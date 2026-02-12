દિલ્હી NCR-મુંબઈને ભૂલી જાઓ! રિયલ એસ્ટેટમાં ગુજરાતનો દબદબો, આ વિસ્તારોમાં ઘરો ખરીદવાની હોડ
Gujarat Real Estate Market: વર્ષ 2025માં દેશના ટોપ 15 ટિયર-2 શહેરોમાં ઘરોના વેચાણનું કુલ મૂલ્ય 1.48 લાખ કરોડ રૂપિયા પર સ્થિર રહ્યું છે. PropEquityના તાજેતરના રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતના રિયલ એસ્ટેટ બજારમાં મોટો બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે.
- દેશના રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટમાં નવા પ્રોજેક્ટ્સ લોન્ચ કરવામાં રાજ્યનો 64% હિસ્સો
- ટિયર-2 શહેરોમાં 1 કરોડથી વધુની કિંમતના ઘરોની માંગમાં 9%નો ઉછાળો
- દેશના ટોપ 15 ટિયર-2 શહેરોમાં ગુજરાતના 4 શહેરો અવ્વલ
Trending Photos
Real Estate Market: મોંઘા ઘરોની વધતી જતી ઘેલછાએ ટિયર-2 શહેરોમાં રિયલ એસ્ટેટનો સમીકરણો બદલી નાખ્યા છે. આ શહેરોએ 2025માં 1.48 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર કર્યું હતું, પરંતુ ઊંચા ભાવોને કારણે વેચાણમાં 10% ઘટાડો થયો છે. PropEquityના રિપોર્ટ અનુસાર, આ ટ્રેન્ડ વચ્ચે અમદાવાદ એક નવા પાવરહાઉસ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. માંગ અને પુરવઠાના શાનદાર આંકડાના કારણે અમદાવાદે ટિયર-2 ટેગને પાછળ છોડીને ટિયર-1 શહેરોની લીગમાં પોતાની એન્ટ્રી કરી છે.
વેચાણના મામલામાં વિશાખાપટ્ટનમમાં સૌથી મોટો ઘટાડો (38%) જોવા મળ્યો છે, ત્યારબાદ ભુવનેશ્વરમાં (25%) અને વડોદરામાં (19%)નો ઘટાડો થયો છે. બીજી તરફ મોહાલી અને લખનૌએ આ ટ્રેન્ડને વટાવો દીધો. મોહાલીમાં વેચાણ 34% અને લખનૌમાં 6% વધ્યું છે.
પ્રીમિયમ ઘરો માટે વધતો ક્રેઝ
બજાર હવે વધુ મોંઘા ઘરો તરફ ઝુકાવ કરી રહ્યું છે. રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે, 1 કરોડ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતના ઘરોના વેચાણમાં 15% ઘટાડો થયો છે. તેમનો બજાર હિસ્સો 2024માં 77%થી ઘટીને હવે 72% થઈ ગયો છે. 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુ મોંઘા ઘરોના વેચાણમાં 9%નો વધારો થયો છે, જેના કારણે તેમનો બજાર હિસ્સો 23%થી વધીને હવે 28% થઈ ગયો છે.
અમદાવાદ હવે 'ટિયર-1' શહેર
2026ની શરૂઆત સાથે જ અમદાવાદને હવે સત્તાવાર રીતે 'ટિયર-1' શહેર માની શકાય છે. ઘરોની લોન્ચિંગ અને વેચાણની દ્રષ્ટિએ અમદાવાદ ઘણા સ્થાપિત ટિયર-1 શહેરોને પાછળ છોડી દીધા છે. વિકાસની રફ્તાર અને માંગની ઊંડાઈને જોતાં તે હવે ભારતમાં મુખ્ય શહેરી કેન્દ્રો (ટિયર-1)ની યાદીમાં સામેલ થઈ ગયું છે.
નવા ઘરોની સપ્લાઈમાં ઘટાડો અને સેગમેન્ટની સ્થિતિ
2025માં દેશના ટોપના 15 ટિયર-2 શહેરોમાં નવા ઘરોના સપ્લાઈમાં 6% ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આંકડા અનુસાર, 2024માં લોન્ચ થયેલા 145,139 યુનિટની સરખામણીમાં 2025માં ફક્ત 136,243 યુનિટ જ બજારમાં આવ્યા. આ ઘટાડો તમામ બજેટના ઘરોમાં નોંધાયો છે, જેમાં 1 કરોડ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતના ઘરોના સપ્લાઈમાં 5% ઘટાડો અને 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુના પ્રીમિયમ ઘરોના સપ્લાઈમાં 8% ઘટાડો થયો છે.
શહેરનું પ્રદર્શન અને ગુજરાતનો દબદબો
લોન્ચિંગના મામલમાં મોહાલીએ સૌથી શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 108%નો જંગી વધારો નોંધાવ્યો, જ્યારે ભોપાલમાં 66%, અમદાવાદમાં 3% અને જયપુરમાં 2%નો વધારો જોવા મળ્યો. તેનાથી વિપરીત અન્ય 11 શહેરોમાં નવા લોન્ચિંગમાં 57% સુધીનો ઘટાડો થયો, જેમાં ભુવનેશ્વરમાં સૌથી વધુ ઘટાડો જોવા મળ્યો. રિપોર્ટની એક ખાસ વાત એ હતી કે, 2025માં કુલ લોન્ચિંગમાં ગુજરાતના ચાર શહેરો (અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ)નો હિસ્સો 64% હતો, જે રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટમાં રાજ્યના મજબૂત પ્રભુત્વને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
રોયલ ગ્રીન રિયલ્ટીના એમડી યશાંક વાસનના જણાવ્યા અનુસાર, ટિયર-2 શહેરોમાં રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ હવે ખરીદદારો માટે પ્રથમ પસંદગી બની રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, ટિયર-1 શહેરોમાં વધતા દબાણ અને વધુ સારા વિકલ્પોના અભાવને કારણે યુવા પેઢી હવે બહાદુરગઢ અને ઇન્દોર જેવા શહેરોને પસંદ કરી રહી છે. આ શહેરોમાં મિલકતના ભાવમાં તેમની આધુનિક જીવનશૈલી, ઉત્તમ કનેક્ટિવિટી અને મજબૂત માળખાગત સુવિધાને કારણે સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે