારી, જાણો કોણ છે હેમાંગ જોશી

Who is Hemang Joshi: દેશભરમાં યુવાનોના અવાજો અને વિરોધ પ્રદર્શનો "Gen-Z" મુદ્દાઓ પર થઈ રહ્યા છે, ત્યારે ભાજપેએ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. ભાજપે તેજસ્વી સૂર્યાની જગ્યાએ વડોદરાના સાંસદ હેમાંગ જોશીને ભાજપના યુવા મોરચા (BJYM)ના નવા રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ બનાવ્યા છે. આ પસંદગી યુવાનો સાથે ભાજપને જોડવાના અને મજબૂત બનાવવા તરફ એક મોટું પગલું તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
તેજસ્વી સૂર્યાએ અભિનંદન આપ્યા
ભાજપના અધ્યક્ષ નીતિન નવીન દ્વારા નવી રાષ્ટ્રીય ટીમની જાહેરાત બાદ, તેજસ્વી સૂર્યાએ પણ X પર હેમાંગ જોશીને અભિનંદન આપ્યા હતા અને પોસ્ટ કરી હતી. રાજનીતિમાં હેમાંગ જોશીનું કદ ઝડપથી વધ્યું છે. હવે તેઓ દેશભરના યુવાનોને પાર્ટી સાથે જોડવાની મહત્વપૂર્ણ કામ કરશે. હેમાંગ જોશી કોણ છે, જેમને પાર્ટીએ આટલી મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપી છે? શું તેઓ Gen-Zને પાર્ટી સાથે જોડી શકશે? ચાલો આ મુદ્દાઓ પર વિગતવાર જાણકારી મેળવીએ.
હેમાંગ જોશી મૂળ ગુજરાતના પોરબંદર જિલ્લાના છે. તેઓ ભાજપમાં જનપ્રતિનિધિઓની નવી પેઢીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેઓ ફિઝીયોથેરાપીમાં માસ્ટર છે. ત્યારબાદ તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા અને રાજકારણમાં આવ્યા. જાન્યુઆરી 2022માં, પાર્ટીના તત્કાલીન શહેર પ્રમુખ, ડૉ. વિજય શાહની છત્રછાયા હેઠળ, તેમને વડોદરા નગરપાલીકાની સ્કૂલ કમિટીના ઉપપ્રમુખ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પછી, તેમણે જાહેર જીવનમાં સંપૂર્ણ રીતે બહાર આવ્યા હતા.
પાર્ટીમાં ઝડપથી ઉભરતા ચહેરા
હેમાંગ જોશી ઝડપથી પાર્ટીમાં ઉપર આવ્યા. તેમની તાકતને ઓળખીને, પાર્ટીએ એપ્રિલ 2024માં તેમને વડોદરાથી ઉમેદવાર તરીકે ટીકિટ આપી. તેમણે તે ચૂંટણીમાં ભારે મતથી જીત મેળવી અને પ્રથમ વખત સંસદ સભ્ય બન્યા. ઓપરેશન સિંદૂર પછી, જ્યારે મોદી સરકારે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે વિદેશમાં અનેક પ્રતિનિધિમંડળો મોકલ્યા, ત્યારે હેમાંગ જોશી ગુજરાતના એકમાત્ર સાંસદ હતા જેમણે ભાગ લીધો હતો.
ગયા વર્ષે, નવેમ્બર 2025માં, તેમને ગુજરાતના ખાસ રોકાણ ક્ષેત્રના પ્રભારી તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, પાર્ટીએ તેમને મોટી જવાબદારી આપી અને ડિસેમ્બર 2025માં તેમને ગુજરાત ભાજપ યુવા મોરચાના પ્રમુખ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા. ગુજરાતમાં તેમના સતત મજબૂત પ્રદર્શનને પગલે, તેમને હવે ભાજપ યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.
શિક્ષિત, સૌમ્ય અને વિવાદ વગરના નેતા
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હેમાંગ જોશીને કારણ વગર આટલી મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી મળી નથી. પક્ષના નેતૃત્વએ તેમનામાં ઘણા ગુણો જોયા, જેના કારણે તેમને યુવા મોરચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. મહત્વનું છે કે, સાંસદ બન્યા પછી, તેમણે શારીરિક તંદુરસ્તી અને સોંપાયેલ ફરજોમાં સુસંગતતા પર ખાસ ધ્યાન આપ્યું છે. ગુજરાત યુવા મોરચાના પ્રમુખ તરીકે, તેમણે રાજ્યભરમાં મોટા પાયે ડિજિટલ મીટિંગ્સનું આયોજન કર્યું હતું, જેનાથી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને સંગઠન મહામંત્રી બી.એલ. સંતોષનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચ્યું હતું.
કેન્દ્રીય નેતૃત્વ એક શિક્ષિત, સૌમ્ય અને વિવાદ વગરના યુવાન નેતાની શોધમાં હતું, અને હેમાંગ જોશી તેમાં સંપૂર્ણ રીતે ફિટ બેસે છે. તેઓ ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષાના જાણકાર છે, જેના કારણે તેઓ દેશના વિવિધ ભાગોના યુવાનો સાથે શાંતીથી વાતચીત કરી શકે છે.
વધુમાં, હેમાંગ જોશી એક સેવા કરનારા વ્યક્તિ પણ છે. વડોદરામાં ડિજિટલ MP ઓફિસ બનાવવાની તેમની પહેલની જોરદાર પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી, જેનાથી પક્ષના નેતૃત્વનો તેમના પરનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બન્યો હતો.
તેમને હવે ભાજપના યુવા મારચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. દેશભરના યુવાનોને પાર્ટી સાથે જોડવા એ તેમના માટે એક મહત્વપૂર્ણ ચેલેન્જ હશે. તે જોવાનું બાકી છે કે તેઓ આ ચેલેન્જને કેવી રીતે પાર કરે છે અને Gen-Zને ભાજપમાં લાવીને 2027 અને 2029ના માર્ગને કેવી રીતે મજબૂત બનાવે છે.