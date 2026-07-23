/30 રૂપિયાનો મેસ બિલ વધારો બન્યો સરકારના પતનનું કારણ! ગુજરાતના નવ નિર્માણ આંદોલન વિશે જાણો

હાલ દિલ્હીના જંતર મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું વિરોધ પ્રદર્શન ચર્ચામાં છે. જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ પેપરલીક મુદ્દે સર્જાતી સમસ્યાઓને પગલે ભારે બળાપો કાઢી રહ્યા છે. દેશના રાજકારણમાં ભારે ઉથલપાથલ સર્જી છે. નીટ પેપરલીકથી ભડકેલા વિદ્યાર્થીઓ સતત શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી કરી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે ગુજરાતનું એક વિદ્યાર્થીઓના રોષથી શરૂ થયેલું આંદોલન પણ ચર્ચવું જરૂરી છે. કારણ કે આ જે આંદોલન છે તેણે ગુજરાતના રાજકારણના એવા તે પાયા હચમચાવી નાખ્યા હતા કે સરકાર પડી ભાંગી હતી. આ આંદોલનનો ઈતિહાસ જાણવો પણ જરૂરી છે.
ગુજરાતનું નવ નિર્માણ આંદોલન
ભારતીય રાજકારણનો એ ઈતિહાસ રહેલો છે કે જ્યારે જ્યારે સત્તા પક્ષે વિદ્યાર્થીઓના ગુસ્સાને ઓછો આંકવાની ભૂલ કરી છે તો તેનું પરિણામ પણ ભોગવવું પડ્યું છે. જેનું પ્રબળ ઉદાહરણ છે ગુજરાતમાં 1974માં થયેલું નવનિર્માણનું આંદોલન, એક એવું આંદોલન જે મેસ બિલના 30 રૂપિયાના વધારાથી શરૂ થયું અને એક પૂર્ણ બહુમતવાળી સરકારનો ભોગ લઈને રહ્યું.
માત્ર 30 રૂપિયાના બિલ વધારાથી થઈ શરૂઆત?
1973 ડિસેમ્બરના સમયમાં દેશમાં જ્યારે મોંઘવારી ચરમસીમાએ હતી, રાશનની કમીથી સામાન્ય માણસ હેરાન પરેશાન હતા ત્યારે અમદાવાદની પ્રખ્યાત એલ.ડી. એન્જિનિયરિંગ કોલેજની હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થીઓના મેસ (ભોજન)નું બિલ 70 રૂપિયાથી વધીને 100 રૂપિયા માસિક કરી દેવાયું. આ વધારો વિદ્યાર્થીઓ માટે અસહ્ય બની ગયો.
20 ડિસેમ્બર 1973ના રોજ એલ.ડી. એન્જિનિયરિંગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ આ વધારા મુદ્દે આક્રોશમાં આવી ગયા અને હડતાળ પર ઉતરી ગયા. 3 જાન્યુઆરી 1974 આવતા આવતા તો વાત ગુજરાત યુનિવર્સિટી સુધી પહોંચી. પોલીસ અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ પણ થયું હતું અને જોત જોતામાં તો આ ફક્ત એક મેસ બિલ વધારો નહીં પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતના યુવાઓના ગુસ્સાનું પ્રતિક બની ગયું હતું.
ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ હલ્લાબોલ
ત્યારબાદ તો વિદ્યાર્થીઓના આ આંદોલનમાં વકીલ, પ્રોફેસર, મિડલ ક્લાસ, અને મજૂરો એમ ધીરે ધીરે બધા જોડાતા ગયા. આંદોલનને એક દિશા આપવા માટે નવનિર્માણ યુવક સમિતિ બનાવવામાં આવી. ગુજરાતમાં તે સમયે ચીમનભાઈ પટેલની સરકાર હતી. આ સરકાર પર ભ્રષ્ટાચારના ગંભીર આરોપ લાગ્યા હતા. રસ્તાઓ પર ઉતરેલા વિદ્યાર્થીઓ માત્ર મેસ બિલ વધારો ખેંચવાની માંગણી કરતા હતા એટલું જ નહીં પરંતુ તેમનો સીધો નારો મુખ્યમંત્રી હટાવવાનો પણ હતો. ભ્રષ્ટાચાર મુદ્દે જનતામાં એવો તે ભયંકર ગુસ્સો હતો કે મુખ્યમંત્રીને તેમના વિરોધીઓ દ્વારા 'ચિમન ચોર' કહીને પણ બોલાવવામાં આવતા હતા.
મજબૂત બહુમતીથી આવી હતી કોંગ્રેસની સરકાર
1972માં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસે 167માંથી 140 સીટ જીતી હતી પરંતુ આંતરિક ખટરાગ એવો પરાકાષ્ઠાએ હતો કે ત્યારબાદ 1973ના જુલાઈમાં ઘનશ્યામ ઓઝાને બદલીને ચીમનભાઈ પટેલ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા. જો કે તે સમયે તેમની સામે ભ્રષ્ટાચારના આરોપ હતા.
100થી વધુ લોકોના જીવ ગયા
જાન્યુઆરી 1974ના અંત સુધી સમગ્ર ગુજરાતમાં બંધ, પ્રદર્શન અને પોલીસની સાથે હિંસક ઘર્ષણ સામાન્ય થઈ ગયા હતા. અનેક શહેરોમાં કર્ફ્યૂ લગાવવા પડ્યા અને સેનાને બોલાવવી પડી. પોલીસ ફાયરિંગમાં લગભગ 100થી વધુ લોકોના જીવ ગયા પરંતુ વિદ્યાર્થીઓનો જુસ્સો નબળો ન પડ્યો.
ચૂંટાયેલી સરકારે
વિદ્યાર્થીઓનું ઉગ્ર થતું પ્રદર્શન અને રાષ્ટ્રીય દબાણ આગળ આખરે તત્કાલિન પ્રધાનમંત્રી ઈન્દિરા ગાંધીએ હસ્તક્ષેપ કરવો પડ્યો. 9 ફેબ્રુઆરી 1974ના રોજ ભારે દબાણ હેઠળ મુખ્યમંત્રી ચિમનભાઈ પટેલે પોતાનું રાજીનામું ધરવું પડ્યું હતું. જો કે વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ અહીંથી જ પૂરી નહતી થઈ. તેમણે તો વિધાનસભા ભંગ કરવાની માંગણી કરી. માર્ચ 1974માં મોરારજી દેસાઈ પણ વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં ભૂખ હડતાળ પર બેસી ગયા હતા. છેલ્લે 16 માર્ચ 1974ના રોજ ગુજરાત વિધાનસભા ભંગ કરાઈ અને રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગૂ થઈ ગયું હતું.
આઝાદ ભારતના ઈતિહાસનું એકમાત્ર સફળ વિદ્યાર્થી આંદોલન!
આઝાદ ભારતના ઈતિહાસમાં નવનિર્માણ આંદોલન એક માત્ર એવું સફળ વિદ્યાર્થી આંદોલન છે જેણે એક ચૂંટાયેલી સરકારને ભંગ કરવા માટે મજબૂર કરી હતી. આ આંદોલનથી પ્રેરાઈને ત્યારબાદ જયપ્રકાશ નારાયણે પોતાની ઐતિહાસિક સંપૂર્ણ ક્રાંતિ આંદોલનની શરૂઆત કરી હતી.