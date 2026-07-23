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30 રૂપિયાનો મેસ બિલ વધારો બન્યો સરકારના પતનનું કારણ! ગુજરાતના નવ નિર્માણ આંદોલન વિશે જાણો

Expainer: આઝાદ ભારતના ઈતિહાસમાં ગુજરાતનું વિદ્યાર્થીઓનું નવ નિર્માણ આંદોલન એકમાત્ર એવું વિદ્યાર્થી આંદોલન કે જેણે સફળતાના શિખર સર કર્યા અને એ હદે પ્રભાવ પડ્યો કે ચૂંટાયેલી સરકાર પડી ભાંગી. વિગતો ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 23, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:00 PM IST
30 રૂપિયાનો મેસ બિલ વધારો બન્યો સરકારના પતનનું કારણ! ગુજરાતના નવ નિર્માણ આંદોલન વિશે જાણો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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