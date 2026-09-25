Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /ગુજરાતને નવી અમૃત ભારત એક્સપ્રેસની ભેટ, આ રૂટ પર દોડશે, જાણો રૂટ અને ટાઈમ

ગુજરાતને નવી અમૃત ભારત એક્સપ્રેસની ભેટ, આ રૂટ પર દોડશે, જાણો રૂટ અને ટાઈમ

New Amrit Bharat Express: ભુજ અને બરૌની વચ્ચે નવી અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ શરૂ થવાથી પશ્ચિમ અને પૂર્વ ભારત વચ્ચે રેલ કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો થશે. ગુજરાત, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારના મુસાફરોને નોંધપાત્ર ફાયદો થશે. આશરે 2,532 કિલોમીટરનું અંતર કાપતી આ ટ્રેન લાંબા અંતરના પ્રવાસીઓ માટે એક વધારાનો વિકલ્પ પૂરો પાડશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 25, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 05:24 PM IST
ગુજરાતને નવી અમૃત ભારત એક્સપ્રેસની ભેટ, આ રૂટ પર દોડશે, જાણો રૂટ અને ટાઈમ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રાજકોટની મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં મોતનો સિલસિલો યથાવત: આંધ્રપ્રદેશના હેમંતે જિંદગીનો..
2
3
4
5