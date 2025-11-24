Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

ઉત્તરાખંડમાં ગુજરાતી મુસાફરોથી ભરેલી બસ ખીણમાં ખાબકી, 5 ના મોતની ખબર

 Uttarakhand Bus Accident:  ઉત્તરાખંડ: નરેન્દ્રનગર નજીક ગમખ્વાર બસ દુર્ઘટના. બસમાં સવાર 5 મુસાફરોના મોત. મૃતક અને ઘાયલ મુસાફરો ગુજરાતી હોવાની શક્યતા..

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 24, 2025, 02:42 PM IST

Accident News : સોમવારે સવારે ઉત્તરાખંડના ટિહરીમાં કુંજપુરી નજીક એક અકસ્માત થયો. એક બસ ખાડામાં પડી ગઈ, જેમાં પાંચ લોકોના મોત થયા અને 20 થી વધુ મુસાફરો ઘાયલ થયા. રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે, અને ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. વહીવટીતંત્ર ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયું છે. આ બસ ગુજરાતના મુસાફરોનું હોવાનું કહેવાય છે. 

આ અકસ્માત ટિહરી-નરેન્દ્રનગર જિલ્લાના કુંજપુરી-હિંદોળાખલ નજીક થયો હતો. બસ કુંજપુરીથી પરત ફરી રહી હતી, ત્યારે ઊંડી ખીણમાં ખાબકી હતી. ઉત્તરાખંડ સબ-ડિવિઝનલ રેડિયો એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર (SDRF) ની પાંચ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી છે. ટિહરી જિલ્લામાં એક બસ 70 મીટર ઊંડી ખીણમાં પડી ગઈ. વહીવટીતંત્રનો દાવો છે કે બસમાં 30-35 લોકો સવાર હતા, જે બધા અન્ય રાજ્યોના હોવાનું માનવામાં આવે છે. સ્થાનિક પોલીસે અહેવાલ આપ્યો છે કે બસ ઊંડી ખાડામાં પડી ગઈ, જેમાં ઘટનાસ્થળે જ પાંચ લોકોના મોત થયા. SDRF અને વહીવટીતંત્રે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી છે.

આ બસમા લગભગ 30 થી 35 લોકો સવાર હતા. માહિતી મળતાં, પોલીસ ટીમ અને બચાવ ટીમ પહોંચી અને અંદર ફસાયેલા લોકોને બચાવ્યા. અત્યાર સુધીમાં પાંચ લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે, જ્યારે 20 થી વધુ મુસાફરો ઘાયલ છે. ઘાયલ મુસાફરોને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

પ્રાથમિક માહિતી છે કે, ગુજરાતથી યાત્રાળુઓને લઈ જતી બસ નરેન્દ્રનગર નજીક અકસ્માતનો ભોગ બની હતી. મુસાફરો ગુજરાતથી કુંજપુરી મંદિરના દર્શન કરવા આવ્યા હતા. અકસ્માતના સમાચાર મળતાં, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અને પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ.

સોમવારે બપોરે, ટિહરીના જિલ્લા નિયંત્રણ ખંડે SDRF બટાલિયન કંટ્રોલ રૂમને જાણ કરી કે નરેન્દ્રનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળ આવતા કુંજપુરી-હિંદોળાખલ નજીક એક બસ 70 મીટર ઊંડી ખાડીમાં પડી ગઈ છે. તેમાં 29 લોકો સવાર હોવાનું માનવામાં આવે છે. SDRF કમાન્ડર અર્પણ યદુવંશીની સૂચનાને પગલે, પોસ્ટ ધલવાલા, પોસ્ટ કોટી કોલોની અને SDRF બટાલિયન હેડક્વાર્ટરથી SDRFની પાંચ ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે રવાના થઈ ગઈ.

સ્થાનિક રહેવાસીઓએ પણ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. પોલીસ અને વહીવટીતંત્રની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બસમાંથી ઘાયલોને બહાર કાઢવા માટે બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. જિલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અધિકારી બ્રિજેશ ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતમાં પાંચ લોકોના મોત થયા છે, જેમાં ચાર પુરુષો અને એક મહિલાનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણ ઘાયલોને ઋષિકેશના એઈમ્સ અને ચારને નરેન્દ્રનગરના શ્રીદેવ સુમન સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સત્તર લોકોની તબિયત સારી છે.

accidentdeathUttarakhandઅકસ્માતઉત્તરાખંડ

