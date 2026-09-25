/ગુજરાતને નવી અમૃત ભારત એક્સપ્રેસની ભેટ, આ રૂટ પર દોડશે, જાણો રૂટ અને ટાઈમ

New Amrit Bharat Express: ભારતીય રેલ્વેએ ગુજરાતના ભુજ અને બિહારના બરૌની વચ્ચે નવી અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનના ચલાવવાને મંજૂરી આપી છે. આ ટ્રેન અઠવાડિયામાં ત્રણ દિવસ ચાલશે અને ગુજરાત, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારના ઘણા મુખ્ય શહેરોને જોડશે. આશરે 2,532 કિલોમીટરનું અંતર કાપતી આ ટ્રેન પશ્ચિમ અને પૂર્વ ભારત વચ્ચે રેલ કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો કરશે અને મુસાફરોને લાંબા અંતરની મુસાફરી માટે વધારાનો વિકલ્પ પૂરો પાડશે.
અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ અઠવાડિયામાં ત્રણ દિવસ ચાલશે
રેલવે દ્વારા મંજૂર કરાયેલી નવી ટ્રેનોના નંબર 19427 અને 19428 છે. સમયપત્રક મુજબ ટ્રેન નંબર 19427 ભુજ-બરૌની અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ભુજથી સાંજે 5.30 વાગ્યે ઉપડશે અને સવારે 4.05 વાગ્યે બરૌની પહોંચશે. પરત ફરતી વખતે, ટ્રેન નંબર 19428 બરૌનીથી ભુજ અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ બરૌનીથી રાત્રે 11.55 વાગ્યે ઉપડશે અને બપોરે 1.15 વાગ્યે ભુજ પહોંચશે.
ટ્રેન કયા દિવસે દોડશે?
ભુજથી બરૌની જતી અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ અઠવાડિયામાં ત્રણ દિવસ, સોમવાર, બુધવાર અને શનિવાર દોડશે. બરૌનીથી ભુજ જતી ટ્રેન મંગળવાર, ગુરુવાર અને શનિવારે દોડશે. આનાથી મુસાફરોને અઠવાડિયામાં ત્રણ દિવસ બંને દિશામાં મુસાફરી કરવાનો વિકલ્પ મળશે. સરકારે ટ્રેનની શરૂ થવા અંગેની તારીખ વિશે માહિતી હાલમાં આપી નથી.
આ મોટા સ્ટેશનો પર રોકાશે ટ્રેન
નવી અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ તેની મુસાફરી દરમિયાન ગુજરાત, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારના ઘણા મુખ્ય સ્ટેશનો પર સ્ટોપ કરશે. આમાં સામખિયાલી, અમદાવાદ, રતલામ, કોટા, સવાઈ માધોપુર, ગંગાપુર શહેર, ભરતપુર, મથુરા, હાથરસ, બરેલી, ઇઝ્ઝતનગર, પીલીભીત, લખીમપુર, ગોંડા, ગોરખપુર, સિવાન, છપરા, હાજીપુર, મુઝફ્ફરપુર અને સમસ્તીપુર જેવા સ્ટેશનોનો સમાવેશ થાય છે. આ સ્ટેશનો પર સ્ટોપેજ વિવિધ શહેરોના મુસાફરોને લાંબા અંતરની મુસાફરી માટે સીધી રેલ સેવાનો ઓપ્શન આપશે.
ચાર રાજ્યોના મુસાફરો માટે સુધારેલ કનેક્ટિવિટી
ભુજ અને બરૌની વચ્ચે નવી અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ શરૂ થવાથી પશ્ચિમ અને પૂર્વ ભારત વચ્ચે રેલ કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો થશે. ગુજરાત, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારના મુસાફરોને આનો ખાસ ફાયદો થશે. આશરે 2,532 કિલોમીટરનું અંતર કાપતી આ ટ્રેન લાંબા અંતરના મુસાફરો માટે એક વધારાનો વિકલ્પ આપશે અને આ રાજ્યોના મોટા શહેરો વચ્ચે મુસાફરીને સરળ બનાવવામાં મદદ કરશે.