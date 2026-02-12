Prev
દિલ્હી NCR-મુંબઈને ભૂલી જાઓ! રિયલ એસ્ટેટમાં ગુજરાતનો દબદબો, આ વિસ્તારોમાં ઘરો ખરીદવાની હોડ

Gujarat Real Estate Market: વર્ષ 2025માં દેશના ટોપ 15 ટિયર-2 શહેરોમાં ઘરોના વેચાણનું કુલ મૂલ્ય 1.48 લાખ કરોડ રૂપિયા પર સ્થિર રહ્યું છે. PropEquityના તાજેતરના રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતના રિયલ એસ્ટેટ બજારમાં મોટો બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે.

Feb 12, 2026
  • દેશના રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટમાં નવા પ્રોજેક્ટ્સ લોન્ચ કરવામાં રાજ્યનો 64% હિસ્સો
  • ટિયર-2 શહેરોમાં 1 કરોડથી વધુની કિંમતના ઘરોની માંગમાં 9%નો ઉછાળો
  • દેશના ટોપ 15 ટિયર-2 શહેરોમાં ગુજરાતના 4 શહેરો અવ્વલ

Real Estate Market: મોંઘા ઘરોની વધતી જતી ઘેલછાએ ટિયર-2 શહેરોમાં રિયલ એસ્ટેટનો સમીકરણો બદલી નાખ્યા છે. આ શહેરોએ 2025માં 1.48 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર કર્યું હતું, પરંતુ ઊંચા ભાવોને કારણે વેચાણમાં 10% ઘટાડો થયો છે. PropEquityના રિપોર્ટ અનુસાર, આ ટ્રેન્ડ વચ્ચે અમદાવાદ એક નવા પાવરહાઉસ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. માંગ અને પુરવઠાના શાનદાર આંકડાના કારણે અમદાવાદે ટિયર-2 ટેગને પાછળ છોડીને ટિયર-1 શહેરોની લીગમાં પોતાની એન્ટ્રી કરી છે.

વેચાણના મામલામાં વિશાખાપટ્ટનમમાં સૌથી મોટો ઘટાડો (38%) જોવા મળ્યો છે, ત્યારબાદ ભુવનેશ્વરમાં (25%) અને વડોદરામાં (19%)નો ઘટાડો થયો છે. બીજી તરફ મોહાલી અને લખનૌએ આ ટ્રેન્ડને વટાવો દીધો. મોહાલીમાં વેચાણ 34% અને લખનૌમાં 6% વધ્યું છે.

પ્રીમિયમ ઘરો માટે વધતો ક્રેઝ
બજાર હવે વધુ મોંઘા ઘરો તરફ ઝુકાવ કરી રહ્યું છે. રિપોર્ટ દર્શાવે છે કે, 1 કરોડ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતના ઘરોના વેચાણમાં 15% ઘટાડો થયો છે. તેમનો બજાર હિસ્સો 2024માં 77%થી ઘટીને હવે 72% થઈ ગયો છે. 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુ મોંઘા ઘરોના વેચાણમાં 9%નો વધારો થયો છે, જેના કારણે તેમનો બજાર હિસ્સો 23%થી વધીને હવે 28% થઈ ગયો છે.

અમદાવાદ હવે 'ટિયર-1' શહેર
2026ની શરૂઆત સાથે જ અમદાવાદને હવે સત્તાવાર રીતે 'ટિયર-1' શહેર માની શકાય છે. ઘરોની લોન્ચિંગ અને વેચાણની દ્રષ્ટિએ અમદાવાદ ઘણા સ્થાપિત ટિયર-1 શહેરોને પાછળ છોડી દીધા છે. વિકાસની રફ્તાર અને માંગની ઊંડાઈને જોતાં તે હવે ભારતમાં મુખ્ય શહેરી કેન્દ્રો (ટિયર-1)ની યાદીમાં સામેલ થઈ ગયું છે.

નવા ઘરોની સપ્લાઈમાં ઘટાડો અને સેગમેન્ટની સ્થિતિ 
2025માં દેશના ટોપના 15 ટિયર-2 શહેરોમાં નવા ઘરોના સપ્લાઈમાં 6% ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આંકડા અનુસાર, 2024માં લોન્ચ થયેલા 145,139 યુનિટની સરખામણીમાં 2025માં ફક્ત 136,243 યુનિટ જ બજારમાં આવ્યા. આ ઘટાડો તમામ બજેટના ઘરોમાં નોંધાયો છે, જેમાં 1 કરોડ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતના ઘરોના સપ્લાઈમાં 5% ઘટાડો અને 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુના પ્રીમિયમ ઘરોના સપ્લાઈમાં 8% ઘટાડો થયો છે.

શહેરનું પ્રદર્શન અને ગુજરાતનો દબદબો
લોન્ચિંગના મામલમાં મોહાલીએ સૌથી શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 108%નો જંગી વધારો નોંધાવ્યો, જ્યારે ભોપાલમાં 66%, અમદાવાદમાં 3% અને જયપુરમાં 2%નો વધારો જોવા મળ્યો. તેનાથી વિપરીત અન્ય 11 શહેરોમાં નવા લોન્ચિંગમાં 57% સુધીનો ઘટાડો થયો, જેમાં ભુવનેશ્વરમાં સૌથી વધુ ઘટાડો જોવા મળ્યો. રિપોર્ટની એક ખાસ વાત એ હતી કે, 2025માં કુલ લોન્ચિંગમાં ગુજરાતના ચાર શહેરો (અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ)નો હિસ્સો 64% હતો, જે રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટમાં રાજ્યના મજબૂત પ્રભુત્વને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

રોયલ ગ્રીન રિયલ્ટીના એમડી યશાંક વાસનના જણાવ્યા અનુસાર, ટિયર-2 શહેરોમાં રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટ હવે ખરીદદારો માટે પ્રથમ પસંદગી બની રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, ટિયર-1 શહેરોમાં વધતા દબાણ અને વધુ સારા વિકલ્પોના અભાવને કારણે યુવા પેઢી હવે બહાદુરગઢ અને ઇન્દોર જેવા શહેરોને પસંદ કરી રહી છે. આ શહેરોમાં મિલકતના ભાવમાં તેમની આધુનિક જીવનશૈલી, ઉત્તમ કનેક્ટિવિટી અને મજબૂત માળખાગત સુવિધાને કારણે સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.

Ahmedabad Tier-1 CityGujarat Real Estate MarketPremium Housing Trendsઅમદાવાદ રિયલ એસ્ટેટગુજરાતમાં મકાનોનું વેચાણ

